Область вводит усиленный санэпидрежим в Гатчине и еще 12 населенных пунктах

Соответствующее
постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Чтобы
не допустить дальнейшее распространение коронавируса, усиленный санэпидрежим и
контроль режима самоизоляции граждан введены во Всеволожске, Кудрово, Мурино,
деревне Новосергиевка Всеволожского района, в Выборге, поселках Перово,
Гончарово, Первомайское, Рощино Выборгского района, а также в Гатчине, Тихвине,
Тосно и Пикалево.
«Населенные
пункты, где вводится усиленный санитарно-эпидемиологический режим и контроль
режима самоизоляции граждан, выбраны не случайно: мы видим, по динамике последних
дней, что именно в них идет наибольший прирост заболеваний коронавирусной
инфекцией. Чтобы локализовать очаги эпидемии, мы вынуждены принять жесткие
меры», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Проверять
соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и контролировать самоизоляцию
граждан на территориях городов и поселков, перечисленных в постановлении правительства
Ленинградской области, будут специально созданные оперативные группы из
представителей ГУВД, администрации Ленинградской области, местных
администраций, а также дружинников и волонтеров. Они будут проверять не только
соблюдение правил карантина предприятиями, организациями и учреждениями
торговли, но и соблюдение режима самоизоляции всеми жителями, а также карантина,
на котором обязаны находиться граждане, которым были выданы предписания
Роспротребнадзора.
Оперативные
рабочие группы имеют право на месте составлять протоколы за нарушение режимов
карантина и самоизоляции в отношении граждан, а в отношении предприятий и организаций,
нарушающих санитарно-эпидемиологические требования – принимать самые жесткие
меры, вплоть до приостановки их работы. Также оперативные группы будут
проверять качество дезинфекции в жилых домах и на территориях, которую обязаны
проводить жилищно-коммунальные службы.
На
въездах и выездах в населенные пункты выборочно проверять транспорт будут усиленные
наряды полиции и ГИБДД.
Этим
же постановлением правительства Ленинградской области режим карантина вводится
во всех работающих социальных учреждениях региона, в том числе, в детских
домах, домах-интернатах для престарелых и в больницах.