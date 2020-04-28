Мамы дошкольников учатся онлайн

Программа по переобучению или повышению квалификации для женщин, имеющих детей до 7 лет, в связи с режимом самоизоляции проходит в дистанционном формате. В период обучения, как и ранее, неработающим женщинам выплачивается стипендия. Четыре мамы уже успели получить новые компетенции.

Повышение квалификации или получение новой профессии для молодых мам бесплатно. Обучение может длиться до шести месяцев. Желающим пройти обучение необходимо обратиться в районный центр занятости населения. Молодые мамы могут, например, пройти курсы по профессиям: бухгалтер, педагог дополнительного образования, специалист по государственным и муниципальным закупкам, социальный работник, помощник воспитателя, а также получить другие знания.

Программа по переобучению и повышению квалификации женщин с детьми реализуется областной Биржей труда в рамках национального проекта «Демография» и федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».