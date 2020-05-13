Агропромышленный факультет ГИЭФПТ увеличивает набор

Одно из старейших учебных
заведений начального и среднего профессионального образования Ленинградской
области, готовящее специалистов для сельского хозяйства, находится в поселке
Елизаветино Гатчинского района. Декан факультета Евгений Владимирович Самойлов
работает в этом учебном заведении почти 40 лет. Этот год для всех особый.
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Как живет агропромышленный факультета в это непростое время?
- В настоящее время мы
тоже на дистанционном обучении.
В этом году у нас две
выпускные группы. Практически все экзамены сдали студенты группы «Хозяйка
усадьбы», остался квалификационный экзамен. Группа механиков сейчас сдает
экзамены и дипломную работу. Все тоже дистанционно. У каждого выпускающего преподавателя
- по восемь выпускников.
Набор в группы ограничен,
как и везде, поэтому не все поступают на бюджетное обучение. В прошлом году был
конкурс на эти профессии: проходной балл - 3,8. Тот, кому не хватило баллов,
учится на внебюджетной основе, то есть платно.
Мы очень ждем окончания
карантина. У нас все готово для приема студентов: в прекрасном состоянии
актовый зал и спортивный, все аудитории. В оранжерее радует глаз разнообразная
рассада. Цветущие растения скоро украсят клумбы на территории факультета.
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Евгений Владимирович, когда в этом году начнется поступление на
агропромышленный факультет? Сколько человек будете набирать?
- Набор будет проходить
после того, как 9-классники получат аттестаты. Мы сразу начнем набор на все
профессии, которые обозначены у нас в плане. Обучение - бесплатное. Ведется в
течение трех лет и 10 месяцев. В этом году набор очень большой – 125 человек.
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Как это объяснить?
- По моему мнению,
увеличилось количество выпускников 9-х классов и меньше учеников стало идти в
10-11-е классы. Ребята предпочитают получать сразу и общее среднее образование,
и профессию. А потом, кто решит, будет учиться дальше и получать высшее
образование.
В прошлом году у нас
впервые за долгие годы план набора был 100 человек. Мы выполнили его полностью.
Набрали четыре группы по 25 человек. Уверен, что выполним план и в этом году.
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Какие дополнительные группы вы открываете?
- Особый спрос на
«мужские» профессии. Поэтому, когда нас спрашивали, какие группы мы можем
увеличить, мы решили, что именно «мужские». Мы откроем две группы по подготовке
мастеров сельхозпроизводства. В этой группе студенты получают среднее
специальное образование с уклоном на рабочие профессии: слесарь по ремонту
машин и оборудования, тракторист-машинист категории «В», «С», «Д», «Е»,
водитель автомобиля категории «В» и «С», оператор животноводческих комплексов и
механизированных ферм. На выходе - универсальный специалист для села: за четыре
года – четыре специальности плюс полное общее среднее образование.
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Каких еще специалистов готовит факультет?
- На нашем факультете две
группы с рабочими профессиями. Помимо мастеров сельхозпроизводства есть группа
«Хозяйка усадьбы». Здесь, в основном, занимаются девушки. Студенты получают
профессию повара, овощевода, учетчика (основы бухгалтерии) и на последнем курсе
– оператора машинного доения.
Две специальности -
техникумовские. Одна практически женская – «Технология продукции общественного
питания», квалификация – технолог. Мы готовим руководителей среднего звена.
Повара-технологи работают на комбинатах питания, в столовых, ресторанах, в
организациях, контролирующих общепит.
Вторая - «Механизация
сельского хозяйства», где студенты получают основную специальность
«техник-механик» плюс три рабочие профессии: слесарь по ремонту машин и оборудования,
тракторист-машинист и водитель, а также среднее общее образование. Полный
набор, лучше ничего не придумаешь для агропромышленного комплекса Ленинградской
области.
Если человек сразу не
сможет работать руководителем, то поработает водителем или трактористом,
попрактикуется, а потом, возможно, попробует руководящую должность. Для тех,
кто хочет работать, найти работу в Гатчинском районе не сложно.
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Чтобы поступить на агропромышленный факультет, нужно ли сдавать экзамены?
- Экзаменов при поступлении
нет. Со дня получения школьного аттестата об окончании 9 классов выпускники
предоставляют пакет документов согласно перечню. Информация размещена на
официальном сайте нашего института. Наверное, как и в прошлом году, будет
конкурс аттестатов по баллам на отдельные направления обучения.
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Какими качествами нужно обладать, чтобы стать хорошим специалистом на селе?
- К любой работе надо
иметь призвание. Например, для студентов-механизаторов необходим интерес к
технике и умение работать руками. Хорошо, когда интерес к профессии возникает
на основе детских увлечений и реального опыта. Нужно любить землю. Если человек
к земле равнодушен, вряд ли он станет хорошим специалистом. И еще нужны знания
- каким бы современным оборудованием не было оснащено хозяйство, от него будет
мало толку, если работники неквалифицированные.
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Спасибо за беседу.