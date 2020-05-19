Голодный вор

Голодный вор

В Гатчинском районе поймали вора, обокравшего сарай в Сяськелево. Злоумышленник польстился на картошку, банки солений и машинное масло.

Рубрики : Криминал     19 May 2020

14-го мая в дежурную часть Войсковицкого отдела полиции поступило заявление от жительницы деревни Сяськелево, которая обнаружила, что ее сарай в Промзоне-1 обокрали. Преступник взломал дверь и вынес 60 кг картофеля, канистру машинного масла и несколько банок солений. Всего на сумму 5400 рублей.

По факту кражи с незаконным проникновением возбудили уголовное дело. По горячим следам преступник был задержан и полностью изобличен. Им оказался 48-летний житель Елизаветино – ранее судимый Сергей В. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

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