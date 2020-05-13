Охранники-разбойники

7-го мая в Войсковицкий
отдел полиции поступило заявление от 22-летнего жителя Пудости. Поздно вечером
к нему в квартиру на улице Зайончковского проникли неизвестные, нанесли ему
несколько ударов по лицу и телу ногами и дубинками, похитили два мобильных телефона
и две тысячи рублей. После чего покинули квартиру и скрылись в неизвестном
направлении. Ущерб составил 4000 рублей.
Приметы нападавших: оба
на вид лет 25-30 лет, плотного телосложения, короткостриженые. Один – высокий,
светловолосый, одет в черное. Другой – очень высокий брюнет в камуфляжном
костюме.
По факту разбоя с
незаконным проникновением в жилище было возбуждено уголовное дело. Работая по
горячим следам, сотрудники уголовного розыска задержали преступников в ночь на
8-е мая: одного – на Аэродроме, другого – возле здания полиции на Красной, 5.
Оба подозреваемых ранее не судимы, 24 и 25 лет, и работают частной в охранной
организации.