От почтовой открытки – к истории семьи

Вот она - почтовая карточка из серии «Великая Отечественная война» с изображением Бородинского сражения. В выходных данных значится: город Ленинград, 1943 год, тираж 25 тысяч экземпляров. Но самое главное – текст. Из пережившего блокаду Ленинграда твердо, оптимистично пишет, поддерживая своих родных, Катя Кушен. Пишет в эвакуацию, в Омскую область, маме Александре Прокофьевне Крисман, сестрам и племянницам. Как и на многих открытках того времени, текст занимает все свободное место, наезжает на иллюстрацию, слова торопливо приписывают сбоку и вертикально. Хочется сказать так много, поделиться радостью. И никаких жалоб. Только уверенность в победе и приближающейся счастливой мирной жизни.

- Здравствуйте, дорогие мама, Нюра, Оля, Валя и Галя. Привет от всех. Вот и на нашем фронте войска пошли. Битва идет за Гатчино. Не сегодня-завтра будут наши Лигово, Петергоф, Стрельна, Пушкин, Красное село и много других родных наших городов. У нас сейчас спокойно совсем. Живем по-старому. С приветом, целую всех. Пишите. Катя.

С другой стороны открытки: «Радостные дни сейчас у нас, у ленинградцев. А вместе с нами радуетесь и вы. Здесь ведь все родное, свое. До скорой встречи! Надеюсь, что она теперь должна скоро быть!»

- Я была растрогана. Как будто бы голоса дорогих, любимых моих людей зазвучали из прошлого, - говорит, нашедшая открытку Марина Бабаскина. Она поздравила гатчинцев с праздником Победы, пожелала всем мира, здоровья, счастья и терпения. И рассказала историю этого послания.

- Пишет из Ленинграда родная сестра моей бабушки - Екатерина Ивановна Кушен, в девичестве Крисман. Фамилия ею унаследована от отца – Томаса (Ивана) Гансовича Крисмана. Он был шведом. Обращается в письме к своей маме Александре Прокофьевне, 1876 года рождения, которая с двумя дочерьми (Анной и Ольгой) и двумя внучками (Валей и Галей) уехала из Гатчины в эвакуацию, когда немцы были уже в Луге. Они уезжали из своего дома, который и сейчас стоит по адресу: город Гатчина, Киевское (Двинское) шоссе, д.9. Супруг Александры Прокофьевны к тому времени уже умер, поэтому с девочками она ехала одна. Анна (Нюра) в замужестве Маренкова (моя бабушка) везла дочек: Валентина – моя мать, Галина – моя тетя. Анна и Ольга в эвакуации работали на заводе и валили лес. Было трудно, голодно, была цинга. Бабушка рассказывала, как выкручивались, чтобы прокормиться, - делится Марина.

У Александры Прокофьевны было пять дочерей и сын Николай. Он погиб на фронте. В блокаде умерла тетя Полина. В Ленинграде осталась Катя, которая и послала эту весточку.

В 1945 голу семья вернулась домой, в любимый город Гатчину. Анна устроилась работать на почту, двухэтажное здание которой находилось на улице Карла Маркса, 9. Гатчинцы долго называли ее «старая почта». Потом там работала и Галина. Анне Ивановне дали две комнаты в соседнем доме на втором этаже. К сожалению, дом этот недавно сгорел.

Муж Анны Ивановны – Никита Маренков тоже вернулся с

войны. Его имя упоминается в книге о блокаде. Он был машинистом паровоза, вел один из первых составов с продовольствием в блокадный Ленинград по «железнодорожной дороге жизни», построенной во время войны вдоль Ладоги. Это был подвиг. Машинисты и поездные бригады тогда неделями не бывали дома и не знали, вернутся ли живыми.

- Историю моей семьи можно писать бесконечно. Это были сильные духом люди. И это история не только моей семьи. Ее проживают и многие другие семьи военного и послевоенного поколений. Моя мама Валентина и тетя Галина вышли замуж и вошли в мирную жизнь. У меня есть моя сестра Ольга, есть любимая тетя Татьяна Николаевна – дочь автора послания Екатерины Ивановны. Она прекрасный человек, внимательная, тактичная. Ее памяти можно только позавидовать. Татьяна Николаевна знает всех родственников, начиная с пятого поколения. Может часами рассказывать о маме и папе, родных и близких.

Татьяна Николаевна живет в Петербурге. Она – ровесница Победы, ей 75 лет. Несколько поколений ее семьи жили в Гатчине и продолжают там жить. Она дополнила рассказ Марины новыми фактами. Ее мама, Екатерина Ивановна, 1914 года рождения, окончила в Гатчине школу и в 14 лет переехала к родственникам в Ленинград, на Петроградскую сторону. В 1939 году вышла замуж. Вместе с мужем Николаем Федоровичем Кушен в течение всей блокады работали. Он - на металлическом заводе, она – на заводе им. Кулакова. Потом – в мастерских Ленфронта по пошиву обмундирования, в охране ПВО, начальником охраны Петропавловской крепости. Не понаслышке знала обо всех ужасах войны. Иногда рассказывала леденящие душу истории. О многом говорить было нельзя, и сейчас вспоминать страшно.

Екатерина и Николай жили скромно, но в большой дружбе. Вместе потом работали на Монетном дворе. Отметили золотую свадьбу. На пенсию тоже ушли вместе: у них пять лет разница в возрасте. Через пять лет после смерти Николая ушла из жизни и Екатерина. За доблестный труд в годы войны и вклад в победу Екатерина Ивановна награждена орденом Отечественной войны, медалью «За оборону Ленинграда» и другими медалями.



