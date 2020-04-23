23 апреля: восемь заболевших в Гатчинском районе

Всего
по состоянию на 23 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 576 человек,
заболевших коронавирусом, 56 из их числа поправились, смертельных исходов нет.
По
информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания
коронавирусом за минувшие сутки выявлены в следующих населенных пунктах:
-
Гатчина (+3)
-
Монделево Гатчинский район (+1)
-
Покровское Гатчинский район (+1)
-
Белогорка Гатчинский район (+1)
-
Ивановка Гатчинский район (+1)
-
Шпаньково Гатчинский район (+1)
-
Всеволожск
-
Мурино Всеволожский район
-
Кудрово Всеволожский район
-
Кузьмоловский Всеволожский район
-
Лесколово Всеволожский район
-
Выборг
-
Рощино Выборгский район
-
Первомайское Выборгский район
-
Пушное Выборгский район
-
Солоницы Киришский район
-
Новоселье Ломоносовский район
-
Никольское Тосненский район
-
Лисино-корпус Тосненский район
-
Рабитицы Волосовский район
(в городе Сосновый Бор референтной лабораторией
Роспотребнадзора по Ленобласти подтверждено два случая заболевания
коронавирусной инфекцией. Однако включение их в официальную статистику
относится к полномочиям ФМБА).
В Гатчинском районе,
таким образом, число заболевших коронавирусом достигло 46 человек: в Гатчине –
16 человек, п. Сиверский – 4 человека, в с. Рождествено, д. Большево, д.
Монделево – по два человека, по одному человеку - пос. Тайцы, пос. Кобралово,
с. Никольское, д. Суйда, д. Ковшово, д. Меньково, п. Высокоключевой, п.
Войсковицы, п. Вырица, д. Холоповицы, д. Малое Верево, п. Пудомяги, , п.
Дивенский, д. Батово, д. Терволово, г. Коммунар, д. Шпаньково, д. Ивановка, д.
Белогорка, д. Покровская.
Число заразившихся новой
коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за последние сутки на 4 774
человек и на 23 апреля достигло 62 773 человек. Выздоровел 4 891 человек, в том
числе за последние сутки 471 человек.
За минувшие сутки
коронавирусная инфекция унесла жизни 42 пациентов, а всего с начала пандемии в
стране зафиксировано 555 летальных исходов. Больше всего умерших в Москве — 288
человек, на втором месте Подмосковье — 56. В Санкт-Петербурге от коронавируса
скончались 17 человек.