28 апреля: в Гатчинском районе – 93 заболевших

По
информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания
коронавирусом за минувшие сутки выявлены в следующих населенных пунктах
Гатчинского района:
-
Гатчина (+6)
-
Тайцы (+1)
-
Коммунар (+1)
-
Малые Колпаны (+1)
-
д. Карстолово (+1)
Таким
образом, подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены в следующих
населенных пунктах Гатчинского района:
-
г. Гатчина – 32 человека,
-
п. Сиверский – 8 человек,
-
г. Коммунар – 7 человек,
-
п. Тайцы – 4 человека,
- в
с. Рождествено, д. Большево, д. Монделево, д. Шпаньково, п. Дивенский, п.
Высокоключевой, п. Войсковицы, пос. Кобралово, п. Вырица, п. Пудомяги, д.
Батово, д. Малые Колпаны – по 2 человека,
-
с. Никольское, д. Суйда, д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Малое
Верево, д. Терволово, д. Ивановка, д. Белогорка, д. Покровская, п. Пудость, д.
Большие Колпаны, п. Жабино, д. Саванкюля, д. Лампово, д. Тихковицы, п. Новый
Свет, д. Карстолово - по одному человеку.
Выздоровели
из числа заболевших гатчинцев – 6 человек.
Всего
по состоянию на 28 апреля в Ленинградской области зарегистрирован 7481 человек,
заболевший коронавирусом, 105 из их числа поправились. Официально подтверждена
первая смерть от коронавируса: скончалась медсестра Гатчинской больницы Наталья
Хечумова.
Губернатор
Ленинградской области принял решение о дополнительных гарантиях медикам: в
случае смерти медицинского работника, работающего с больными коронавирусной
инфекцией во время пандемии, выплата семье умершего составит 1 млн рублей, в
случае потери здоровья в результате заболевания коронавирусом - 500 тысяч
рублей.