Детская библиотека на удаленке, или Книжный марафон продолжается!

Для нас, сотрудников библиотеки, это очень приятно. Каждый день мы беседуем с нашими посетителями в онлайн формате по самым разным вопросам: о продлении срока пользования книгами, о работе библиотеки, об участии в конкурсах. По просьбам читателей мы рекомендуем книги, помогаем найти полный электронный вариант издания, перенаправляем в электронную библиотеку или на сайты для домашних занятий с детьми. Количество таких обращений резко увеличилось в последние две недели - именно тогда, когда дети стали обучаться дистанционно.
Наш
проект «Книжный марафон ОНЛАЙН-2020» появился, как альтернатива традиционной
Неделе книги. Появился и сразу же вызвал большой интерес среди наших читателей.
Платформой
проекта стала страница Гатчинской детской библиотеки в ВКонтакте
(https://vk.com/dbgatchina), как наиболее популярная, гибкая и имеющая
оперативную обратную связь. С каждым днем проект набирает силу, появляются
новые идеи. И все это, благодаря совместному творчеству сотрудников детской
библиотеки, детских писателей Петербурга и, конечно же, наших читателей,
которые в апреле вынуждены оставаться дома.
На
странице каждый день подготавливаются и выкладываются несколько новых постов по
теме дня. Необыкновенно популярной стала рубрика «День с детским писателем»,
где появляются видеообращения авторов к нашим читателям, видеозаписи прошлых
творческих встреч, презентации новых книг. Встреча с писателем – всегда
праздник для наших читателей. Рассматривая и читая книгу, дети задаются
вопросами об авторе, хотят узнать о нем буквально все: какой это человек, как
он выглядит внешне, как учился в школе, как научился так излагать свои мысли,
как добился успеха в писательстве, где он берет вдохновение и фантазию, любит
ли животных и природу, чем увлекается.
И
сегодня хочется поблагодарить именно тех авторов, которые откликнулись на
предложение поучаствовать в нашем «Книжном марафоне онлайн» и подготовить
материалы специально для нашей библиотеки. Это Анна Игнатова и Анна Анисимова,
Анна Ремез и Дмитрий Ржанников, Анастасия Строкина и Сергей Махотин.
Говорят,
талантливый человек талантлив во всем, и наши любимые писатели — не исключение.
Петербургский писатель Анна Игнатова из обыкновенного пластилина создает просто
шедевральные картины и щедро делится своим мастерством с детьми. И в эти
сложные для детей дни, когда они дома и не могут пойти и прогуляться по парку,
Анна Игнатова с присущим ей вдохновением лепит вместе со своими виртуальными
учениками и божью коровку, и первые весенние первоцветы, и ежевику.
Нам
казалось, что рассказывать детям о самых разных событиях, читать книги в режиме
онлайн, конечно, хорошо, но ребенок хочет быть всегда участником событий. Он
любит отгадывать, мастерить и показывать свои работы друзьям. Так появились
посты видеовопросов, видеосоветов и мастер-классов, литературные викторины,
посвященные любимым детским книгам. Это необыкновенно интересно для детей: кто
первым ответит на вопрос, пришлет фото своей работы, будь то рисунок или
пластилиновый герой. Без игровых моментов, вопросов и заданий не обошлись и
краеведческие дни проекта, в которые совершались виртуальные путешествия по
городу по материалам сайта и изданиям детской библиотеки.
Важной
частью «Книжного марафона онлайн» стали проекты, посвященные 75-летию Победы.
Это акции памятных открыток «1418 дней мужества», «Память и гордость в сердцах
поколений», совместный проект видеоматериалов о войне и Победе на порталах
электронных СМИ. Для этих проектов дети присылали свои видеоролики, материалы
из семейных архивов, презентации.
Марафон
набрал силу, и у нас появились участники, которые наиболее активно выполняют
задания и присылают фотографии своих творческих работ. Мы благодарим семью
Дарьи Мильковой, семью Николая Золотарёва, семью Бевзенко, Максима Панасюка,
Кристину Савосину, Екатерину Шелеметьеву, Наталью Скиридову и всех других
участников.
«Книжный
марафон» объединил более 1500 участников группы в ВКонтакте — как детей, так и
взрослых. Количество виртуальных посещений превысило 4500. И сегодня можно
говорить о «Книжном марафоне онлайн» как об интересном опыте библиотеки,
который был бы невозможен без огромной работы наших сотрудников. Они бережно
хранят в своих архивах заметки и видеоматериалы о незабываемых моментах своей
профессиональной жизни и публикуют их на сайте http://child-lib-gtn.ru, на
своем канале https://www.youtube.com/playlist, в социальных сетях ВКонтакте и
Фейсбук (https://www.facebook.com/detknig10gatzhina).
Все
это подтверждает тот факт, что детская библиотека — это не просто место
хранения книг, а социально-культурное пространство, где встречаются творческие
люди. Это место, где происходит общение, обратная связь, живой разговор,
чтение.
Нам
кажется, что наш виртуальный опыт оказался интересным для детей и родителей. Но
все же традиционная бумажная книга остается первичной в работе библиотеки по
формированию и развитию литературного вкуса у детей, и даже для работы в режиме
онлайн. К сожалению, пока все возможности традиционной библиотеки недоступны, и
мы каждый день слышим слова сожаления от наших читателей, которые неожиданно
оказались оторванными от мира детских книг и посещения библиотеки.
Пока
мы не можем пригласить новых читателей к нам, в детскую библиотеку. Но мы
приглашаем наших читателей присоединиться к «Книжному марафону онлайн-2020» на
нашей странице в ВКонтакте, где можно задавать вопросы и следить за новостями.
Мы остаемся с вами в виртуальном пространстве, с надеждой на обычную встречу в
библиотеке.
Н. Токарева. Е. Коренева, Гатчинская детская библиотека