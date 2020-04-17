17 апреля: новые случаи в Гатчине, Вырице и Хлоповицах

17 апреля: новые случаи в Гатчине, Вырице и Хлоповицах

За последние сутки по данным Роспотребнадзора по Ленинградской области подтвердились 24 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе в Гатчинском районе.

Рубрики : COVID-19     17 Apr 2020

Всего по состоянию на 17 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 354 человека, заболевших коронавирусом, девять из их числа поправились, смертельных исходов нет.

По информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания коронавирусом за минувшие сутки выявлены в следующих населенных пунктах:

- Гатчина

- Хлоповицы Гатчинский район

- Вырица Гатчинский район

- Кудрово Всеволожский район

- Мурино Всеволожский район

- Новое Девяткино Всеволожский район

- Бугры Всеволожский район

- Гарболово Всеволожский район

- Первомайское Выборгский район

- Новоселье Ломоносовский район

- Горбунки Ломоносовский район

- Вариксолово Ломоносовский район

- Луга

- Кингисепп

- Никольское Тосненский район

- Пикалево Бокситогорский район.


В ближайшее время информация будет дополнена.

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