23 апреля: восемь заболевших в Гатчинском районе

Всего по состоянию на 23 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 576 человек, заболевших коронавирусом, 56 из их числа поправились, смертельных исходов нет.

По информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания коронавирусом за минувшие сутки выявлены в следующих населенных пунктах:

- Гатчина (+3)

- Монделево Гатчинский район (+1)

- Покровское Гатчинский район (+1)

- Белогорка Гатчинский район (+1)

- Ивановка Гатчинский район (+1)

- Шпаньково Гатчинский район (+1)

- Всеволожск

- Мурино Всеволожский район

- Кудрово Всеволожский район

- Кузьмоловский Всеволожский район

- Лесколово Всеволожский район

- Выборг

- Рощино Выборгский район

- Первомайское Выборгский район

- Пушное Выборгский район

- Солоницы Киришский район

- Новоселье Ломоносовский район

- Никольское Тосненский район

- Лисино-корпус Тосненский район

- Рабитицы Волосовский район

(в городе Сосновый Бор референтной лабораторией Роспотребнадзора по Ленобласти подтверждено два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Однако включение их в официальную статистику относится к полномочиям ФМБА).

В Гатчинском районе, таким образом, число заболевших коронавирусом достигло 46 человек: в Гатчине – 16 человек, п. Сиверский – 4 человека, в с. Рождествено, д. Большево, д. Монделево – по два человека, по одному человеку - пос. Тайцы, пос. Кобралово, с. Никольское, д. Суйда, д. Ковшово, д. Меньково, п. Высокоключевой, п. Войсковицы, п. Вырица, д. Холоповицы, д. Малое Верево, п. Пудомяги, , п. Дивенский, д. Батово, д. Терволово, г. Коммунар, д. Шпаньково, д. Ивановка, д. Белогорка, д. Покровская.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за последние сутки на 4 774 человек и на 23 апреля достигло 62 773 человек. Выздоровел 4 891 человек, в том числе за последние сутки 471 человек.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 42 пациентов, а всего с начала пандемии в стране зафиксировано 555 летальных исходов. Больше всего умерших в Москве — 288 человек, на втором месте Подмосковье — 56. В Санкт-Петербурге от коронавируса скончались 17 человек.