Перед майскими – без света

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет о проведении запланированных работ на электросетевых объектах 30 апреля в пяти населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики :
ЖКХ
29 Apr 2020
Подача электроэнергии будет
прекращена:
- с 10.00 до 15.00
Кобринское поселение: с. Воскресенское
- с 09:30 до 18:00
Пудостьское поселение: д. Скворицы
- с 10.00 до 14.00
Большеколпанское поселение: д. Новые Черницы, д. Старые
Черницы
- с 11.00 до 14.00
Елизаветинское поселение: д. Бор
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