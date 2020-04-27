Запасливый наркоман

13-го апреля, поздно вечером, в деревне Мины на лестничной площадке дома на Школьной улице полицейские задержали жильца – 32-летнего Юрия М., у которого при личном досмотре обнаружили три свертка с наркотиками. Экспертиза показала, что это – амфетамин массой более четырех граммов. Гражданина М. арестовали. По факту незаконного хранения наркотического средства в крупном размере возбуждено уголовное дело.