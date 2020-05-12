В Гатчине открываются салоны красоты

Гатчинский район относится к так называемой «красной» зоне, поэтому деятельность парикмахерских и салонов красоты в части оказания услуг по уходу за волосами, маникюра и педикюра разрешена при обязательном условии использования масок. В зале можно использовать до 50% посадочных мест, но не более двух посетителей одновременно.

В «желтой зоне», куда вошли Бокситогорский, Кингисеппский, Ломоносовский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский и Киришский районы, помимо этого разрешены услуги солярия.

В «зеленой зоне», к которой относятся Сосновый Бор, Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский и Сланцевский районы, также разрешены услуги солярия и массажа, эстетическое удаление волос и оздоровительный уход за телом.

При этом в помещении каждые два часа должна производиться дезинфекция, все сотрудники и клиенты должны быть обеспечены гигиеническими масками, бахилами, сотрудники также – одноразовыми перчатками. При входе в парикмахерскую или салон красоты нужно производить измерение температуры как сотрудникам, так и посетителям. Каждая организация обязана вести список посетителей с указанием даты посещения, фамилии, имени, отчества и мобильного телефона посетителя.