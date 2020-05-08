ПРОГРАММА для просмотра мероприятий и участия в акциях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

9
мая 2020 года
09.00 – творческое
поздравление от учреждений культуры Гатчинского района.
09.15 – документальный
фильм, посвященный событиям Великой Отечественной войны в г. Гатчине и
Гатчинском районе.
12.00 – акция «Поем песню
«День Победы» (каждый человек может выйти на балкон или встать к окну и
исполнить песню «День Победы»).
12.05 – трансляция
легкоатлетической эстафеты «Памяти Героев».
12.20 - трансляция
открытия нового элемента художественного панно «Бессмертный полк» и стендов
проекта «Ожившие фотографии.
12.50 - трансляция
возложения цветов и венков к Стеле «Город воинской славы.
13.20 - трансляция
торжественного возложения цветов и гирлянд на воинском мемориале на
ул.Солодухина. По окончанию – музыкальный челлендж «Катюша», посвященный 75-летию
Победы в исполнении руководителей органов местного самоуправления Гатчинского
муниципального района.
13.50 - видео победителей
творческих конкурсов, исполнение стихов, песен жителями и артистами Гатчинского
муниципального района, видео прошлых лет.
14.50 – официальное
поздравление главы Гатчинского муниципального района В.А. Филоненко и главы
администрации Гатчинского муниципального района Л.Н. Нещадим.
14.55 – стихи гатчинских
авторов, посвященные Великой Отечественной войне (читают глава Гатчинского
муниципального района В.А. Филоненко и глава администрации Гатчинского
муниципального района Л.Н. Нещадим).
15.00 – трансляция
онлайн-акции «Бессмертный полк» и творческое поздравление агитбригад «Фронтовая
бригада» (маршрут следования трех автоколонн будет опубликован дополнительно).
18.00 – видео автопробега
«По местам Боевой Славы Гатчинского муниципального района», патриотической
акции «Чтобы дети наши помнили…»
18.20 – творческое
поздравление главы администрации Гатчинского муниципального района Л.Н. Нещадим
- песня «Журавли».
18.30 – показ пяти
видеороликов проекта «Ожившие фотографии».
19.00 – общероссийская
минута молчания
19.05 - видео победителей
творческих конкурсов, исполнение стихов, песен жителями и артистами Гатчинского
района, отрывки из мероприятий прошлых лет.
21.50 – 22.00 – акция
«Фонарики Победы» (все жители России в знак памяти подходят к окнам и зажигают
«фонарики» (источником света могут быть свечи, бытовые фонарики, фонарики
телефонов).
22.00 – трансляция
гатчинского «Салюта Победы».