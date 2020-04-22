Творим в память о Великой Победе!

«Гордимся Великой Победой»

8 апреля стартовала областная патриотическая акция «Гордимся Великой Победой». Организаторы конкурса - Комитет по культуре Ленинградской области и Ленинградский областной Дом народного творчества.

Задачи акции - привлечь внимание общественности, детей и молодежи к вопросам сохранения истории народа, памяти о героизме советских воинов в годы Великой Отечественной войны; создать условия и возможности для творческого самовыражения; вовлечь незанятую молодежь, детей и подростков в совместную общественную, познавательную и творческую работу.

Акция проводится с 08 апреля по 06 мая 2020 года. К участию в ней допускаются граждане, проживающие на территории Ленинградской области, независимо от возраста, пола, рода занятий и увлечений.

Номинации акции «Гордимся Великой Победой»:

- художественное слово (участникам необходимо выразительно прочитать стихотворение или отрывок из поэтического произведения о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Для чтения участник может использовать произведения известных авторов);

- вокальное исполнение (участники могут исполнить произведения героико-патриотической тематики, былины, исторические песни, песни и частушки времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, произведения собственного сочинения на патриотическую тему).

В соответствии с выбранной номинацией нужно записать видео длительностью не более 5 минут, на русском языке и разместить его на многочисленных интернет ресурсах с хештегом #75ГордимсяПобедой, #75летПобеды, #ГодПамятииСлавы.

«Великая война – Великая Победа»

Дом народного творчества Ленинградской области и Комитет по культуре Ленинградской области также приглашают всех желающих принять участие в онлайн-конкурсе рисунков «Великая война – Великая Победа».

Конкурс проводится в два этапа:

- 1 этап: с 7 по 23 апреля 2020 года - размещение рисунков в социальной сети «ВКонтакте»;

- 2 этап: с 24 по 30 апреля 2020 года - проведение онлайн голосования.

Для участия в конкурсе необходимо нарисовать рисунок, посвященный Дню Победы, сделать фотографию своего рисунка и разместить фото в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #75летпомним, #Ленобластьрисуетпобеду, #лучшедома, а также разместить в группе «Дом народного творчества» в ВКонтакте в альбоме «Великая война – Великая Победа».

Результаты конкурса публикуются 4 мая 2020 года в «ВКонтакте». Победитель конкурса получает приз – сертификат магазина «Буквоед» номиналом 3 000 рублей.

Подробнее об условиях участия в акции и конкурсе можно узнать в официальной группе в «ВКонтакте» Дома народного творчества Ленинградской области (https://vk.com/dntlenobl).