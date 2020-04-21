Область начала весеннюю посадку леса

В 2020 году лесовосстановление запланировано на площади 17,7 тыс. га, в том числе искусственное лесовосстановление — на 8,8 тыс. га. Агротехнический уход за лесными культурами будет проведен на площади в 12 тыс. га.

Для весенней посадки леса на территории земель лесного фонда питомники ЛОГКУ «Ленобллес» и Лужский лесной селекционно-семеноводческий центр подготовили порядка 26 млн шт. сеянцев хвойных пород деревьев.

Ежегодно в весенний лесовосстановительный период проводится около 70% работ от годового плана посадки лесных культур.

К концу 2020 года, в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов», планируется достичь показателя в 69,11% в отношении площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. В 2019 году данный показатель составил 68,1 % - 111% к плану.

По итогам 2019 года Ленинградская область признана первой в России по эффективности управлению лесами. Этот показатель включает совокупность лесовосстановительных, пожароохранных мероприятий и экономическую деятельность в лесах.