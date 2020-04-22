Важно сохранить баланс экономики

Работу прекратить не можем!

На входе в административный корпус АО «Гатчинский комбикормовый завод» посетителей и сотрудников встречает медсестра, которая измеряет температуру и предлагает надеть одноразовые перчатки и халат, обработать руки антисептиком.

В административном корпусе почти нет сотрудников. Как рассказал генеральный директор предприятия Дмитрий Кулагин, все они переведены на дистанционную работу. Речь идет о сотрудниках бухгалтерии, коммерческого отдела, частично лаборатории. Кроме того, люди старше 65 лет отправлены на официальный больничный. Ежедневно на работе присутствуют только сотрудники, обеспечивающие технологический цикл. При этом их контакты между собой максимально сведены к нулю.

Гатчинский комбикормовый завод осуществляет непрерывный цикл производства кормов для сельскохозяйственных животных. Прекращение поставки кормов на фермы повлечет за собой сокращение поголовья. Поэтому о прекращении или сокращении объемов производства не может быть и речи.

Компания также осуществляет деятельность как коммунальное предприятие, отвечая за работу двух котельных, скважин, канализационного коллектора.

- Мы обеспечиваем теплом, горячим и холодным водоснабжением и водоотведением жилой комплекс Речной, населенные пункты Парицы и Малые Колпаны, а также принимаем стоки из Больших Колпан, - рассказал Дмитрий Кулагин.

Кроме того, предприятие эксплуатирует взрывоопасные объекты, находящиеся под надзором спецслужб. Зерно, хранящееся в элеваторах, необходимо постоянно перемешивать, иначе оно начнет преть, повысится температура внутри зернохранилища, и может произойти взрыв.

- Это три причины, по которым мы не можем прекратить работу и будем работать при любых карантинных условиях, - подчеркнул Дмитрий Кулагин.

Бесперебойная работа накладывает повышенную ответственность на руководство предприятия, которое должно обеспечить соблюдение всех мер безопасности. На предприятии нет производственных цехов, где работает большое количество человек в одном помещении. Вместо этого организованы производственные точки, которые разделены территориально, а все сотрудники обеспечены необходимыми средствами защиты. Как следствие, социальная дистанция в 1,5 метра между сотрудниками в любом случае сохраняется.

Тем не менее, в конце марта на заводе был создан оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. На заводе ввели ежедневную обработку помещений дезинфицирующими средствами, включая обработку контактных поверхностей каждые два часа, с тем же интервалом начали проветривать помещения. До того, как сотрудники административного корпуса были отправлены на удаленную работу, их рассадили в более свободной форме, чтобы сохранить необходимую дистанцию. Был установлен график посещений работниками мест приема пищи во избежание скопления большого количества людей, такой же график был установлен для входа сотрудников в здание. В результате, время начала работы растянули на полтора часа. В служебных помещениях исключили использование систем кондиционирования и технических систем вентиляции, в зонах приема клиентов и туалетах появились дезинфицирующие средства, служебные командировки были отменены.

- У нас есть достаточный запас перчаток и масок. Проблемным вопросом остается закупка дезинфицирующих средств, особенно тех, которые применяются против распространения вирусной инфекции. Их трудно достать, но мы надеемся на соседей – Гатчинский спиртовой завод, который сейчас переориентирует производство на выпуск соответствующих санитарных средств, - сказал Дмитрий Кулагин.

Генеральный директор показал журналистам цех по фасовке кормов для животных, бесперебойную работу которого полностью обеспечивает один оператор и погрузчик. Оператор раскладывает мешкотару на транспортер, водитель погрузчика забирает комбикорм, уложенный на поддоны, и вывозит их на склад. Оба сотрудника в ходе работы носят защитные маски и перчатки.

Еще одно «защитное» мероприятие, которое с недавних пор введено на комбикормовом заводе – санитарная обработка грузовых автомобилей. Каждый автомобиль на подъезде к проходной полностью обрабатывают специальным дезинфицирующим раствором, в это время водитель проходит медицинский осмотр.

- Производственный процесс, с точки зрения показателей, не изменился – мы выпускаем столько же продукции, сколько нужно нашим клиентам. Изменилась организации процесса. Пока этого достаточно, - сказал Дмитрий Кулагин.

Выполняем гособоронзаказ!

Продолжил свою работу и 218 АРЗ, который входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех.

Управляющий директор компании Дмитрий Виноградов отметил, что основная задача предприятия – бесперебойное исполнение государственного оборонного заказа. Поэтому работа в цехах продолжается, несмотря на сложившуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку.

Сегодня на площадках АО «218 АРЗ» работает 25 % производственных рабочих и обслуживающего персонала, 8 % сотрудников переведены на работу в режиме удаленного доступа.

На предприятии организован оперштаб для контроля эпидемиологической ситуации, который работает во взаимодействии с оперштабами всей Госкорпорации Ростех.

Особое внимание уделяется соблюдению норм санитарной безопасности. Для этого сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, на территории цехов в большом количестве имеются дезинфицирующие средства для рук, контактные поверхности постоянно обрабатываются.

Одно из предприятий, также входящее в Госкорпорацию Ростех, предоставило АО «218 АРЗ» тепловизор для измерения температуры сотрудников при входе на территорию завода.

- Мы не планируем останавливать свою работу и будем исполнять все поставленные перед нами задачи, - сказал Дмитрий Виноградов.

По итогам рабочей поездки Людмила Нещадим подчеркнула, что сегодня главная задача органов власти всех уровней – сохранить баланс экономики из-за большого количества взятых на себя социальных обязательств.

- Владимир Путин дал регионам много полномочий по определению собственной стратегии поведения в сложившейся ситуации, в том числе в вопросах поддержки бизнеса. На уровне Гатчинского района уже приняты нормативно-правовые акты для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. В сложившейся ситуации очень важно сохранить и обеспечить стабильное функционирование экономики, соблюдая полный комплекс мер безопасности и индивидуальной защиты сотрудников предприятий, - сказала Людмила Нещадим.

Фото Ольги Фирсовой