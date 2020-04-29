29 апреля: в Гатчинском районе – 116 заболевших

Коронавирусная инфекция подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+6)

- Тайцы (+1)

- п. Войсковицы (+2)

- п. Сиверский (+3)

- п. Вырица (+2)

- д. Пудомяги (+1)

- г. Коммунар (+1)

- д. Батово (+4)

- д. Малые Колпаны (+2)

- п. Новый Свет (+1)

Таким образом, подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 116 жителей Гатчинского района в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

- г. Гатчина – 38 человек,

- п. Сиверский – 11 человек,

- г. Коммунар – 8 человек,

- д. Батово – 6 человек,

- п. Тайцы – 5 человек,

- п. Войсковицы, п. Вырица, д. Малые Колпаны – по 4 человека,

- д. Пудомяги – 3 человека,

- с. Рождествено, д. Большево, д. Монделево, д. Шпаньково, п. Дивенский, п. Высокоключевой, п. Кобралово, п. Новый Свет – по 2 человека,

- с. Никольское, д. Суйда, д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Малое Верево, д. Терволово, д. Ивановка, д. Белогорка, д. Покровская, п. Пудость, д. Большие Колпаны, п. Жабино, д. Саванкюля, д. Лампово, д. Тихковицы, д. Карстолово - по одному человеку.

Выздоровели из числа заболевших гатчинцев – 7 человек.

Всего по состоянию на 29 апреля в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 834 человек, 115 из их числа поправились, трое человек скончались.