Запасливый наркоман

13-го апреля, поздно вечером, в деревне Мины на лестничной
площадке дома на Школьной улице полицейские задержали жильца – 32-летнего Юрия
М., у которого при личном досмотре обнаружили три свертка с наркотиками.
Экспертиза показала, что это – амфетамин массой более четырех граммов.
Гражданина М. арестовали. По факту незаконного хранения наркотического средства
в крупном размере возбуждено уголовное дело.
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