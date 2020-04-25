Ещё одна неделя в условиях распространения коронавируса

- В Гатчинском районе выстроена схема взаимодействия с Гатчинской КМБ, районным отделением Роспотребнадзора и правоохранительными органами. Мы получаем всю оперативную информацию, благодаря чему своевременно проводятся все необходимые мероприятия, - подчеркнула Людмила Нещадим.

Продолжается патрулирование на улицах города и района совместно с сотрудниками полиции и представителями правительства Ленинградской области, уполномоченными составлять протоколы. Особое внимание уделяется проверке соблюдения режима самоизоляции гражданами, которым предписано находится дома. Также проводится проверка документов у въезжающих в Гатчину. На сегодняшний день сотрудники УМВД России по Гатчинскому району проверили более 3,5 тысяч человек, составлено 60 протоколов о нарушении режима самоизоляции.

Также на этой неделе специалисты государственной ветеринарной службы продолжили дезинфекцию общественных мест, детских площадок Гатчинского района. За весь период обработано более 900 объектов общей площадью свыше 82 тысяч кв. метров.

Особое внимание было уделено вопросу соблюдения санитарных норм при организации пассажирских перевозок. Людмила Нещадим поручила поставить на контроль проведение уборки и дезинфекции в салонах автобусов и информированию граждан о необходимости носить маски при проезде в общественном транспорте.

За неделю в школах Гатчины и района выдано 5 354 продовольственных наборов, в детских садах - 3 017 наборов. Всего в учреждения поступило более 2700 заявлений на предоставление сухих пайков в связи с тяжёлой жизненной ситуацией.

Начались первые выплаты в соответствии с принятыми мерами социальной поддержки, в том числе потерявшим работу и самозанятым. Начиная с 6 апреля Центр занятости населения предоставил свыше трех тысяч консультаций.

На 24 апреля в Гатчинском районе у 51 человека подтверждена новая коронавирусная инфекция, из них 18 человек - жители Гатчины.