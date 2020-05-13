Охранники-разбойники

Охранники-разбойники

Жителя Гатчинского района избили и ограбили в собственной квартире. Преступники задержаны, проводится расследование.

Рубрики : Криминал     13 May 2020

7-го мая в Войсковицкий отдел полиции поступило заявление от 22-летнего жителя Пудости. Поздно вечером к нему в квартиру на улице Зайончковского проникли неизвестные, нанесли ему несколько ударов по лицу и телу ногами и дубинками, похитили два мобильных телефона и две тысячи рублей. После чего покинули квартиру и скрылись в неизвестном направлении. Ущерб составил 4000 рублей.

Приметы нападавших: оба на вид лет 25-30 лет, плотного телосложения, короткостриженые. Один – высокий, светловолосый, одет в черное. Другой – очень высокий брюнет в камуфляжном костюме.

По факту разбоя с незаконным проникновением в жилище было возбуждено уголовное дело. Работая по горячим следам, сотрудники уголовного розыска задержали преступников в ночь на 8-е мая: одного – на Аэродроме, другого – возле здания полиции на Красной, 5. Оба подозреваемых ранее не судимы, 24 и 25 лет, и работают частной в охранной организации.

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