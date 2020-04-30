Приемное отделение Гатчинской больницы временно переезжает

Приемное отделение Гатчинской больницы временно переезжает

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 30 апреля с 18.00 приемное отделение хирургического корпуса Гатчинской КМБ на ул. Рощинской временно приостанавливает свою работу.

Рубрики : Здравоохранение     30 Apr 2020

Круглосуточное оказание неотложной медицинской помощи по хирургическому, травматологическому, гинекологическому и оториноларингологическому профилям с 18.00 30 апреля будет организовано в поликлинике «Аэродром» (Гатчина, бульвар Авиаторов, д.4, вход - центральный).

Администрация больницы обращает внимание, что экстренная госпитализация на хирургическое, травматологическое, гинекологическое, урологическое, оториноларингологическое и офтальмологическое отделения Гатчинской КМБ временно приостановлена.

Взрослым с повышенной температурой тела и признаками ОРВИ за медпомощью нужно обращаться в инфекционное отделение Гатчинской КМБ (Гатчина, ул. Рощинская, д.15а, корп.22), детям – в детское отделение (Гатчина, ул. Рощинская, д.15а корп.13, 3-этажное здание бывшего родильного дома).

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