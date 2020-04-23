«О’Кей», «Интершину», «Цех 85» и «Дикси» посетили с проверкой

В
рабочую группу входят сотрудники администрации Гатчинского района,
представители правительства Ленинградской области, УМВД по Гатчинскому району и
Роспотребнадзора при необходимости.
Рейды
проходят ежедневно, начиная с седьмого апреля, включая выходные дни. Члены
рабочей группы проверяют наличие защитных средств – масок и перчаток у
сотрудников торговых точек и предприятий бытового обслуживания, а также
дезинфицирующих средств для посетителей. На контроле – наличие ограничительных
полос на полу, чтобы посетители соблюдали социальную дистанцию в 1,5 метра, а
также журнала термометрии – каждое утро сотрудники предприятий должны измерять
температуру.
В
самом большом продуктовом магазине города Гатчины – О’Кей соблюдаются все меры
безопасности.
Это в ходе рейда продемонстрировал директор гипермаркета Андрей Исаев. После
объявления режима повышенной готовности в Ленинградской области в сети
гипермаркетов были приняты локальные акты, утверждающие новый режим работы для
безопасности сотрудников и посетителей.
Каждые
два часа все контактные поверхности обрабатывают дезинфицирующими средствами,
кассовую ленту – каждый час. Для посетителей в торговом зале и для сотрудников
в столовых и раздевалках установлены дезинфекторы. В торговом зале также установлены
информационные таблички, регулярно проводится оповещение покупателей по
громкоговорителю о необходимости соблюдать меры безопасности.
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Ежедневно на смену выходят от 60 до 100 человек. Сотрудники гипермаркета
работают в одноразовых масках и перчатках, которые они меняют несколько раз в
течение дня, на кассах установлены защитные экраны, в течение дня также
несколько раз сотрудникам измеряют температуру. В случае появления симптомов
ОРВИ или повышения температуры сотрудника отправляют домой для лечения с
отслеживанием его состояния, - рассказал Андрей Исаев.
Директор
магазина добавил, что с наступлением режима самоизоляции количество посетителей
уменьшилось, но увеличился средний чек одной покупки – жители стали ходить в
магазин реже, но покупать больше.
В
ходе рейда Андрей Исаев рассказал, что с наступлением теплого времени года
руководством гипермаркета было принято решение провести субботник на
прилегающей территории с соблюдением мер безопасности. Сотрудники гипермаркета
собрали мусор, скопившийся за осенне-зимний период, и привели в порядок газоны
со всех четырех сторон от магазина.
Следующей
остановкой рейда стал автосервис компании «Интершина» на улице Карла Маркса. Генеральный
директор предприятия Сергей Зуев рассказал о нововведениях в связи с ухудшением
эпидемиологической ситуации.
При
входе в автосервис посетители могут обработать руки антисептиком, в зале
установлены информационные табло о необходимости соблюдения дистанции.
Клиентская зона закрыта, посетителям предложено пользоваться только электронной
очередью. Для этого в терминале необходимо взять талон и подождать в своем
автомобиле, пока этот номер не высветится на электронном табло на улице.
Оставив автомобиль в боксе, клиент выходит сразу же на улицу, где ожидает
окончания ремонтных работ. Оплата услуг производится в основном бесконтактным
способом. Сотрудники автосервиса работают в масках и перчатках, каждое утро
перед выходом на смену им измеряют температуру.
С
наступлением теплого времени года самая частая услуга в автосервисе – замена
зимней резины на летнюю. Каждое колесо сегодня обрабатывается с помощью дезинфицирующего
средства. После этого шины упаковывают в пакеты и переносят клиенту в
автомобиль.
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Спектр услуг у нас остался прежним, но клиентский поток существенно сократился.
Стала востребована предварительная запись по телефону, в живой очереди желающих
стоять немного, - отметил Сергей Зуев.
Клиентский
поток также исчез в заведениях общественного питания, которые в
большинстве своем сегодня закрыты в Гатчине, кроме тех, кто смог переориентироваться
на доставку и работу на вынос. Кафе «Цех 85» в самом центре города имеет
сразу два ОКВЭДа – общественное питание и розничная торговля, чтобы позволило
им продолжить работу в условиях пандемии.
Коммерческий
директор кафе Марина Яковлева рассказала, что с введением режима повышенной
готовности все посадочные места пришлось убрать, а зал для гостей закрыть. Вся
продукция на витринах – в упаковках, в кафе допускается только определенное
количество посетителей. Оплата заказа производится дистанционным бесконтактным
способом так же, как и выдача заказа. Если клиент захочет купить себе кофе на
вынос, то во время приготовления ему придется подождать на улице.
В
подсобных помещениях кафе работают рециркуляторы воздуха, другие помещения
постоянно проветриваются, все поверхности каждые два часа дезинфицируют,
ежедневно ведется журнал здоровья сотрудников, которые работают в средствах
индивидуальной защиты.
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Посещаемость кафе сократилась в разы. Раньше к нам постоянно заходили мамочки с
детьми, прогуливающиеся мимо горожане, туристы. Сегодня приходят только те, кто
живет рядом и хочет побаловать себя пирожными, - сказала Марина Яковлева.
Много
вопросов у членов рабочей группы вызвал магазин «Дикси», открывшийся на
проспекте 25 Октября вместо магазина «Семья».
Наталья
Рудченко отметила неизвестное происхождение дезинфицирующей жидкости для
посетителей на входе в магазин – без этикетки и названия, отсутствие защитных
экранов на кассах. После разговора с заместителем директора магазина
выяснилось, что антисептик для посетителей не предназначен для контакта с
кожей, а только для контактных поверхностей. Члены рабочей группы попросили
передать директору магазина настоятельную просьбу срочно устранить все
замечания и подготовить все сопроводительные документы и журнал здоровья для
повторной проверки, которая обязательно состоится.
Замечание
также сделали предпринимателю, который торгует непродовольственными товарами
перед входом в магазин «Дикси» - в фойе торгового центра. Наталья Рудченко
сказала, что по новым правилам он может осуществлять торговлю только цветами и
саженцами, а другие товары необходимо убрать с витрин.
По
итогам рейда координатор рабочей группы, ведущий специалист отдела по развитию
малого и среднего бизнеса и потребительского рынка районной администрации Софья
Никитенко рассказала, что уже проведено более пятисот проверок объектов
торговли и бытовых услуг.
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Все выявленные замечания мы рекомендуем устранять, что и делают в оперативном
порядке добросовестные предприниматели. Если в ходе повторной проверки мы вновь
увидим эти недоработки, то направим соответствующую информацию в
Роспотребнадзор, - сказала она.