Беспорядок в доме и голове

Например, если в квартире «протоптаны тропинки» среди разбросанных вещей, то они – отражение нашего внутреннего состояния. Это либо свидетельство невнимания к собственному жилищу и безразличного отношения к себе, либо желание сэкономить время и силы на решение куда более насущных проблем, чем уборка дома.

Вообще-то считается, что мы лучше чувствуем себя там, где у каждой вещи – своё место, а не там, где царит бардак. Поэтому организация пространства вокруг себя – один из способов устроить свою жизнь – так считают психологи. Делая уборку (сами), мы упорядочиваем не только пространство и расположение вещей в нем, но наши мысли и эмоции.

Наверняка вы замечали, что ваши представления о том, где должна находиться та или иная вещь, не совпадают с тем, как видит это ваш друг или супруг или просто пришедший гость. Это сугубо индивидуально и соответствует логике освоения вами пространства вашего жилища (офиса или рабочего места). Кому-то покажется смешным наличие на подоконнике вместо горшков с цветами кошачьей плошки. Но у хозяина квартиры есть логичное объяснение: если плошку оставить на полу, то корм достанется другому домашнему животному, живущему по соседству – собаке.

Иногда слишком «экстремальная» гонка за порядком и чистотой в квартире служит прикрытием серьезной личной психологической проблемы. Ведь проще сделать очередной выговор домочадцам за разбросанную в прихожей уличную обувь, чем разобраться в причинах своего тревожного состояния и, уж тем более, взять ответственность за него на себя.

Большинство из нас живут семьями, где у каждого, даже самого младшего её представителя, существует собственное мнение о том, где и что должно находиться.

Вот какие рекомендации дают психологи для обустройства личного пространства.

Во-первых, нужно позаботиться о личном комфорте. Ведь когда мы работаем, наши силы должны тратиться рационально – непосредственно на выполнение того, за что нам платят деньги, а не на борьбу с отрицательными эмоциями, получаемыми от окружающего пространства. Если же отдыхаем – то место отдыха тем более должно вызывать у нас только положительные эмоции, чувства умиротворения и покоя. Поэтому: окружаем себя только любимыми образами, цветами и фактурами.

При этом учитываем, что наши слишком яркие постеры на стене или безумное количество фигурок хоттеев или жаб с монетками может вызывать нервный шок у коллег, не испытывающих восторгов по поводу фэн-шуя.

Поэтому второе условие – использовать искусство договоренностей и компромисса при защите своего личного пространства. Чтобы избежать конфликта, психологи советуют пользоваться «Я-сообщениями» вроде: «Мне некомфортно от слишком ярких постеров», «Мне мешают сосредоточиться плакаты с цитатами и девизами». Если же взаимопонимания найти не удаётся, то душевную гармонию может поддержать мысль, что дома вас ждет то пространство и окружение, которые устроены исключительно по вашему вкусу.

Дома мы можем хотя бы ненадолго забыть о своих рабочих буднях. Хорошо, если у каждого есть, хоть маленький, но свой уголок. Некоторые мужчины устраивают его в лоджии. Сегодня её можно и утеплить, и застеклить, и провести там электропроводку – чтобы на дополнительных метрах обустроить своё царство-государство для себя. Учитывать нужно и предпочтения в выборе мебели. Кому-то хочется нежиться в ортопедическом кресле, а кто-то мечтает о письменном столе с большим количеством ящичков.

Да, совсем забыла: ваши домашние питомцы тоже должны иметь свой «законный» угол. Если вы не учтете этого, то вас ждет постоянная борьба за «место под солнцем» либо на диване, либо на кресле, либо еще на какой-нибудь вам приятной территории.

Когда вы пересматриваете интерьер своей квартиры (спальни, кухни), не оставляйте его оформление на попечении вашего супруга (супруги), иначе после завершения «проекта» вы будете испытывать головную боль от слишком кричащих расцветок обоев или чувствовать угнетение от слишком низко расположенных светильников – к примеру. Особенно если вы предпочитаете минимализм, а ваша супруга – барокко.

Особые рекомендации – для тех, кто работает в офисе. Сделать свое рабочее место в нем – одно из условий, обеспечивающих нашу эффективную работу в фирме. Достаточно небольших деталей, которые позволят включить рабочее место в ваше психологическое пространство и дадут ощущение безопасности. Именно поэтому мы приносим на работу из дома горшки с цветами, расставляем на компьютерном столе пару фотографий с детьми, мужем или домашним питомцем. Тем самым мы сообщаем окружающим и себе: «Это мое место».

Психологи также предупреждают о том, что гнаться за модными тенденциями в оформлении интерьера – тоже не вариант, поскольку они вам могут психологически не подходить и приносить душевный дискомфорт. Во всем лучше руководствоваться собственными предпочтениями и здравым смыслом, чтобы жить, дышать и творить.



