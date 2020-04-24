Гатчинская экотропа: «Там, на неведомых дорожках...»

Прогибающийся под ногами дощатый настил ведет куда-то в чащу, через лесные болотца. Осторожно ступаем по этой деревянной тропинке, с любопытством разглядывая болотно-лесные чудеса вдоль экотропы.

Среди синих теней, протянутых от больших деревьев, весело зеленеет маленькая елочка. Тянет в разные стороны молодые зеленые стебельки черника. Рядом поблескивают глянцевые листья вечнозеленой брусники. Еще одно ярко-зеленое пятно — целая полянка с пушистыми мутовками плауна, кстати, редкого краснокнижного растения.

На стволе высокой сосны застыли капельки смолы, слившиеся в красно-коричневые наплывы, похожие на янтарь. Янтарь и есть, только еще совсем юный. В тихом лесу пока еще робко звучит песенка зяблика, и мы снова останавливаемся, чтобы вслушаться в эти долгожданные звуки — одна из первых певчих птичек добралась к нам из дальних краев!

У истоков экотропы

Создание экологических троп в Гатчине началось в январе 2016 года. Чтобы освежить в памяти историю гатчинской экотропы, мы отправились прямиком на ее сайт, который так и называется «Экотропа в Гатчине».

У истоков основания гатчинской экотропы — обычные жители нашего города - Николай Шишиморов, Константин Иванов, Александр Митенёв, Абдулзагир Пашаев. Перед тем, как приступить к обустройству тропы, друзья тщательно изучили опыт других энтузиастов, в первую очередь, скандинавские экотропы на природной территории «Рууна» (Финляндия).

Как рассказывается в блоге сайта, начали с того, что просто бродили по лесу и вдоль реки, размышляли о лучшей траектории тропы, подмечали биотопы и особенно красивые места, в которых гостю стоит остановиться и понаблюдать. Заодно повесили кормушки и домики для птиц. Затем взялись за практику — делали проходимым намеченный маршрут, расчищали прилегающую к тропе территорию от мусора и валежника, заготавливали пиломатериалы для трапов и стендов, разрабатывали, рисовали и устанавливали познавательные стенды-определители и указатели. А еще подкармливали птиц и животных, изучали разнообразие видов, выкладывали собранную информацию на создаваемом сайте, вели мониторинг местности с точки зрения экологических рисков и факторов.

Звериными тропами

В итоге получился маршрут протяженностью около двух километров. Экотропа берет начало у истока реки Тёплой. Она ведет путника через лес, болота и луга, а потом вдоль берега реки — туда, где соединяют свои воды четыре реки: Тёплая, Колпанка, Парица и Ижора.

В отличие от многих других экотроп, гатчинская — особенная. Авторы тропы задумали сделать ее неприметной, почти неотличимой от обычной «звериной» тропы. Просто идите по ней - лесом, лугами или по берегу реки. Просто созерцайте, наблюдайте за дикой природой, размышляйте...

Тропа почти никак не обозначена, только на небольшом участке на болоте оборудован деревянный настил. Порой она теряется под ногами, заставляя путника вертеть головой в поисках указателя или хотя бы какой-то зацепки.

Как признаются авторы экотропы, им не удалось в полной мере реализовать свои планы: не хватало рабочих рук, времени, здоровья, ресурсов. Однако тропа до сих пор более-менее держится, хотя и разрушения есть. Интересно, что даже в таком, более чем скромном своем виде гатчинская экотропа кое-кому не понравилась. Неведомо из каких соображений дикие люди время от времени разрушают вывески и стенды, действуя, по сути, как безумный леший, который сбивает одинокого путника с тропы, стремясь завести его в болотную трясину...

Кто-кто в теремочке живёт?

В весеннем лесу пока еще тихо — лесной жизни шуметь еще рано, природа только начала просыпаться. Вдоль экотропы не увидишь никаких скамеек для отдыха, но наблюдательный человек обязательно заметит какую-нибудь лесную инсталляцию вроде необычной коряги-«чудика» или затейливого деревянного теремка для птиц на дереве.

О природном разнообразии этих мест расскажут познавательные таблички-определители лесных и прибрежных достопримечательностей: животных, растений, птиц, насекомых, природных явлений. Оказывается, здесь можно встретить не только белку, дятла или лисицу, но и енота, ондатру, ласку, сычей и ястребов. А также еще великое множество бегающих, плавающих, ползучих, летающих, подземных, произрастающих и зеленеющих живых существ, среди которых немало и очень редких, краснокнижных.

У истоков реки Тёплой

Но вот дощатый настил заканчивается, и мы какое-то время ищем следующий обрывок экотропы. Дальше двигаемся уже по неприметной тропинке, которая то и дело ныряет в болотную жижу среди кочек. Можно было бы вернуться, но мы же смелые! Почти ловко прыгаем по скользким кочкам, предварительно проверяя их на прочность с помощью длинной палки.

Сделав петлю по лесу, снова возвращаемся к реке Тёплой. Кстати, речка наша на удивление соответствует своему названию — спокойная, как озеро, щедрая на тихую красоту, гостеприимная для всех лесных тварей — от мала до велика. И мы продвигаемся к ее истоку, любуясь весенней природой, в которой в эти дни гармонично соединились три основных цвета — золотистый (прибрежный тростник), ярко-голубой (небо) и серовато-зеленый (полоска леса между землей и небом).

Вот и начало гатчинской экотропы. Выходим к нему под самозабвенное птичье пение, раздающееся из голого еще куста. А вот и сам певец — серенький, белогрудый, с топорщащимися на горлышке перьями. Камышовая овсянка! Еще одна птичка вернулась в родные края...

Еще пару-тройку метров по набросанным через канаву бревнам в сторону Дворцового парка, и - всё. Дальше — цивилизация, парк, люди...

Гатчинская экотропа: быть или не быть?

Возвращаясь домой, рассуждаем с Людмилой Чиринскайте о перспективах гатчинской экотропы. Сейчас, когда набирает силу поддерживаемая государством инициатива создания экологических маршрутов, мысль о том, что у нас уже есть своя готовая экотропа (да еще какая!), греет необычайно.

- Конечно, наша экотропа нуждается в поддержке и, возможно, в новых идеях, - считает Людмила Ионасовна. - Экологическая тропа обычно организуется ради какой-то темы. Например, в Павловском парке есть тропа, посвященная первоцветам. Это может быть и орнитологическая тропа или тропа, которая рассказывает про дикие орхидеи. Гатчинская тропа проходит через разные участки, среди которых есть и околоводные, и луговые, и лесные, и болотистые. Может быть, и информацию подавать соответственно о каждом из этих участков? Там, где болото, пусть будет рассказ о болотной экосистеме, и так далее... При этом тропа все-таки должна быть проходима настолько, чтобы не отвлекаться от созерцания и от темы, которой она посвящена.

Тропа не вечна, идея - бессмертна!

«Возможно, экотропа в Гатчине истлеет и не оставит со временем ни следа, - пишет в своем блоге один из авторов экотропы Александр Митенёв. - Это очень в новых условиях может быть. Но останется идея. Она будет жить, ибо идеи бессмертны... Край этот красив и своеобразен, а главная героиня его — река. Будем же его беречь и по уму заботиться о нем, а первая в Гатчине экологическая тропа, надеемся, — послужит этому».

Сейчас, когда парк Зверинец перешел в юрисдикцию ГМЗ «Гатчина», судьба его остается открытой — по крайней мере для нас, простых смертных. Но очень хочется верить, что замечательная идея экотропы все-таки не увязнет среди болотных кочек в непроходимой чаще, а засияет новыми красками, дорожками, мостиками, познавательными информационными стендами на радость всем добрым и умным людям.

А мы напомним здесь еще раз, как, по мнению создателей гатчинской экотропы, должны вести себя в лесу пришельцы вида хомо сапиенс.

Правила поведения на экотропе

Обязательным условием существования и развития гатчинских экотроп является соблюдение нескольких несложных правил:

1. Использовать уже имеющиеся тропинки.

2. Не мусорить, не разводить огонь, не устраивать пикников.

3. Не срывать и не вытаптывать растения, не ломать подлесок, не ранить деревья.

4. Не выгуливать на экотропе собак.

5. Не причинять беспокойства животным.

6. Останавливаться на привал только в специально предназначенных для этого местах.



