17 апреля: новые случаи в Гатчине, Вырице и Хлоповицах

Всего
по состоянию на 17 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 354 человека,
заболевших коронавирусом, девять из их числа поправились, смертельных исходов
нет.
По
информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания
коронавирусом за минувшие сутки выявлены в следующих населенных пунктах:
- Гатчина
- Хлоповицы Гатчинский
район
- Вырица Гатчинский
район
-
Кудрово Всеволожский район
-
Мурино Всеволожский район
-
Новое Девяткино Всеволожский район
-
Бугры Всеволожский район
-
Гарболово Всеволожский район
-
Первомайское Выборгский район
-
Новоселье Ломоносовский район
-
Горбунки Ломоносовский район
-
Вариксолово Ломоносовский район
-
Луга
-
Кингисепп
-
Никольское Тосненский район
-
Пикалево Бокситогорский район.
В ближайшее время информация будет дополнена.