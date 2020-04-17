Более тысячи ветеранов награждены медалями

По данным на 13 апреля,
медали уже получил 1121 гатчинец. А всего в Гатчине и районе предстоит вручить
2546 медалей.
Эстафета вручения медалей
к 75-летию Победы стартовала ещё до введения карантинных мероприятий и режима
самоизоляции в Доме ветеранов города Гатчины. Вместе с наградами ветераны
получали памятные сувениры, цветы и, конечно же, слова искренней благодарности.
Глава администрации
Гатчинского района Людмила Нещадим, поздравляя ветеранов, отметила: «Вы для нас
образец патриотизма, великой любви к нашей Родине».
Глава Гатчины и
Гатчинского района Виталий Филоненко, обращаясь к ветеранам, сказал: «Мы
гордимся вами! Если бы не было вашего поколения, не было бы и нас, не было бы
восстановления государств. Берегите себя – это самое главное! Желаем вам
крепости духа, здоровья и - так держать!»
С благодарностью от
Совета ветеранов Гатчины и района выступил Александр Резвый.
Все награжденные -
заслуженные люди. Людмила Алексеевна Кошкина – человек с исключительно активной
жизненной позицией. Тамара Васильевна Антонова – бывший несовершеннолетний
узник фашизма, работала на заводе «Красный треугольник». Вера Николаевна
Железнова работала в Ленинграде и Гатчине, активист общества жителей блокадного
Ленинграда, ветеран труда. Зинаида Дмитриевна Хованова также награждена знаком
«Житель блокадного Ленинграда». Александр Иванович Жабрунов - бывший
несовершеннолетний узник фашизма, ветеран труда.
Сейчас эстафета вручения
медалей идет с соблюдением всех мер предосторожности от коронавирусной
инфекции. Важную и почетную миссию выполняют депутаты, волонтеры, работники
администрации. Медали вручают дома. Конечно, изначально торжества в Гатчинском
районе по поводу вручения медалей планировались масштабными и массовыми, был
разработан большой план мероприятий. Но жизнь внесла свои коррективы. Тем не
менее, до каждого ветерана в каждом поселении обязательно дойдут лично, вручат
медаль и поздравят с 75-летием Победы.