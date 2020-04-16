В Гатчинском районе проверили подъезды

В ходе очередной рабочей поездки был проведен осмотр 10 многоквартирных домов в поселке Вырица (на ул. Оредежской, Слуцкой и Сиверском шоссе), в с. Никольское (на ул. Меньковской), в деревне Большие Колпаны (на ул.30 лет Победы), в поселке Пудость (на ул. Зайончковского). Проверяющий в белых перчатках внимательно ощупывал, осматривал и фотографировал все, начиная с кнопки домофона. Перчатки практически не изменили цвет.

У последнего объекта в Пудости итоги рейда подвел инспектор по Гатчинскому району Комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области Евгений Шадров.

- Мы проводим осмотр лестничных клеток на предмет санитарной обработки, в том числе осуществляем контроль качества уборки поверхностей, с которыми наиболее часто контактируют жители – это почтовые ящики, перила, дверные ручки, оконные ручки, выключатели. Недочеты, выявленные в ходе осмотров, управляющими организациями устраняются в текущем режиме. Для этого всегда имеется необходимый штат сотрудников, - резюмировал Евгений Шадров.

Управляющая компания ООО «УК «Возрождение» производит уборку в 56 многоквартирных домах. По словам генерального директора компании Ильи Илькевича, и до коронавирусной пандемии уборка проводилась достаточно часто, поэтому график не изменился.

- Каждый день проходит протирание подоконников, лестничных пролетов, почтовых ящиков и всего имущества, которого касается человек, войдя в подъезд. В особой ситуации, в которой мы сейчас живем, поменялось только то, что для уборки используются дезинфицирующие средства в более сильной концентрации. Сотрудников у нас хватает. На данный момент задействовано 28 человек, - говорит Илья Илькевич.

Сейчас в управляющих компаниях возрос объем закупаемых средств, необходимых для усиленной уборки, и по этой статье идет заметный перерасход. Но, как пояснил Илья Илькевич, о повышении оплаты для жителей разговора идти не может. Управляющие компании пока не производят другие работы и, соответственно, с этих денег закупают необходимый материал.

- По результатам сегодняшнего рейда считаем, что деятельность управляющих организаций в части уборки организована надлежащим образом, - подчеркнул Евгений Шадров.

Ранее инспекторы уже проверяли качество уборки подъездов в многоквартирных домах города Гатчины, Коммунара и Речного квартала в деревне Малые Колпаны. Выезды в населенные пункты будут продолжаться до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

Татьяна Можаева