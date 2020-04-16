Область вводит усиленный санэпидрежим в Гатчине и еще 12 населенных пунктах

Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Чтобы не допустить дальнейшее распространение коронавируса, усиленный санэпидрежим и контроль режима самоизоляции граждан введены во Всеволожске, Кудрово, Мурино, деревне Новосергиевка Всеволожского района, в Выборге, поселках Перово, Гончарово, Первомайское, Рощино Выборгского района, а также в Гатчине, Тихвине, Тосно и Пикалево.

«Населенные пункты, где вводится усиленный санитарно-эпидемиологический режим и контроль режима самоизоляции граждан, выбраны не случайно: мы видим, по динамике последних дней, что именно в них идет наибольший прирост заболеваний коронавирусной инфекцией. Чтобы локализовать очаги эпидемии, мы вынуждены принять жесткие меры», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Проверять соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и контролировать самоизоляцию граждан на территориях городов и поселков, перечисленных в постановлении правительства Ленинградской области, будут специально созданные оперативные группы из представителей ГУВД, администрации Ленинградской области, местных администраций, а также дружинников и волонтеров. Они будут проверять не только соблюдение правил карантина предприятиями, организациями и учреждениями торговли, но и соблюдение режима самоизоляции всеми жителями, а также карантина, на котором обязаны находиться граждане, которым были выданы предписания Роспротребнадзора.

Оперативные рабочие группы имеют право на месте составлять протоколы за нарушение режимов карантина и самоизоляции в отношении граждан, а в отношении предприятий и организаций, нарушающих санитарно-эпидемиологические требования – принимать самые жесткие меры, вплоть до приостановки их работы. Также оперативные группы будут проверять качество дезинфекции в жилых домах и на территориях, которую обязаны проводить жилищно-коммунальные службы.

На въездах и выездах в населенные пункты выборочно проверять транспорт будут усиленные наряды полиции и ГИБДД.

Этим же постановлением правительства Ленинградской области режим карантина вводится во всех работающих социальных учреждениях региона, в том числе, в детских домах, домах-интернатах для престарелых и в больницах.