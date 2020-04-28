Убила мужа и спрятала в диван

25-го апреля по телефону «02» в полицию поступило сообщение: в квартире дома № 6-а по улице Крупской в диване находится труп мужчины. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, обнаружившая в спальне двухкомнатной квартиры в диване труп 48-летнего Вадима И., лежащего на левом боку в согнутом положении.

Следственным отделом по г. Гатчине СУ СК РФ по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Работая по горячим следам, сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным задержали за совершение данного преступления супругу убитого – 48-летнюю Татьяну И. Ее нашли в гостях в квартире на проспекте 25-го Октября. В момент задержания гражданка И. распивала там спиртные напитки со знакомыми.

Как было установлено, 21-го апреля, поздно вечером, супруги И. выпивали у себя дома на Крупской. Совместные возлияния привели к ссоре, и муж стал кидаться на жену с разводным ключом. Тогда она взяла нож и нанесла ему удар в область груди. Что было дальше, не помнит.

Гражданка И. арестована. Ведется следствие.