Гатчинский район: активная жизнь онлайн

Вырицкий культурный центр
совместно с депутатами и администрацией Вырицкого городского поселения
предлагает всем жителям и гостям поселения попробовать свои силы в
художественном чтении и прочитать стихи о войне - как известных авторов, так и
собственного сочинения.
Необходимо записать видео
своего прочтения и отправить его в группу «Вырицкий культурный центр» ВКонтакте
до 30 апреля 2020 года. Авторы десяти лучших прочтений будут награждены
почетными грамотами и призами. 9 мая выступления лучших чтецов будут
транслироваться в группе ВКонтакте. Кроме того, исполнители смогут выступить на
праздничном мероприятии, посвященном дню рождения Вырицы.
Также на страничке
Вырицкого культурного центра в ВКонтакте можно посмотреть видеозаписи
спектаклей, которые с успехом проходили в центре в прошлые и нынешние
предновогодние праздники.
Адрес
страницы Вырицкого культурного центра ВКонтакте: https://vk.com/club66659726.