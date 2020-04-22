Творим в память о Великой Победе!

«Гордимся
Великой Победой»
8 апреля стартовала
областная патриотическая акция «Гордимся Великой Победой». Организаторы
конкурса - Комитет по культуре Ленинградской области и Ленинградский областной
Дом народного творчества.
Задачи акции - привлечь
внимание общественности, детей и молодежи к вопросам сохранения истории народа,
памяти о героизме советских воинов в годы Великой Отечественной войны; создать
условия и возможности для творческого самовыражения; вовлечь незанятую
молодежь, детей и подростков в совместную общественную, познавательную и
творческую работу.
Акция проводится с 08
апреля по 06 мая 2020 года. К участию в ней допускаются граждане, проживающие
на территории Ленинградской области, независимо от возраста, пола, рода занятий
и увлечений.
Номинации акции «Гордимся
Великой Победой»:
- художественное слово
(участникам необходимо выразительно прочитать стихотворение или отрывок из
поэтического произведения о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Для
чтения участник может использовать произведения известных авторов);
- вокальное исполнение
(участники могут исполнить произведения героико-патриотической тематики,
былины, исторические песни, песни и частушки времен Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, произведения собственного сочинения на патриотическую тему).
В соответствии с
выбранной номинацией нужно записать видео длительностью не более 5 минут, на
русском языке и разместить его на многочисленных интернет ресурсах с хештегом
#75ГордимсяПобедой, #75летПобеды, #ГодПамятииСлавы.
«Великая
война – Великая Победа»
Дом народного творчества
Ленинградской области и Комитет по культуре Ленинградской области также
приглашают всех желающих принять участие в онлайн-конкурсе рисунков «Великая
война – Великая Победа».
Конкурс проводится в два
этапа:
- 1 этап: с 7 по 23
апреля 2020 года - размещение рисунков в социальной сети «ВКонтакте»;
- 2 этап: с 24 по 30
апреля 2020 года - проведение онлайн голосования.
Для участия в конкурсе
необходимо нарисовать рисунок, посвященный Дню Победы, сделать фотографию
своего рисунка и разместить фото в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом
#75летпомним, #Ленобластьрисуетпобеду, #лучшедома, а также разместить в группе
«Дом народного творчества» в ВКонтакте в альбоме «Великая война – Великая
Победа».
Результаты конкурса
публикуются 4 мая 2020 года в «ВКонтакте». Победитель конкурса получает приз –
сертификат магазина «Буквоед» номиналом 3 000 рублей.
Подробнее об условиях
участия в акции и конкурсе можно узнать в официальной группе в «ВКонтакте» Дома
народного творчества Ленинградской области (https://vk.com/dntlenobl).