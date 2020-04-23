«О’Кей», «Интершину», «Цех 85» и «Дикси» посетили с проверкой

В рабочую группу входят сотрудники администрации Гатчинского района, представители правительства Ленинградской области, УМВД по Гатчинскому району и Роспотребнадзора при необходимости.

Рейды проходят ежедневно, начиная с седьмого апреля, включая выходные дни. Члены рабочей группы проверяют наличие защитных средств – масок и перчаток у сотрудников торговых точек и предприятий бытового обслуживания, а также дезинфицирующих средств для посетителей. На контроле – наличие ограничительных полос на полу, чтобы посетители соблюдали социальную дистанцию в 1,5 метра, а также журнала термометрии – каждое утро сотрудники предприятий должны измерять температуру.

В самом большом продуктовом магазине города Гатчины – О’Кей соблюдаются все меры безопасности. Это в ходе рейда продемонстрировал директор гипермаркета Андрей Исаев. После объявления режима повышенной готовности в Ленинградской области в сети гипермаркетов были приняты локальные акты, утверждающие новый режим работы для безопасности сотрудников и посетителей.

Каждые два часа все контактные поверхности обрабатывают дезинфицирующими средствами, кассовую ленту – каждый час. Для посетителей в торговом зале и для сотрудников в столовых и раздевалках установлены дезинфекторы. В торговом зале также установлены информационные таблички, регулярно проводится оповещение покупателей по громкоговорителю о необходимости соблюдать меры безопасности.

- Ежедневно на смену выходят от 60 до 100 человек. Сотрудники гипермаркета работают в одноразовых масках и перчатках, которые они меняют несколько раз в течение дня, на кассах установлены защитные экраны, в течение дня также несколько раз сотрудникам измеряют температуру. В случае появления симптомов ОРВИ или повышения температуры сотрудника отправляют домой для лечения с отслеживанием его состояния, - рассказал Андрей Исаев.

Директор магазина добавил, что с наступлением режима самоизоляции количество посетителей уменьшилось, но увеличился средний чек одной покупки – жители стали ходить в магазин реже, но покупать больше.

В ходе рейда Андрей Исаев рассказал, что с наступлением теплого времени года руководством гипермаркета было принято решение провести субботник на прилегающей территории с соблюдением мер безопасности. Сотрудники гипермаркета собрали мусор, скопившийся за осенне-зимний период, и привели в порядок газоны со всех четырех сторон от магазина.

Следующей остановкой рейда стал автосервис компании «Интершина» на улице Карла Маркса. Генеральный директор предприятия Сергей Зуев рассказал о нововведениях в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

При входе в автосервис посетители могут обработать руки антисептиком, в зале установлены информационные табло о необходимости соблюдения дистанции. Клиентская зона закрыта, посетителям предложено пользоваться только электронной очередью. Для этого в терминале необходимо взять талон и подождать в своем автомобиле, пока этот номер не высветится на электронном табло на улице. Оставив автомобиль в боксе, клиент выходит сразу же на улицу, где ожидает окончания ремонтных работ. Оплата услуг производится в основном бесконтактным способом. Сотрудники автосервиса работают в масках и перчатках, каждое утро перед выходом на смену им измеряют температуру.

С наступлением теплого времени года самая частая услуга в автосервисе – замена зимней резины на летнюю. Каждое колесо сегодня обрабатывается с помощью дезинфицирующего средства. После этого шины упаковывают в пакеты и переносят клиенту в автомобиль.

- Спектр услуг у нас остался прежним, но клиентский поток существенно сократился. Стала востребована предварительная запись по телефону, в живой очереди желающих стоять немного, - отметил Сергей Зуев.

Клиентский поток также исчез в заведениях общественного питания, которые в большинстве своем сегодня закрыты в Гатчине, кроме тех, кто смог переориентироваться на доставку и работу на вынос. Кафе «Цех 85» в самом центре города имеет сразу два ОКВЭДа – общественное питание и розничная торговля, чтобы позволило им продолжить работу в условиях пандемии.

Коммерческий директор кафе Марина Яковлева рассказала, что с введением режима повышенной готовности все посадочные места пришлось убрать, а зал для гостей закрыть. Вся продукция на витринах – в упаковках, в кафе допускается только определенное количество посетителей. Оплата заказа производится дистанционным бесконтактным способом так же, как и выдача заказа. Если клиент захочет купить себе кофе на вынос, то во время приготовления ему придется подождать на улице.

В подсобных помещениях кафе работают рециркуляторы воздуха, другие помещения постоянно проветриваются, все поверхности каждые два часа дезинфицируют, ежедневно ведется журнал здоровья сотрудников, которые работают в средствах индивидуальной защиты.

- Посещаемость кафе сократилась в разы. Раньше к нам постоянно заходили мамочки с детьми, прогуливающиеся мимо горожане, туристы. Сегодня приходят только те, кто живет рядом и хочет побаловать себя пирожными, - сказала Марина Яковлева.

Много вопросов у членов рабочей группы вызвал магазин «Дикси», открывшийся на проспекте 25 Октября вместо магазина «Семья».

Наталья Рудченко отметила неизвестное происхождение дезинфицирующей жидкости для посетителей на входе в магазин – без этикетки и названия, отсутствие защитных экранов на кассах. После разговора с заместителем директора магазина выяснилось, что антисептик для посетителей не предназначен для контакта с кожей, а только для контактных поверхностей. Члены рабочей группы попросили передать директору магазина настоятельную просьбу срочно устранить все замечания и подготовить все сопроводительные документы и журнал здоровья для повторной проверки, которая обязательно состоится.

Замечание также сделали предпринимателю, который торгует непродовольственными товарами перед входом в магазин «Дикси» - в фойе торгового центра. Наталья Рудченко сказала, что по новым правилам он может осуществлять торговлю только цветами и саженцами, а другие товары необходимо убрать с витрин.

По итогам рейда координатор рабочей группы, ведущий специалист отдела по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка районной администрации Софья Никитенко рассказала, что уже проведено более пятисот проверок объектов торговли и бытовых услуг.

- Все выявленные замечания мы рекомендуем устранять, что и делают в оперативном порядке добросовестные предприниматели. Если в ходе повторной проверки мы вновь увидим эти недоработки, то направим соответствующую информацию в Роспотребнадзор, - сказала она.



