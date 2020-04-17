Ситуация – стабильная, но лучше встретить Пасху дома

Участниками брифинга стали глава районной администрации Людмила Нещадим, главный врач Гатчинской КМБ Константин Харитоненко и главный государственный санитарный врач по Гатчинскому и Лужскому районам Управления Роспотребнадзора Николай Васев.

Пожалуй, главным вопросом встречи, стали предстоящие пасхальные мероприятия, которые по традиции посещает большое количество жителей Гатчинского района.

Людмила Нещадим рассказала, что подписала постановление администрации Гатчинского района о приостановлении проведения религиозных мероприятий с участием граждан с 17 апреля 2020 года. Речь идет о богослужениях, религиозных обрядах и церемониях, за исключением отпеваний усопшего, молитвенных и религиозных собраний, проводимых в культовых зданиях и сооружениях. Обеспечить его исполнение должны главы городских и сельских поселений на подведомственных территориях при содействии органов УМВД по Гатчинскому району. С владыкой Гатчинским и Лужским Митрофаном достигнуто соглашение о том, что в эти пасхальные дни службы будут проходить вне зданий церквей и храмов.

- При этом, я обращаюсь к жителям Гатчинского района с просьбой реально оценивать текущую ситуацию. Настоятельная просьба – оставаться дома с родными и близкими и встретить этот светлый праздник в безопасности. Рассчитываю на ваше благоразумие, - подчеркнула Людмила Нещадим.

В целом, в Гатчинском районе сегодня под особым наблюдением находятся 835 жителей, из них у 23 подтвержден диагноз коронавирусной инфекции. В связи с этим продолжается весь комплекс противоэпидемиологических мероприятий. Накануне брифинга, 16 апреля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление № 204 об усилении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе. Оно вводит усиленный режим санитарных противоэпидемиологических мероприятий и контроль режима самоизоляции граждан в некоторых населенных пунктах, в том числе в Гатчине. В связи с этим, уже с 16 апреля экипажи УМВД проверяют некоторых автомобилистов на целесообразность въезда в Гатчину, наличие необходимых документов.

- Нужно быть к этому готовым и отнестись с пониманием. Рассчитываем, что эти меры тоже дадут свой результат, - сказала Людмила Нещадим.

Также 16 апреля Людмила Нещадим подписала постановление о проведении дезинфекционных мероприятий в усиленном режиме и строгом соблюдении самоизоляции гражданами с подтвержденной коронавирусной инфекцией и всех контактных с ними. Следить за этим будут контрольные группы с участием представителей УМВД и районной администрации.

- Призываю этих жителей района соблюдать строгую самоизоляцию. Мы со своей стороны продолжаем весь комплекс мероприятий по дезинфекции подъездов многоквартирных жилых, общественных пространств, улично-дорожной сети, социальных учреждений, - сказала Людмила Нещадим.

К работе муниципальных контрольных групп подключаются представители правительства Ленинградской области. Вместе они проверяют организации на предмет соблюдения и проведения дезинфекционных мер.

- Вынуждена констатировать выявленные нарушения, когда сотрудники предприятий не обеспечены индивидуальными средствами защиты и дезинфицирующими средствами. За систематическое нарушение будут применяться меры вплоть до закрытия, - подчеркнула глава районной администрации.

В образовательных учреждениях продолжается дистанционное обучение и выдача продуктовых наборов детям из малообеспеченных семей - тем, кто получал бесплатное питание в школах, а также тем, кто в данный момент находится в трудной жизненной ситуации. С 16 апреля началась выдача продуктовых наборов воспитанникам дошкольных учреждений тех же льготных категорий. Общественные организации и представители партии «Единая Россия» вносят свою лепту в оказание благотворительной помощи, предоставляя продуктовые наборы.

С 20 апреля начнутся социальные выплаты, озвученные главой региона Александром Дрозденко. За разъяснением и дополнительной информацией можно обращаться на «горячие» линии Центра занятости населения и Центра социальной защиты населения Гатчинского района и Ленинградской области.

На территории района продолжают свою работу 56 волонтеров. На единую телефонную «горячую» линию уже поступило 128 заявок от жителей, нуждающихся в помощи. На официальном сайте администрации Гатчинского района и социальных сетях в открытом доступе размещена исчерпывающая информации обо всех выплатах, указаны номера телефонов, куда можно обратиться в случае необходимости.

Главный врач Гатчинской КМБ Константин Харитоненко рассказал, что плановая госпитализация и консультации по-прежнему отменены, чтобы не создавать скопление пациентов в одном помещении.

- Но, если вы чувствуете ухудшение состояния своего здоровья, то не стоит ждать. Вся экстренная помощь оказывается без ограничений, - сказал он.

Сиверская больница, перепрофилированная в инфекционный стационар на время пандемии, продолжает принимать пациентов. По словам Константина Харитоненко, «тяжелых» больных немного, на аппарате ИВЛ находится только один пациент, проживающий не в Гатчинском районе.

Николай Васев добавил, что в целом общая санитарно-эпидемиологическая обстановка в Гатчинском районе при поддержке администрации, учреждений здравоохранения и других учреждений оценивается как стабильная и находится под постоянным контролем.