Тёща, дайте денег!

14-го апреля в УМВД России по Гатчинскому району поступило несколько заявлений от владельцев банковских карт. У 64-летней жительницы Аэродрома после покупки продуктов в магазине при неизвестных обстоятельствах списались с карты семь тысяч рублей. 59-летней жительнице Малых Колпан позвонил неизвестный и голосом зятя попросил денег. Женщина поверила и отправила неизвестному лицу 15 тысяч рублей.

У 37-летней женщины мошенник похитил 97 тысяч рублей. Он позвонил, представился сотрудником службы безопасности и сказал, что с карты пытаются снять деньги. Необходимо перевести их в ячейку – по номеру телефона. Женщина сняла с карточки все средства и перевела на другой счет, который ей назвал преступник по телефону.

48-летней клиентке ОТП-банка позвонил липовый сотрудник, назвал все ее данные и кодовое слово, после чего произошло списание 73 тысяч рублей.

31-летняя жительница Нового Света заказала на сайте «Юла» детскую палатку и перевела девушке по имени Ольга 7350 рублей. Прошло три недели, но товар покупательница так и не получила.

16-го апреля в полицию поступил очередной поток заявлений от обманутых клиентов банка. 54-летней жительнице Терволово поступил звонок от «сотрудника службы безопасности сбербанка». Мошенник сообщил, что кто-то пытается оформить кредит на ее имя. Женщина попросила остановить сделку, и звонивший велел ей совершить ряд банковских операций и перевести деньги на некие номера телефонов. Общая сумма переводов составила 380 тысяч рублей.

Жительнице Жабино в социальной сети «ВКонтакте» пришло сообщение от знакомой с просьбой перевести деньги в связи с острой необходимостью. Знакомая якобы просила послать ей номер карты и три заветные цифры с оборотной стороны. Что доверчивая женщина и сделала. После этого с карты исчезло, без малого, 115 тысяч рублей.

Пенсионерку из Коммунара обманули более оригинальным способом. Ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником Роспотребнадзора. Он заявил, что на ее имя имеется два сертификата. Для их получения необходимо перевести 469500 рублей. Женщина добровольно перевела 120 тысяч на указанный номер карты через онлайн-банк, а оставшуюся сумму – через терминал банкомата сбербанка. Итого, ущерб составил почти полмиллиона.

17-го апреля в полицию обратились новые потерпевшие. 32-летний житель Пудости перевел почти 20 тысяч рублей за товар, заказанный на сайте «Юла». Товара не получил. Аналогичное заявление поступило от 22-летней девушки из Коммунара: она заказала на «Юле» товар на 10 тысяч рублей – и с концами. 55-летнюю жительницу Кобралово обманули на полторы сотни тысяч: ей позвонил «сотрудник Альфа-Банка» и, введя в заблуждение, похитил более 150 тысяч рублей.

19-го апреля в гатчинскую полицию поступило заявление от 26-летнего покупателя телефона: молодой человек пытался купить смартфон через интернет за 18 тысяч рублей. Деньги перевел – телефон не получил.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.

Комментарий пресс-службы Северо-Западного банка ПАО Сбербанк с основными правилами безопасности при телефонном мошенничестве:

- Одним из наиболее распространенных методов мошенничества сегодня остается социальная инженерия. Злоумышленники разными психологическими методами, например, представляясь сотрудниками государственных учреждений, социальных служб, банков, входят в доверие собеседника и получают необходимую информацию для совершения преступления или мотивируют потенциальную жертву на добровольные действия, направленные на передачу денежных средств.

Сбербанк дает рекомендации, которые помогут обезопасить себя от телефонного мошенничества:

- Запишите номера банка в адресную книгу своего телефона: 900, 8 800 555-55-50. Если звонок будет с другого номера, он отобразится как неизвестный.

- Сразу заканчивайте разговор в сомнительных ситуациях. Позвоните в банк на номер 900 и сообщите о случившемся.

- Не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Работник банка никогда не попросит у вас перевести денежные средства или секретные данные от карты и интернет-банка: ПИН-, CVV- или CCV-код, код из СМС или пароли от Сбербанк Онлайн.

- Проверьте, не было ли сомнительных операций за время разговора. Если успели что-то сообщить мошенникам, сразу позвоните в банк на номер 900 и сообщите о случившемся.