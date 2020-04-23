Бессмертный полк — онлайн

Бессмертный полк — онлайн

В Ленинградской области стартовала акция «Портреты Победы» — Бессмертный полк онлайн. Все, кто хочет отдать дань уважения героям Великой Отечественной, уже сейчас имеют возможность разместить портрет и краткую биографию фронтовика в специальном альбоме в социальной сети ВКонтакте с хэштегом #ПортретыПобеды.

Рубрики : 75 лет Победы     23 Apr 2020

Дистанционное проведение знаменитого «Бессмертного полка», в виду невозможности массовых мероприятий в период борьбы с коронавирусной инфекцией, инициировал в регионе Центр патриотических добровольческих учебных и досуговых программ «Молодежный».

«День Победы был и остается главным праздником нашей страны. Мы гордимся нашими ветеранами-фронтовиками, мы помним о них и том подвиге, который они совершили ради нас, чтобы мы жили в свободной стране, чтобы наше небо было чистым», - отметила начальник отдела молодежных программ ГБУ ЛО «Центр «Молодежный» Елена Сахапова.

Проект проходит на официальной странице «Портреты Победы 2020» социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/album-17123883_274147274.

С подробной информацией о проекте можно познакомиться в группе Центра «Молодёжный» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/logumolodejniy.

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