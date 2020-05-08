От почтовой открытки – к истории семьи

Вот она - почтовая
карточка из серии «Великая Отечественная война» с изображением Бородинского
сражения. В выходных данных значится: город Ленинград, 1943 год, тираж 25 тысяч
экземпляров. Но самое главное – текст. Из пережившего блокаду Ленинграда
твердо, оптимистично пишет, поддерживая своих родных, Катя Кушен. Пишет в
эвакуацию, в Омскую область, маме Александре Прокофьевне Крисман, сестрам и
племянницам. Как и на многих открытках того времени, текст занимает все
свободное место, наезжает на иллюстрацию, слова торопливо приписывают сбоку и
вертикально. Хочется сказать так много, поделиться радостью. И никаких жалоб.
Только уверенность в победе и приближающейся счастливой мирной жизни.
- Здравствуйте, дорогие
мама, Нюра, Оля, Валя и Галя. Привет от всех. Вот и на нашем фронте войска
пошли. Битва идет за Гатчино. Не сегодня-завтра будут наши Лигово, Петергоф,
Стрельна, Пушкин, Красное село и много других родных наших городов. У нас
сейчас спокойно совсем. Живем по-старому.
С приветом, целую всех. Пишите. Катя.
С другой стороны
открытки: «Радостные дни сейчас у нас, у ленинградцев. А вместе с нами
радуетесь и вы. Здесь ведь все родное, свое. До скорой встречи! Надеюсь, что
она теперь должна скоро быть!»
- Я была растрогана. Как
будто бы голоса дорогих, любимых моих людей зазвучали из прошлого, - говорит,
нашедшая открытку Марина Бабаскина. Она поздравила гатчинцев с праздником
Победы, пожелала всем мира, здоровья, счастья и терпения. И рассказала историю
этого послания.
- Пишет из Ленинграда
родная сестра моей бабушки - Екатерина Ивановна Кушен, в девичестве Крисман.
Фамилия ею унаследована от отца – Томаса (Ивана) Гансовича Крисмана. Он был
шведом. Обращается в письме к своей маме Александре Прокофьевне, 1876 года рождения,
которая с двумя дочерьми (Анной и Ольгой) и двумя внучками (Валей и Галей)
уехала из Гатчины в эвакуацию, когда немцы были уже в Луге. Они уезжали из
своего дома, который и сейчас стоит по адресу: город Гатчина, Киевское
(Двинское) шоссе, д.9. Супруг Александры Прокофьевны к тому времени уже умер,
поэтому с девочками она ехала одна. Анна (Нюра) в замужестве Маренкова (моя бабушка) везла дочек: Валентина – моя
мать, Галина – моя тетя. Анна и Ольга в эвакуации работали на заводе и валили
лес. Было трудно, голодно, была цинга. Бабушка рассказывала, как выкручивались,
чтобы прокормиться, - делится Марина.
У Александры Прокофьевны
было пять дочерей и сын Николай. Он погиб на фронте. В блокаде умерла тетя
Полина. В Ленинграде осталась Катя, которая и послала эту весточку.
В 1945 голу семья
вернулась домой, в любимый город Гатчину. Анна устроилась работать на почту,
двухэтажное здание которой находилось на улице Карла Маркса, 9. Гатчинцы долго
называли ее «старая почта». Потом там работала и Галина. Анне Ивановне дали две
комнаты в соседнем доме на втором этаже. К сожалению, дом этот недавно сгорел.
Муж Анны Ивановны –
Никита Маренков тоже вернулся с
войны. Его имя
упоминается в книге о блокаде. Он был машинистом паровоза, вел один из первых
составов с продовольствием в блокадный Ленинград по «железнодорожной дороге
жизни», построенной во время войны вдоль Ладоги. Это был подвиг. Машинисты и
поездные бригады тогда неделями не бывали дома и не знали, вернутся ли живыми.
- Историю моей семьи
можно писать бесконечно. Это были сильные духом люди. И это история не только
моей семьи. Ее проживают и многие другие семьи военного и послевоенного
поколений. Моя мама Валентина и тетя Галина вышли замуж и вошли в мирную жизнь.
У меня есть моя сестра Ольга, есть любимая тетя Татьяна Николаевна – дочь
автора послания Екатерины Ивановны. Она прекрасный человек, внимательная,
тактичная. Ее памяти можно только позавидовать. Татьяна Николаевна знает всех
родственников, начиная с пятого поколения. Может часами рассказывать о маме и
папе, родных и близких.
Татьяна Николаевна живет
в Петербурге. Она – ровесница Победы, ей 75 лет. Несколько поколений ее семьи
жили в Гатчине и продолжают там жить. Она дополнила рассказ Марины новыми
фактами. Ее мама, Екатерина Ивановна, 1914 года рождения, окончила в Гатчине
школу и в 14 лет переехала к родственникам в Ленинград, на Петроградскую
сторону. В 1939 году вышла замуж. Вместе с мужем Николаем Федоровичем Кушен в
течение всей блокады работали. Он - на металлическом заводе, она – на заводе им.
Кулакова. Потом – в мастерских Ленфронта по пошиву обмундирования, в охране
ПВО, начальником охраны Петропавловской крепости. Не понаслышке знала обо всех
ужасах войны. Иногда рассказывала леденящие душу истории. О многом говорить
было нельзя, и сейчас вспоминать страшно.
Екатерина и Николай жили
скромно, но в большой дружбе. Вместе потом работали на Монетном дворе. Отметили
золотую свадьбу. На пенсию тоже ушли вместе: у них пять лет разница в возрасте.
Через пять лет после смерти Николая ушла из жизни и Екатерина. За доблестный
труд в годы войны и вклад в победу Екатерина Ивановна награждена орденом
Отечественной войны, медалью «За оборону Ленинграда» и другими медалями.