28 апреля: в Гатчинском районе – 93 заболевших

По информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания коронавирусом за минувшие сутки выявлены в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

- Гатчина (+6)

- Тайцы (+1)

- Коммунар (+1)

- Малые Колпаны (+1)

- д. Карстолово (+1)

Таким образом, подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

- г. Гатчина – 32 человека,

- п. Сиверский – 8 человек,

- г. Коммунар – 7 человек,

- п. Тайцы – 4 человека,

- в с. Рождествено, д. Большево, д. Монделево, д. Шпаньково, п. Дивенский, п. Высокоключевой, п. Войсковицы, пос. Кобралово, п. Вырица, п. Пудомяги, д. Батово, д. Малые Колпаны – по 2 человека,

- с. Никольское, д. Суйда, д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Малое Верево, д. Терволово, д. Ивановка, д. Белогорка, д. Покровская, п. Пудость, д. Большие Колпаны, п. Жабино, д. Саванкюля, д. Лампово, д. Тихковицы, п. Новый Свет, д. Карстолово - по одному человеку.

Выздоровели из числа заболевших гатчинцев – 6 человек.

Всего по состоянию на 28 апреля в Ленинградской области зарегистрирован 7481 человек, заболевший коронавирусом, 105 из их числа поправились. Официально подтверждена первая смерть от коронавируса: скончалась медсестра Гатчинской больницы Наталья Хечумова.

Губернатор Ленинградской области принял решение о дополнительных гарантиях медикам: в случае смерти медицинского работника, работающего с больными коронавирусной инфекцией во время пандемии, выплата семье умершего составит 1 млн рублей, в случае потери здоровья в результате заболевания коронавирусом - 500 тысяч рублей.