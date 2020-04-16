В Гатчинском районе проверили подъезды

В ходе очередной рабочей поездки был проведен
осмотр 10 многоквартирных домов в поселке Вырица (на ул. Оредежской, Слуцкой и
Сиверском шоссе), в с. Никольское (на ул. Меньковской), в деревне Большие
Колпаны (на ул.30 лет Победы), в поселке Пудость (на ул. Зайончковского). Проверяющий
в белых перчатках внимательно ощупывал, осматривал и фотографировал все,
начиная с кнопки домофона. Перчатки практически не изменили цвет.
У последнего объекта в Пудости итоги рейда подвел
инспектор по Гатчинскому району Комитета государственного жилищного надзора и
контроля Ленинградской области Евгений Шадров.
- Мы проводим осмотр лестничных клеток на
предмет санитарной обработки, в том числе осуществляем контроль качества уборки
поверхностей, с которыми наиболее часто контактируют жители – это почтовые
ящики, перила, дверные ручки, оконные ручки, выключатели. Недочеты, выявленные в ходе осмотров,
управляющими организациями устраняются в текущем режиме. Для этого всегда
имеется необходимый штат сотрудников, - резюмировал Евгений Шадров.
Управляющая компания ООО «УК «Возрождение»
производит уборку в 56 многоквартирных домах. По словам генерального директора компании
Ильи Илькевича, и до коронавирусной пандемии уборка проводилась достаточно
часто, поэтому график не изменился.
- Каждый день проходит протирание подоконников,
лестничных пролетов, почтовых ящиков и всего имущества, которого касается
человек, войдя в подъезд. В особой ситуации, в которой мы сейчас живем, поменялось
только то, что для уборки используются дезинфицирующие средства в более сильной
концентрации. Сотрудников у нас хватает. На данный момент задействовано 28
человек, - говорит Илья Илькевич.
Сейчас в управляющих компаниях возрос объем
закупаемых средств, необходимых для усиленной уборки, и по этой статье идет
заметный перерасход. Но, как пояснил Илья Илькевич, о повышении оплаты для
жителей разговора идти не может. Управляющие компании пока не производят другие
работы и, соответственно, с этих денег закупают необходимый материал.
- По результатам сегодняшнего рейда считаем,
что деятельность управляющих организаций в части уборки организована надлежащим
образом, - подчеркнул Евгений Шадров.
Ранее инспекторы уже проверяли качество уборки
подъездов в многоквартирных домах города Гатчины, Коммунара и Речного квартала
в деревне Малые Колпаны. Выезды в населенные пункты будут продолжаться до тех
пор, пока ситуация не стабилизируется.
Татьяна
Можаева