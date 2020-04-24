Детская библиотека на удаленке, или Книжный марафон продолжается!

Для нас, сотрудников библиотеки, это очень приятно. Каждый день мы беседуем с нашими посетителями в онлайн формате по самым разным вопросам: о продлении срока пользования книгами, о работе библиотеки, об участии в конкурсах. По просьбам читателей мы рекомендуем книги, помогаем найти полный электронный вариант издания, перенаправляем в электронную библиотеку или на сайты для домашних занятий с детьми. Количество таких обращений резко увеличилось в последние две недели - именно тогда, когда дети стали обучаться дистанционно.

Наш проект «Книжный марафон ОНЛАЙН-2020» появился, как альтернатива традиционной Неделе книги. Появился и сразу же вызвал большой интерес среди наших читателей.

Платформой проекта стала страница Гатчинской детской библиотеки в ВКонтакте (https://vk.com/dbgatchina), как наиболее популярная, гибкая и имеющая оперативную обратную связь. С каждым днем проект набирает силу, появляются новые идеи. И все это, благодаря совместному творчеству сотрудников детской библиотеки, детских писателей Петербурга и, конечно же, наших читателей, которые в апреле вынуждены оставаться дома.

На странице каждый день подготавливаются и выкладываются несколько новых постов по теме дня. Необыкновенно популярной стала рубрика «День с детским писателем», где появляются видеообращения авторов к нашим читателям, видеозаписи прошлых творческих встреч, презентации новых книг. Встреча с писателем – всегда праздник для наших читателей. Рассматривая и читая книгу, дети задаются вопросами об авторе, хотят узнать о нем буквально все: какой это человек, как он выглядит внешне, как учился в школе, как научился так излагать свои мысли, как добился успеха в писательстве, где он берет вдохновение и фантазию, любит ли животных и природу, чем увлекается.

И сегодня хочется поблагодарить именно тех авторов, которые откликнулись на предложение поучаствовать в нашем «Книжном марафоне онлайн» и подготовить материалы специально для нашей библиотеки. Это Анна Игнатова и Анна Анисимова, Анна Ремез и Дмитрий Ржанников, Анастасия Строкина и Сергей Махотин.

Говорят, талантливый человек талантлив во всем, и наши любимые писатели — не исключение. Петербургский писатель Анна Игнатова из обыкновенного пластилина создает просто шедевральные картины и щедро делится своим мастерством с детьми. И в эти сложные для детей дни, когда они дома и не могут пойти и прогуляться по парку, Анна Игнатова с присущим ей вдохновением лепит вместе со своими виртуальными учениками и божью коровку, и первые весенние первоцветы, и ежевику.

Нам казалось, что рассказывать детям о самых разных событиях, читать книги в режиме онлайн, конечно, хорошо, но ребенок хочет быть всегда участником событий. Он любит отгадывать, мастерить и показывать свои работы друзьям. Так появились посты видеовопросов, видеосоветов и мастер-классов, литературные викторины, посвященные любимым детским книгам. Это необыкновенно интересно для детей: кто первым ответит на вопрос, пришлет фото своей работы, будь то рисунок или пластилиновый герой. Без игровых моментов, вопросов и заданий не обошлись и краеведческие дни проекта, в которые совершались виртуальные путешествия по городу по материалам сайта и изданиям детской библиотеки.

Важной частью «Книжного марафона онлайн» стали проекты, посвященные 75-летию Победы. Это акции памятных открыток «1418 дней мужества», «Память и гордость в сердцах поколений», совместный проект видеоматериалов о войне и Победе на порталах электронных СМИ. Для этих проектов дети присылали свои видеоролики, материалы из семейных архивов, презентации.

Марафон набрал силу, и у нас появились участники, которые наиболее активно выполняют задания и присылают фотографии своих творческих работ. Мы благодарим семью Дарьи Мильковой, семью Николая Золотарёва, семью Бевзенко, Максима Панасюка, Кристину Савосину, Екатерину Шелеметьеву, Наталью Скиридову и всех других участников.

«Книжный марафон» объединил более 1500 участников группы в ВКонтакте — как детей, так и взрослых. Количество виртуальных посещений превысило 4500. И сегодня можно говорить о «Книжном марафоне онлайн» как об интересном опыте библиотеки, который был бы невозможен без огромной работы наших сотрудников. Они бережно хранят в своих архивах заметки и видеоматериалы о незабываемых моментах своей профессиональной жизни и публикуют их на сайте http://child-lib-gtn.ru, на своем канале https://www.youtube.com/playlist, в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук (https://www.facebook.com/detknig10gatzhina).

Все это подтверждает тот факт, что детская библиотека — это не просто место хранения книг, а социально-культурное пространство, где встречаются творческие люди. Это место, где происходит общение, обратная связь, живой разговор, чтение.

Нам кажется, что наш виртуальный опыт оказался интересным для детей и родителей. Но все же традиционная бумажная книга остается первичной в работе библиотеки по формированию и развитию литературного вкуса у детей, и даже для работы в режиме онлайн. К сожалению, пока все возможности традиционной библиотеки недоступны, и мы каждый день слышим слова сожаления от наших читателей, которые неожиданно оказались оторванными от мира детских книг и посещения библиотеки.

Пока мы не можем пригласить новых читателей к нам, в детскую библиотеку. Но мы приглашаем наших читателей присоединиться к «Книжному марафону онлайн-2020» на нашей странице в ВКонтакте, где можно задавать вопросы и следить за новостями. Мы остаемся с вами в виртуальном пространстве, с надеждой на обычную встречу в библиотеке.

Н. Токарева. Е. Коренева, Гатчинская детская библиотека