Запасливый наркоман

Запасливый наркоман

Сотрудники Вырицкого отдела полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали гражданина с большим запасом наркотиков.

Рубрики : Криминал     27 Apr 2020

13-го апреля, поздно вечером, в деревне Мины на лестничной площадке дома на Школьной улице полицейские задержали жильца – 32-летнего Юрия М., у которого при личном досмотре обнаружили три свертка с наркотиками. Экспертиза показала, что это – амфетамин массой более четырех граммов. Гражданина М. арестовали. По факту незаконного хранения наркотического средства в крупном размере возбуждено уголовное дело.

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