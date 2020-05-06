Отключения электроэнергии в Гатчинском районе 7 мая

Отключения электроэнергии в Гатчинском районе 7 мая

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     06 May 2020

7 мая с 09.30 до 18.00

Пудостьское СП:

д. Скворицы,

д. Петрово,

ДНП Ахмузи,

д. Мута-Кюля,

СНТ «Орбита».

 

7 мая с 09.00 до 17.00

Вырицкое ГП:

д. Горки.   

 

7 мая с 09.00 до 17.00

Сиверское ГП:

д. Новосиверская, ул. Стахановская.

 

7 мая с 10.00 до 15.00

Большеколпанское СП:

д. Вопша,

д. Новые Черницы.

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