Область начала весеннюю посадку леса

В 2020 году
лесовосстановление запланировано на площади 17,7 тыс. га, в том числе
искусственное лесовосстановление — на 8,8 тыс. га. Агротехнический уход за
лесными культурами будет проведен на площади в 12 тыс. га.
Для весенней посадки леса
на территории земель лесного фонда питомники ЛОГКУ «Ленобллес» и Лужский лесной
селекционно-семеноводческий центр подготовили порядка 26 млн шт. сеянцев
хвойных пород деревьев.
Ежегодно в весенний
лесовосстановительный период проводится около 70% работ от годового плана
посадки лесных культур.
К концу 2020 года, в
рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов», планируется достичь
показателя в 69,11% в отношении площади лесовосстановления к площади
вырубленных и погибших лесных насаждений. В 2019 году данный показатель
составил 68,1 % - 111% к плану.
По итогам 2019 года
Ленинградская область признана первой в России по эффективности управлению
лесами. Этот показатель включает совокупность лесовосстановительных,
пожароохранных мероприятий и экономическую деятельность в лесах.