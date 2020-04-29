Магазины Гатчины завтра закроются на дезинфекцию

Среди них – город Гатчина, поселки Сиверский, Вырица, Елизаветино и деревня Мины.

Все торговые объекты, где продаются продовольственные товары и табачные изделия, в четверг, 30 апреля, с 16 до 22 часов будут обязаны провести генеральную уборку. Дезинфекция проводится с учетом разработанных Роспотребнадзором инструкций.