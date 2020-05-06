Отключения электроэнергии в Гатчинском районе 7 мая

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики :
ЖКХ
06 May 2020
7 мая с 09.30 до 18.00
Пудостьское СП:
д. Скворицы,
д. Петрово,
ДНП Ахмузи,
д. Мута-Кюля,
СНТ «Орбита».
7 мая с 09.00 до 17.00
Вырицкое ГП:
д. Горки.
7 мая с 09.00 до 17.00
Сиверское ГП:
д. Новосиверская, ул. Стахановская.
7 мая с 10.00 до 15.00
Большеколпанское СП:
д. Вопша,
д. Новые Черницы.
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