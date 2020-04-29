Магазины Гатчины завтра закроются на дезинфекцию

Согласно постановлению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, 30 апреля пройдут дезинфекционные мероприятия в магазинах, расположенных в 54 крупных населенных пунктах региона.
Среди
них – город Гатчина, поселки Сиверский, Вырица, Елизаветино и деревня Мины.
Все
торговые объекты, где продаются продовольственные товары и табачные изделия, в
четверг, 30 апреля, с 16 до 22 часов будут обязаны провести генеральную уборку.
Дезинфекция проводится с
учетом разработанных Роспотребнадзором инструкций.
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