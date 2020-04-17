Открытие навигации приостановлено!

Открытие навигации приостановлено!

Гатчинское отделение ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области доводит до сведения населения, что с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации и мерами предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) открытие навигации приостановлено.

Рубрики : Общество     17 Apr 2020

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