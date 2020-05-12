В Гатчине открываются салоны красоты

Гатчинский
район относится к так называемой «красной» зоне, поэтому деятельность
парикмахерских и салонов красоты в части оказания услуг по уходу за волосами,
маникюра и педикюра разрешена при обязательном условии использования масок. В зале можно использовать до 50% посадочных мест, но не более двух посетителей
одновременно.
В
«желтой зоне», куда вошли Бокситогорский, Кингисеппский, Ломоносовский,
Приозерский, Тихвинский, Волосовский и Киришский районы, помимо этого разрешены
услуги солярия.
В
«зеленой зоне», к которой относятся Сосновый Бор, Волховский, Лодейнопольский,
Лужский, Подпорожский и Сланцевский районы, также разрешены услуги солярия и
массажа, эстетическое удаление волос и оздоровительный уход за телом.
При
этом в помещении каждые два часа должна производиться дезинфекция, все
сотрудники и клиенты должны быть обеспечены гигиеническими масками, бахилами,
сотрудники также – одноразовыми перчатками. При входе в парикмахерскую или
салон красоты нужно производить измерение температуры как сотрудникам, так и
посетителям. Каждая организация обязана вести список посетителей с указанием
даты посещения, фамилии, имени, отчества и мобильного телефона посетителя.