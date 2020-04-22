22 апреля: 6 новых заболевших в Гатчинском районе

Всего по состоянию на 22 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 537 человек, заболевших коронавирусом, 33 из их числа поправились (в том числе трое в Гатчине), смертельных исходов нет.

По информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания коронавирусом за минувшие сутки выявлены в следующих населенных пунктах:

- Гатчина (+3)

- Сиверский Гатчинский район (+1)

- Терволово Гатчинский район (+1)

- Коммунар Гатчинский район (+1)

- Всеволожск

- Мурино Всеволожский район

- Щеглово Всеволожский район

- Сертолово Всеволожский район

- пос. им. Морозова Всеволожский район

- дер.Старая Всеволожский район

- Дубровка Всеволожский район

- Мяглово Всеволожский район

- Бор Всеволожский район

- Дунай СНТ "Красный Выборжец" Всеволожский район

- Выборг

- Рощино Выборгский район

- Сосновый Бор Выборгский район

- Пушное Выборгский район

- Тосно

- Никольское Тосненский район

- Бокситогорск

- Пикалево

(в городе Сосновый Бор референсной лабораторией Роспотребнадзора по Ленобласти подтверждено два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Однако включение их в официальную статистику относится к полномочиям ФМБА).

В Гатчинском районе, таким образом, число заболевших коронавирусом достигло 38 человек: в Гатчине – 13 человек, п. Сиверский – 4 человека, с. Рождествено, д. Большево – по два человека, по одному человеку - пос. Тайцы, пос. Кобралово, с. Никольское, д. Суйда, д. Ковшово, д. Меньково, п. Высокоключевой, п. Войсковицы, п. Вырица, д. Холоповицы, д. Малое Верево, п. Пудомяги, д. Монделево, п. Дивенский, д. Батово, д. Терволово и г. Коммунар.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за последние сутки на 5 236 человек и на 22 апреля достигло 57 999 человек. Выздоровело 4 420 человек, в том числе за последние сутки 547 человек.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 57 пациентов, а всего с начала пандемии в стране зафиксировано 513 летальных исходов. Больше всего умерших в Москве — 261 человек, на втором месте Подмосковье — 56. В Санкт-Петербурге от коронавируса скончались 14 человек.