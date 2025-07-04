Ленобласть выдаёт субсидии СНТ на благоустройство

К субсидированию принимаются проекты 2023, 2024 и 2025 годов. Государство возмещает до 5 млн рублей затрат на создание или восстановление объектов электро-, газо- и водоснабжения, дорог, мелиорации.

По программе поддержки СНТ в 2024 году в Ленинградской области реконструировано более 10 тысяч кв. м подъездных дорог, 2 товарищества произвели реконструкцию сетей электроснабжения.

К конкурсу приглашаются СНТ, в которых не менее 50 % членов — жители Ленинградской области. Отбор проходит в государственной системе «Электронный бюджет» с 4 по 14 июля и с 4 по 15 августа. Подробная информация — на сайте комитета по АПК.