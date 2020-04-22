Гатчинский район: активная жизнь онлайн

Вырицкий культурный центр совместно с депутатами и администрацией Вырицкого городского поселения предлагает всем жителям и гостям поселения попробовать свои силы в художественном чтении и прочитать стихи о войне - как известных авторов, так и собственного сочинения.

Необходимо записать видео своего прочтения и отправить его в группу «Вырицкий культурный центр» ВКонтакте до 30 апреля 2020 года. Авторы десяти лучших прочтений будут награждены почетными грамотами и призами. 9 мая выступления лучших чтецов будут транслироваться в группе ВКонтакте. Кроме того, исполнители смогут выступить на праздничном мероприятии, посвященном дню рождения Вырицы.

Также на страничке Вырицкого культурного центра в ВКонтакте можно посмотреть видеозаписи спектаклей, которые с успехом проходили в центре в прошлые и нынешние предновогодние праздники.

Адрес страницы Вырицкого культурного центра ВКонтакте: https://vk.com/club66659726.