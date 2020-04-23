Бессмертный полк — онлайн

Дистанционное проведение
знаменитого «Бессмертного полка», в виду невозможности массовых мероприятий в
период борьбы с коронавирусной инфекцией, инициировал в регионе Центр
патриотических добровольческих учебных и досуговых программ «Молодежный».
«День Победы был и
остается главным праздником нашей страны. Мы гордимся нашими
ветеранами-фронтовиками, мы помним о них и том подвиге, который они совершили
ради нас, чтобы мы жили в свободной стране, чтобы наше небо было чистым», -
отметила начальник отдела молодежных программ ГБУ ЛО «Центр «Молодежный» Елена
Сахапова.
Проект проходит на
официальной странице «Портреты Победы 2020» социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/album-17123883_274147274.
С подробной информацией о
проекте можно познакомиться в группе Центра «Молодёжный» в социальной сети
«ВКонтакте»: https://vk.com/logumolodejniy.