Сделаем весну чище!

Тот,
кто всегда ухаживал за клумбами под своими окнами, и сейчас нашел время выйти и
прибраться. Гатчинцы убрали сухую траву и накиданный из окон мусор, подрезали
ветки, поправили цветники. Уборку придомовой территории проводили по погоде,
которая в этом апреле была еще более непредсказуемая. Отличие нынешнего года –
работали по одному или семьей.
Сотрудники
администрации подключились к субботнику в конце апреля. Начали с любимых мест
отдыха горожан и гостей нашего города - парковых зон. В парке вдоль улицы
Крупской мусор собирал коллектив комитета по физической культуре, спорту, туризму
и молодежной политике. За пару часов девять человек собрали 18 мешков мусора на
участке от лыжного стадиона до «вертолетной площадки» включительно.
Сотрудники
Городского спортивно-досугового центра вместе с активистами уже несколько дней
освобождают от залежей мусора территорию самого лыжного стадиона и ближайшие
заросли. Больше всего в пакетах - пластика и тряпья.
В первые майские дни будут убирать территорию Гатчины со
стороны въезда и центральные улицы.
В социальных сетях горожане сетуют на то, что не приводится
в порядок Приоратский парк, который теперь в областном подчинении. Если найдется
организатор субботника, гатчинцы выражают готовность присоединиться.
Месячник по благоустройству идет и в поселениях Гатчинского
района. Накануне майских праздников в первую очередь наводят порядок на
мемориалах и захоронениях.
Одновременно субботники прошли в излюбленных местах отдыха. В Сиверском поселении 19 апреля были проведены работы по
уборке мусора на берегу реки Оредеж, около МФЦ.
В деревне Белогорка 25 апреля убран берег реки Оредеж в
парке Елисеева. В работах приняли участие депутаты, жители деревни и глава
администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев. Работы проводились в
соответствии с указаниями губернатора: малыми группами с использованием средств
защиты.
В этот же день в д. Большое Верево также малыми группами
была проведена работа по уборке территории деревни. «Многолетние залежи» были
убраны силами неравнодушных местных жителей. Благодаря оперативной работе
компании-перевозчика весь «улов» был сразу вывезен на полигон. Отдельных слов
благодарности от администрации Веревского поселения за отличную организацию
коллективной работы была удостоена староста деревни Светлана Абакшина.
Татьяна Можаева