«Вы нами не забыты!»

В этом году традиционный памятный автопробег прошел в необычном формате — сказалась общая ситуация, связанная с пандемией коронавируса.

Как объяснила директор Дворца молодежи Виктория Чернова, на этот раз волонтеров-школьников не привлекали. Автопробег полностью организован силами сотрудников ГДМ, при поддержке комитета по физкультуре, спорту и молодёжной политике администрации Гатчинского района.

- Каждый из наших сотрудников является патриотом своей родины и хочет внести свой вклад в общее дело памяти, - говорит Виктория Сергеевна. - Конечно же, никто из нас не остался в стороне и принял участие в этом памятном автопробеге... Мы считаем, что очень важно соблюдать традиции, передавая память о прошедшей войне молодому поколению. И еще очень важно делать это правильно. Сейчас мы видим, как происходит искажение исторических фактов, и это страшно. Наша молодёжь должна знать, как проходили бои, кто, где и как защищал наш родной край и всю нашу страну, кто приближал победу во Второй Мировой войне.

В этот раз организаторы автопробега решили изменить традиционный маршрут памятного шествия.

- Мы хотим, чтобы наши школьники узнали и о других местах боевой славы Гатчинского района, - рассказала Виктория Чернова. - У каждого мемориала будет проходить памятный митинг. И в каждой точке маршрута мы будем делать видеосъёмку митингов с возложением цветов. 6 мая все эти видеоролики будут выложены на страничке ГДМ в ВКонтакте и на других ресурсах интернета.

В 10 часов утра микроавтобус с сотрудниками ГДМ направился к первой намеченной точке маршрута — к братской могиле воинов-ополченцев Балтийского судостроительного завода в деревне Пижма. Этот мемориал был установлен в 1965 году там, где в августе и сентябре 1941 года проходил оборонительный рубеж Красногвардейского укрепрайона. Сегодня здесь на мемориальных досках увековечены имена семидесяти бойцов.

Следующей точкой автопробега стал мемориал «Строганов мост» в поселке Сиверский, установленный на месте массового захоронения советских людей. Все они были расстреляны или замучены в гестаповских застенках на территории Сиверского поселения в годы Великой Отечественной войны.

Далее участники автопробега направились к еще одному памятнику в Сиверской — мемориалу воинской славы у киноконцертного комплекса «Юбилейный».

В этот день маршрут автопробега также включил в себя посещение памятника советским воинам на привокзальной площади в Вырице. Этот мемориал установлен на месте братского захоронения советских бойцов и патриотов Родины, погибших в 1919-м и 1941-1944 годах. Здесь, в братской могиле захоронены 183 человека. Имена 156 бойцов удалось установить и увековечить на гранитных плитах памятника.

Еще одна точка памятного маршрута — мемориал «Журавль», расположенный в деревне Мины. Этот необычный памятник был установлен в 2004 году на месте братского захоронения воинов 41-го стрелкового корпуса и других воинских частей и соединений Южной оперативной группы, героически сражавшихся на Лужском рубеже в августе-сентябре 1941 года.

Памятный автопробег дает возможность еще раз напомнить всем нам, что за каждым именем в списках погибших стоит человеческая жизнь, в которой были свои радости и огорчения, любовь и разлука, трудности и победы. И мы продолжаем отдавать дань памяти погибшим воинам — тем, кто отстоял нашу свободу и наше будущее, заплатив за это своей собственной жизнью.