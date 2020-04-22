22 апреля: 6 новых заболевших в Гатчинском районе

Всего
по состоянию на 22 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 537 человек,
заболевших коронавирусом, 33 из их числа поправились (в том числе трое в Гатчине), смертельных исходов нет.
По
информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания
коронавирусом за минувшие сутки выявлены в следующих населенных пунктах:
- Гатчина (+3)
- Сиверский Гатчинский район (+1)
- Терволово Гатчинский район (+1)
- Коммунар Гатчинский район (+1)
- Всеволожск
- Мурино Всеволожский район
- Щеглово Всеволожский район
- Сертолово Всеволожский район
- пос. им. Морозова Всеволожский район
- дер.Старая Всеволожский район
- Дубровка Всеволожский район
- Мяглово Всеволожский район
- Бор Всеволожский район
- Дунай СНТ "Красный Выборжец"
Всеволожский район
- Выборг
- Рощино Выборгский район
- Сосновый Бор Выборгский район
- Пушное Выборгский район
- Тосно
- Никольское Тосненский район
- Бокситогорск
- Пикалево
(в городе Сосновый Бор референсной
лабораторией Роспотребнадзора по Ленобласти подтверждено два случая заболевания
коронавирусной инфекцией. Однако включение их в официальную статистику
относится к полномочиям ФМБА).
В
Гатчинском районе, таким образом, число заболевших коронавирусом достигло 38
человек: в Гатчине – 13 человек, п. Сиверский – 4 человека, с. Рождествено, д.
Большево – по два человека, по одному человеку - пос. Тайцы, пос. Кобралово, с.
Никольское, д. Суйда, д. Ковшово, д. Меньково, п. Высокоключевой, п.
Войсковицы, п. Вырица, д. Холоповицы, д. Малое Верево, п. Пудомяги, д.
Монделево, п. Дивенский, д. Батово, д. Терволово и г. Коммунар.
Число
заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за
последние сутки на 5 236 человек и на 22 апреля достигло 57 999 человек.
Выздоровело 4 420 человек, в том числе за последние сутки 547 человек.
За
минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 57 пациентов, а всего с
начала пандемии в стране зафиксировано 513 летальных исходов. Больше всего
умерших в Москве — 261 человек, на втором месте Подмосковье — 56. В
Санкт-Петербурге от коронавируса скончались 14 человек.