Перед майскими – без света

Перед майскими – без света

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет о проведении запланированных работ на электросетевых объектах 30 апреля в пяти населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     29 Apr 2020

Подача электроэнергии будет прекращена:

- с 10.00 до 15.00

Кобринское поселение: с. Воскресенское

- с 09:30 до 18:00

Пудостьское поселение: д. Скворицы      

- с 10.00 до 14.00        

Большеколпанское поселение: д. Новые Черницы, д. Старые Черницы

- с 11.00 до 14.00

Елизаветинское поселение: д. Бор

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