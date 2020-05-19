Голодный вор

14-го мая в дежурную часть Войсковицкого отдела полиции
поступило заявление от жительницы деревни Сяськелево, которая обнаружила, что
ее сарай в Промзоне-1 обокрали. Преступник взломал дверь и вынес 60 кг
картофеля, канистру машинного масла и несколько банок солений. Всего на сумму
5400 рублей.
По факту кражи с незаконным проникновением возбудили
уголовное дело. По горячим следам преступник был задержан и полностью
изобличен. Им оказался 48-летний житель Елизаветино – ранее судимый Сергей В. В
качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.