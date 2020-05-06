Памятные места Гатчинского района готовы к празднику Победы

В Таицком поселении завершаются работы по реконструкции дорожек на братском захоронении на территории церкви во имя Святителя Алексия митрополита Московского. Кроме того, силами активных жителей поселения была проведена уборка мусора на территории ДОТа в поселке Тайцы.

Сотрудники администрации Пудомягского поселения, культурно-досугового центра и депутаты провели субботник у братского захоронения советских воинов в поселке Лукаши и у памятника погибшим советским воинам в деревне Пудомяги. Участники субботника прибрались на территориях мемориалов, очистили подходы к ним, а также берег реки Ижора. Еще один субботник совместно с местными жителями прошел у ДОТа в деревне Корпикюля.

В поселке Сусанино облагородили территорию у братской могилы советских воинов. В деревне Мыза у обелиска советским воинам провели субботник, в рамках которого покрасили ограду и сам обелиск. В поселке Кобралово был проведен субботник по уборке территории, прилегающей к памятнику «Воинам-лыжникам 72-ой Павловской Краснознаменной ордена Суворова II степени стрелковой дивизии».

В поселке Сиверский участники молодежного общественного движения «Волонтеры Победы» совместно с сотрудниками администрации привели в порядок братское захоронение советских воинов 1941-1945 годов. Участники Совета ветеранов привели в порядок территорию у памятника-мемориала «Строганов мост». Администрация Сиверского поселения в этом году особое внимание уделила праздничному оформлению улиц поселка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Посильную помощь в этом оказали депутат поселения Валерий Бачуров и местный предприниматель Хачик Испирян.

В Вырицком поселении сотрудники администрации и библиотеки провели субботник по уборке территории братского захоронения советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. у мемориала «Журавль» в деревне Мины. Еще один субботник прошел у братского захоронения советских воинов в п. Новинка. Празднично оформлены улицы поселения. По трем улицам Вырицы размещены портреты участников войны: на Оредежской и ул. 1 Мая – в рамках проекта «Они сражались за Родину», на Коммунальном проспекте размещены портреты, в рамках проекта «Улицы Вырицы – улицы Героев».

Сотрудники Войсковицкого центра культуры и спорта провели благоустройство памятного знака комбату В.К. Груневу и памятника-танка ИС-2 воинам-танкистам на рубеже обороны в поселке Новый Учхоз, а также братского захоронения советских воинов в п. Войсковицы.

В деревне Симанково Дружногорского поселения прошло благоустройство и обновление Памятного камня погибшим односельчанам. На Дружногорском кладбище установили обновленную мемориальную доску Владимиру Данилову, казненному фашистами в 1942 году. Изначально на могиле была установлена тумба со звездой, 30 января 1974 года тумбу заменили небольшой мемориальной доской с надписью «Данилов В.В. 1927-1942. Казнен в 1942 г. фашистскими оккупантами за хранение оружия для партизан». За долгие годы плита утратила внешний вид. По решению оргкомитета по подготовке к празднованию 75-летнего юбилея Великой Победы, 25 апреля была установлена обновленная мемориальная доска. Совет депутатов и администрация Дружногорского поселения выражают благодарность Валерию Сафонову за безвозмездное изготовление и установку мемориальной доски земляку.

Депутаты Пудостьского поселения организовали уборку мемориала «Гвоздика» в поселке Пудость. Мемориал установлен в честь погибших воинов в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Здесь захоронены моряки-балтийцы, павшие в боях с белогвардейцами в 1919 году, воины-ополченцы, павшие в боях с фашистскими захватчиками в 1941 году, солдаты и офицеры 196-ой, 224-ой, 291-ой стрелковых дивизий, павшие в боях на этих рубежах в январе 1944 года. По данным ОБД «Мемориал», в братской могиле захоронено 410 человек. Учителя Пудостьской средней школы также приняли участие в благоустройстве памятника.

Совет депутатов и администрация Пудостьского поселения выражают благодарность ООО «Ритуал» за проведение благоустройства и обновление мемориальных досок на воинских захоронениях вблизи деревень Скворицы и Педлино.

Сотрудники администрации, депутаты и волонтеры Сяськелевского поселения привели в порядок сразу несколько памятных мест и захоронений. Так, в деревне Акколово привели в порядок памятный знак – стелу на рубеже обороны 1941 года, где сражались и погибли воины Кировского завода Ленинграда. В деревне Жабино облагородили памятник – стелу на рубеже обороны курсантам-пограничникам, защищавшим здесь подступы к Ленинграду и погибшим в этой деревне в августе 1941 года. В деревне Вохоново провели уборку территории братского захоронения советских воинов, погибших в 1941-1944 гг.

В Новосветском поселении сотрудники администрации и КДЦ «Лидер» в конце апреля провели субботник и посадку цветов у памятного знака «Звезда» в поселке Новый Свет. На майских праздниках при участии Совета депутатов поселения прошли аналогичные субботники в деревне Пижма на мемориальном комплексе воинам-ополченцам Балтийского судостроительного завода, вблизи поселка Пригородный у ДОТа «Демина», в поселке Торфяное у памятного знака на месте, где находился фашистский концлагерь.

Местные жители, активисты движения «Волонтеры Победы», члены Совета ветеранов и сотрудники администрации Кобринского поселения провели большую работу по наведению порядка у братских захоронений в населенных пунктах Кобринское, Воскресенское и Меньково. Совместными усилиями они убрали аварийные деревья и старые сухие ветки, покрасили памятники и ограду, а также выполнили благоустройство территории.

Администрация поселения выражает благодарность местным предпринимателям Александру Гаврилову и Андрею Савченко, которые безвозмездно оказали содействие ремонту памятных мест, а также магазину «Стройудача» за предоставленные строительные материалы.

В Большеколпанском поселении в честь 75-летия Великой Победы запланирована международная патриотическая акция «Сад памяти», в рамках которой будут высажены молодые саженцы. Подготовительные работы по благоустройству уже выполнены со стороны Киевского шоссе у здания Дома культуры, приобретены консоли и вазоны для цветов.

В Рождественском поселении проведена уборка захоронений на мемориальных комплексах в с. Рождествено и д. Даймище.

В Елизаветинском поселении активисты движения «Волонтеры Победы» совместно с администрацией провели уборку братского захоронения в п. Елизаветино, д. Большие Борницы и д. Раболово.

Праздничное украшение улиц завершается в дер. Малое Верево.