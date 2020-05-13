Агропромышленный факультет ГИЭФПТ увеличивает набор

Одно из старейших учебных заведений начального и среднего профессионального образования Ленинградской области, готовящее специалистов для сельского хозяйства, находится в поселке Елизаветино Гатчинского района. Декан факультета Евгений Владимирович Самойлов работает в этом учебном заведении почти 40 лет. Этот год для всех особый.

- Как живет агропромышленный факультета в это непростое время?

- В настоящее время мы тоже на дистанционном обучении.

В этом году у нас две выпускные группы. Практически все экзамены сдали студенты группы «Хозяйка усадьбы», остался квалификационный экзамен. Группа механиков сейчас сдает экзамены и дипломную работу. Все тоже дистанционно. У каждого выпускающего преподавателя - по восемь выпускников.

Набор в группы ограничен, как и везде, поэтому не все поступают на бюджетное обучение. В прошлом году был конкурс на эти профессии: проходной балл - 3,8. Тот, кому не хватило баллов, учится на внебюджетной основе, то есть платно.

Мы очень ждем окончания карантина. У нас все готово для приема студентов: в прекрасном состоянии актовый зал и спортивный, все аудитории. В оранжерее радует глаз разнообразная рассада. Цветущие растения скоро украсят клумбы на территории факультета.

- Евгений Владимирович, когда в этом году начнется поступление на агропромышленный факультет? Сколько человек будете набирать?

- Набор будет проходить после того, как 9-классники получат аттестаты. Мы сразу начнем набор на все профессии, которые обозначены у нас в плане. Обучение - бесплатное. Ведется в течение трех лет и 10 месяцев. В этом году набор очень большой – 125 человек.

- Как это объяснить?

- По моему мнению, увеличилось количество выпускников 9-х классов и меньше учеников стало идти в 10-11-е классы. Ребята предпочитают получать сразу и общее среднее образование, и профессию. А потом, кто решит, будет учиться дальше и получать высшее образование.

В прошлом году у нас впервые за долгие годы план набора был 100 человек. Мы выполнили его полностью. Набрали четыре группы по 25 человек. Уверен, что выполним план и в этом году.

- Какие дополнительные группы вы открываете?

- Особый спрос на «мужские» профессии. Поэтому, когда нас спрашивали, какие группы мы можем увеличить, мы решили, что именно «мужские». Мы откроем две группы по подготовке мастеров сельхозпроизводства. В этой группе студенты получают среднее специальное образование с уклоном на рабочие профессии: слесарь по ремонту машин и оборудования, тракторист-машинист категории «В», «С», «Д», «Е», водитель автомобиля категории «В» и «С», оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм. На выходе - универсальный специалист для села: за четыре года – четыре специальности плюс полное общее среднее образование.

- Каких еще специалистов готовит факультет?

- На нашем факультете две группы с рабочими профессиями. Помимо мастеров сельхозпроизводства есть группа «Хозяйка усадьбы». Здесь, в основном, занимаются девушки. Студенты получают профессию повара, овощевода, учетчика (основы бухгалтерии) и на последнем курсе – оператора машинного доения.

Две специальности - техникумовские. Одна практически женская – «Технология продукции общественного питания», квалификация – технолог. Мы готовим руководителей среднего звена. Повара-технологи работают на комбинатах питания, в столовых, ресторанах, в организациях, контролирующих общепит.

Вторая - «Механизация сельского хозяйства», где студенты получают основную специальность «техник-механик» плюс три рабочие профессии: слесарь по ремонту машин и оборудования, тракторист-машинист и водитель, а также среднее общее образование. Полный набор, лучше ничего не придумаешь для агропромышленного комплекса Ленинградской области.

Если человек сразу не сможет работать руководителем, то поработает водителем или трактористом, попрактикуется, а потом, возможно, попробует руководящую должность. Для тех, кто хочет работать, найти работу в Гатчинском районе не сложно.

- Чтобы поступить на агропромышленный факультет, нужно ли сдавать экзамены?

- Экзаменов при поступлении нет. Со дня получения школьного аттестата об окончании 9 классов выпускники предоставляют пакет документов согласно перечню. Информация размещена на официальном сайте нашего института. Наверное, как и в прошлом году, будет конкурс аттестатов по баллам на отдельные направления обучения.

- Какими качествами нужно обладать, чтобы стать хорошим специалистом на селе?

- К любой работе надо иметь призвание. Например, для студентов-механизаторов необходим интерес к технике и умение работать руками. Хорошо, когда интерес к профессии возникает на основе детских увлечений и реального опыта. Нужно любить землю. Если человек к земле равнодушен, вряд ли он станет хорошим специалистом. И еще нужны знания - каким бы современным оборудованием не было оснащено хозяйство, от него будет мало толку, если работники неквалифицированные.

- Спасибо за беседу.



