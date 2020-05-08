ПРОГРАММА для просмотра мероприятий и участия в акциях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

9 мая 2020 года

09.00 – творческое поздравление от учреждений культуры Гатчинского района.

09.15 – документальный фильм, посвященный событиям Великой Отечественной войны в г. Гатчине и Гатчинском районе.

12.00 – акция «Поем песню «День Победы» (каждый человек может выйти на балкон или встать к окну и исполнить песню «День Победы»).

12.05 – трансляция легкоатлетической эстафеты «Памяти Героев».

12.20 - трансляция открытия нового элемента художественного панно «Бессмертный полк» и стендов проекта «Ожившие фотографии.

12.50 - трансляция возложения цветов и венков к Стеле «Город воинской славы.

13.20 - трансляция торжественного возложения цветов и гирлянд на воинском мемориале на ул.Солодухина. По окончанию – музыкальный челлендж «Катюша», посвященный 75-летию Победы в исполнении руководителей органов местного самоуправления Гатчинского муниципального района.

13.50 - видео победителей творческих конкурсов, исполнение стихов, песен жителями и артистами Гатчинского муниципального района, видео прошлых лет.

14.50 – официальное поздравление главы Гатчинского муниципального района В.А. Филоненко и главы администрации Гатчинского муниципального района Л.Н. Нещадим.

14.55 – стихи гатчинских авторов, посвященные Великой Отечественной войне (читают глава Гатчинского муниципального района В.А. Филоненко и глава администрации Гатчинского муниципального района Л.Н. Нещадим).

15.00 – трансляция онлайн-акции «Бессмертный полк» и творческое поздравление агитбригад «Фронтовая бригада» (маршрут следования трех автоколонн будет опубликован дополнительно).

18.00 – видео автопробега «По местам Боевой Славы Гатчинского муниципального района», патриотической акции «Чтобы дети наши помнили…»

18.20 – творческое поздравление главы администрации Гатчинского муниципального района Л.Н. Нещадим - песня «Журавли».

18.30 – показ пяти видеороликов проекта «Ожившие фотографии».

19.00 – общероссийская минута молчания

19.05 - видео победителей творческих конкурсов, исполнение стихов, песен жителями и артистами Гатчинского района, отрывки из мероприятий прошлых лет.

21.50 – 22.00 – акция «Фонарики Победы» (все жители России в знак памяти подходят к окнам и зажигают «фонарики» (источником света могут быть свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов).

22.00 – трансляция гатчинского «Салюта Победы».