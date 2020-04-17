Более тысячи ветеранов награждены медалями

По данным на 13 апреля, медали уже получил 1121 гатчинец. А всего в Гатчине и районе предстоит вручить 2546 медалей.

Эстафета вручения медалей к 75-летию Победы стартовала ещё до введения карантинных мероприятий и режима самоизоляции в Доме ветеранов города Гатчины. Вместе с наградами ветераны получали памятные сувениры, цветы и, конечно же, слова искренней благодарности.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, поздравляя ветеранов, отметила: «Вы для нас образец патриотизма, великой любви к нашей Родине».

Глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко, обращаясь к ветеранам, сказал: «Мы гордимся вами! Если бы не было вашего поколения, не было бы и нас, не было бы восстановления государств. Берегите себя – это самое главное! Желаем вам крепости духа, здоровья и - так держать!»

С благодарностью от Совета ветеранов Гатчины и района выступил Александр Резвый.

Все награжденные - заслуженные люди. Людмила Алексеевна Кошкина – человек с исключительно активной жизненной позицией. Тамара Васильевна Антонова – бывший несовершеннолетний узник фашизма, работала на заводе «Красный треугольник». Вера Николаевна Железнова работала в Ленинграде и Гатчине, активист общества жителей блокадного Ленинграда, ветеран труда. Зинаида Дмитриевна Хованова также награждена знаком «Житель блокадного Ленинграда». Александр Иванович Жабрунов - бывший несовершеннолетний узник фашизма, ветеран труда.

Сейчас эстафета вручения медалей идет с соблюдением всех мер предосторожности от коронавирусной инфекции. Важную и почетную миссию выполняют депутаты, волонтеры, работники администрации. Медали вручают дома. Конечно, изначально торжества в Гатчинском районе по поводу вручения медалей планировались масштабными и массовыми, был разработан большой план мероприятий. Но жизнь внесла свои коррективы. Тем не менее, до каждого ветерана в каждом поселении обязательно дойдут лично, вручат медаль и поздравят с 75-летием Победы.



