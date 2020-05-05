«Вы нами не забыты!»

В
этом году традиционный памятный автопробег прошел в необычном формате —
сказалась общая ситуация, связанная с пандемией коронавируса.
Как
объяснила директор Дворца молодежи Виктория Чернова, на этот раз
волонтеров-школьников не привлекали. Автопробег полностью организован силами
сотрудников ГДМ, при поддержке комитета по физкультуре, спорту и молодёжной
политике администрации Гатчинского района.
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Каждый из наших сотрудников является патриотом своей родины и хочет внести свой
вклад в общее дело памяти, - говорит Виктория Сергеевна. - Конечно же, никто из
нас не остался в стороне и принял участие в этом памятном автопробеге... Мы
считаем, что очень важно соблюдать традиции, передавая память о прошедшей войне
молодому поколению. И еще очень важно делать это правильно. Сейчас мы видим,
как происходит искажение исторических фактов, и это страшно. Наша молодёжь
должна знать, как проходили бои, кто, где и как защищал наш родной край и всю
нашу страну, кто приближал победу во Второй Мировой войне.
В
этот раз организаторы автопробега решили изменить традиционный маршрут
памятного шествия.
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Мы хотим, чтобы наши школьники узнали и о других местах боевой славы
Гатчинского района, - рассказала Виктория Чернова. - У каждого мемориала будет
проходить памятный митинг. И в каждой точке маршрута мы будем делать
видеосъёмку митингов с возложением цветов. 6 мая все эти видеоролики будут
выложены на страничке ГДМ в ВКонтакте и на других ресурсах интернета.
В
10 часов утра микроавтобус с сотрудниками ГДМ направился к первой намеченной
точке маршрута — к братской могиле воинов-ополченцев Балтийского
судостроительного завода в деревне Пижма. Этот мемориал был установлен в 1965
году там, где в августе и сентябре 1941 года проходил оборонительный рубеж
Красногвардейского укрепрайона. Сегодня здесь на мемориальных досках
увековечены имена семидесяти бойцов.
Следующей
точкой автопробега стал мемориал «Строганов мост» в поселке Сиверский,
установленный на месте массового захоронения советских людей. Все они были
расстреляны или замучены в гестаповских застенках на территории Сиверского
поселения в годы Великой Отечественной войны.
Далее участники автопробега направились к еще
одному памятнику в Сиверской — мемориалу воинской славы у киноконцертного
комплекса «Юбилейный».
В
этот день маршрут автопробега также включил в себя посещение памятника
советским воинам на привокзальной площади в Вырице. Этот мемориал установлен на месте братского
захоронения советских бойцов и патриотов Родины, погибших в 1919-м и 1941-1944
годах. Здесь, в братской могиле захоронены 183 человека. Имена 156 бойцов
удалось установить и увековечить на гранитных плитах памятника.
Еще
одна точка памятного маршрута — мемориал «Журавль», расположенный в деревне
Мины. Этот необычный памятник был установлен в 2004 году на месте братского
захоронения воинов 41-го стрелкового корпуса и других воинских частей и
соединений Южной оперативной группы, героически сражавшихся на Лужском рубеже в
августе-сентябре 1941 года.
Памятный
автопробег дает возможность еще раз напомнить всем нам, что за каждым именем в
списках погибших стоит человеческая жизнь, в которой были свои радости и
огорчения, любовь и разлука, трудности и победы. И мы продолжаем отдавать дань
памяти погибшим воинам — тем, кто отстоял нашу свободу и наше будущее, заплатив
за это своей собственной жизнью.