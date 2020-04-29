29 апреля: в Гатчинском районе – 116 заболевших

Коронавирусная
инфекция подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского
района:
-
Гатчина (+6)
-
Тайцы (+1)
-
п. Войсковицы (+2)
-
п. Сиверский (+3)
-
п. Вырица (+2)
- д.
Пудомяги (+1)
- г.
Коммунар (+1)
-
д. Батово (+4)
- д.
Малые Колпаны (+2)
- п.
Новый Свет (+1)
Таким
образом, подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 116 жителей
Гатчинского района в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
-
г. Гатчина – 38 человек,
-
п. Сиверский – 11 человек,
-
г. Коммунар – 8 человек,
-
д. Батово – 6 человек,
-
п. Тайцы – 5 человек,
-
п. Войсковицы, п. Вырица, д. Малые Колпаны – по 4 человека,
- д.
Пудомяги – 3 человека,
- с.
Рождествено, д. Большево, д. Монделево, д. Шпаньково, п. Дивенский, п.
Высокоключевой, п. Кобралово, п. Новый
Свет – по 2 человека,
-
с. Никольское, д. Суйда, д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Малое
Верево, д. Терволово, д. Ивановка, д. Белогорка, д. Покровская, п. Пудость, д.
Большие Колпаны, п. Жабино, д. Саванкюля, д. Лампово, д. Тихковицы, д.
Карстолово - по одному человеку.
Выздоровели
из числа заболевших гатчинцев – 7 человек.
Всего
по состоянию на 29 апреля в Ленинградской области коронавирусная инфекция
диагностирована у 834 человек, 115 из их числа поправились, трое человек
скончались.