Магазины Гатчины завтра закроются на дезинфекцию

Магазины Гатчины завтра закроются на дезинфекцию

Согласно постановлению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, 30 апреля пройдут дезинфекционные мероприятия в магазинах, расположенных в 54 крупных населенных пунктах региона.

Рубрики : Общество     29 Apr 2020

Среди них – город Гатчина, поселки Сиверский, Вырица, Елизаветино и деревня Мины.

Все торговые объекты, где продаются продовольственные товары и табачные изделия, в четверг, 30 апреля, с 16 до 22 часов будут обязаны провести генеральную уборку.  Дезинфекция проводится с учетом разработанных Роспотребнадзором инструкций.  

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