Сделаем весну чище!

Тот, кто всегда ухаживал за клумбами под своими окнами, и сейчас нашел время выйти и прибраться. Гатчинцы убрали сухую траву и накиданный из окон мусор, подрезали ветки, поправили цветники. Уборку придомовой территории проводили по погоде, которая в этом апреле была еще более непредсказуемая. Отличие нынешнего года – работали по одному или семьей.

Сотрудники администрации подключились к субботнику в конце апреля. Начали с любимых мест отдыха горожан и гостей нашего города - парковых зон. В парке вдоль улицы Крупской мусор собирал коллектив комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике. За пару часов девять человек собрали 18 мешков мусора на участке от лыжного стадиона до «вертолетной площадки» включительно.

Сотрудники Городского спортивно-досугового центра вместе с активистами уже несколько дней освобождают от залежей мусора территорию самого лыжного стадиона и ближайшие заросли. Больше всего в пакетах - пластика и тряпья.

В первые майские дни будут убирать территорию Гатчины со стороны въезда и центральные улицы.

В социальных сетях горожане сетуют на то, что не приводится в порядок Приоратский парк, который теперь в областном подчинении. Если найдется организатор субботника, гатчинцы выражают готовность присоединиться.

Месячник по благоустройству идет и в поселениях Гатчинского района. Накануне майских праздников в первую очередь наводят порядок на мемориалах и захоронениях.

Одновременно субботники прошли в излюбленных местах отдыха. В Сиверском поселении 19 апреля были проведены работы по уборке мусора на берегу реки Оредеж, около МФЦ.

В деревне Белогорка 25 апреля убран берег реки Оредеж в парке Елисеева. В работах приняли участие депутаты, жители деревни и глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев. Работы проводились в соответствии с указаниями губернатора: малыми группами с использованием средств защиты.

В этот же день в д. Большое Верево также малыми группами была проведена работа по уборке территории деревни. «Многолетние залежи» были убраны силами неравнодушных местных жителей. Благодаря оперативной работе компании-перевозчика весь «улов» был сразу вывезен на полигон. Отдельных слов благодарности от администрации Веревского поселения за отличную организацию коллективной работы была удостоена староста деревни Светлана Абакшина.

Татьяна Можаева