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Ленобласть выдаёт субсидии СНТ на благоустройство

Комитет по АПК Ленинградской области объявляет конкурсный отбор на получение субсидий садоводческими некоммерческими товариществами на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры.

Рубрики:  Общество

К субсидированию принимаются проекты 2023, 2024 и 2025 годов. Государство возмещает до 5 млн рублей затрат на создание или восстановление объектов электро-, газо- и водоснабжения, дорог, мелиорации.  

По программе поддержки СНТ в 2024 году в Ленинградской области реконструировано более 10 тысяч кв. м подъездных дорог, 2 товарищества произвели реконструкцию сетей электроснабжения.

К конкурсу приглашаются СНТ, в которых не менее 50 % членов — жители Ленинградской области. Отбор проходит в государственной системе «Электронный бюджет» с 4 по 14 июля и с 4 по 15 августа. Подробная информация — на сайте комитета по АПК.