Ломоносовский район в годы войны

В Великую Отечественную войну Ленинградская область стала полем ожесточенного и самого продолжительного сражения – битвы за Ленинград. Всем, кто находился на этой земле, пришлось пройти испытания и лишения, с которыми они справились с невероятным мужеством и отвагой. В полной мере данные слова относятся к защитникам и жителям Ломоносовского района, или, точнее будет сказать, Ораниенбаумского, так как наименование Ломоносов появилось на картах только в 1948 году. В конце 1970-х годов Ломоносов вошел в Петродворцовый район Ленинграда, но, когда мы говорим о военных годах, невозможно разделить судьбы города Ораниенбаума и района.

Война пришла в этот край 22 июня. Рано утром немецкие самолеты предприняли попытку заминировать фарватер Финского залива в районе Кронштадта, а вечером того же дня уже в самом Ораниенбауме была объявлена первая воздушная тревога.

22 августа начинаются сражения непосредственно на территории Ораниенбаумского района. Части 8-й армии под командованием генерал-лейтенанта Владимира Ивановича Щербакова ведут ожесточенные бои за крепость Копорье, несколько раз она переходит из рук в руки. 1 сентября наши войска вынуждены оставить крепость и переправиться на правый берег небольшой реки Воронки, которая на 2,5 года стала непреодолимым препятствием для фашистских войск.

- Удивительное дело, - подметил писатель, а в те годы военный корреспондент, Лев Успенский, – …фашистская армия…форсировала сотни могучих водных потоков,.. но пересечь речку Воронку, жалкую, курица вброд перейдет! – ей так и не удалось.

К середине сентября 1941 года фронт на реке Воронка стабилизировался, и образовалась западная граница небольшой, но очень значимой прибрежной территории Финского залива, которую советским военным предстояло защищать на протяжении без малого 30 месяцев.

Наступление противника продолжалось. Юг Ораниенбаумского района оккупирован, и вскоре появляется граница с врагом и на востоке. В районе Стрельны немцы прорываются к Финскому заливу, захватывают прибрежную полосу до Нового Петергофа. Старый Петергоф удается отстоять, между ними и пролегла фронтовая зона.

Таким образом, в 20-х числах сентября 1941 года образовывается Ораниенбаумский плацдарм или, как его называли, «пятачок» – полоса прибрежной земли протяженностью

65 км и уходящая вглубь на 30 км. На самом деле названий больше, и когда говорят или пишут о Лебяженской или Таменгонтской республике, Рамбовском пятачке, Приморском плацдарме – все это о подвиге, совершенном на этой земле.

В формировании границ Ораниенбаумского плацдарма важную роль сыграли два форта южного берега Финского залива – Красная Горка и Серая Лошадь. Они были построены еще перед Первой Мировой войной и предназначались для защиты подступов к столице империи. Форты располагались примерно посередине 60-километровой полосы, радиус обстрела их крупнокалиберных корабельных артиллерийских орудий составлял как раз где-то 30 км.

Осенью 1941 года для защиты Ораниенбаумского пятачка была создана Приморская оперативная группа (ПОГ) Ленинградского фронта под командованием генерал-майора А.Н. Астанина. В ее состав вошли части 8-й армии, отдельные бригады морской пехоты, поддержку оказывал Краснознаменный Балтийский Флот. В первую, самую тяжелую зиму 1941-1942 годов территорию защищало порядка 27 тысяч человек.

Сражались мужественно, несмотря на то, что борьба протекала в тяжелейших условиях. Район оказался в блокаде. Связь с Большой землей появилась в ноябре 1941 года – «ледовая дорога» по льду Финского залива из Малой Ижоры через Кронштадт шла в Лисий Нос. После войны ее стали называть «Малой дорогой жизни». Именно по ней в Ораниенбаум шли поставки продовольствия, боеприпасов, горючего, а в конце 1943 года были переброшены значительные военные силы для операции по снятию блокады.

Все усилия врагов захватить Ораниенбаумский плацдарм были безрезультатными, и 14 января 1944 года с этой земли началась операция «Январский гром», в результате которой 27 января 1944 года была полностью снята блокада с Ленинграда.

Своими победами армия была обязана не только мужеству военных, но и самоотверженному труду мирного населения. С первых дней войны жизнь людей этого края, как и всей страны, изменилась кардинальным образом - полностью подчинилась интересам фронта.

В Ленинградском областном государственном архиве в г.Выборге хранится большое количество документов, являющихся надежными свидетелями того сложного времени.

В первые же дни войны объявлена мобилизация - это означало, что число работоспособного населения существенно сократилось, а задач, стоявших перед оставшимися, становилось все больше. Строительство оборонительных сооружений вокруг Ленинграда широко развернулось с первых же дней войны. Из Ораниенбаумского района (и самого города) на строительстве оборонительных узлов работало по 2500 человек, а в отдельные дни - до 4 тысяч человек. В основном это были женщины, старики и подростки. Орудия в их распоряжении – лопаты, мотыги, пилы и топоры. Оборонительные сооружения были нужны не только на подступах к Ленинграду, затем их делали уже и на территории Ораниенбаумского района. Это был тяжелый физический труд: приходилось не только рыть траншеи, но и разбирать сараи, снимать крыши с картофеле- и зернохранилищ - нужны были бревна для строительства противотанковых заграждений. Рабочий день длился с 8 утра до 8 вечера. Людей не хватало, приходилось решать, кого дополнительно можно отправить на помощь: железнодорожников, рабочих, занятых на лесозаготовках или отвечающих за состояние дорог.

Другая ответственная задача была связана с продовольственным обеспечением армии, которой были необходимы зерно, овощи и мясо. По данным на 1942 год, на территории района (который был преимущественно сельскохозяйственным) в колхозах насчитывалось более 9 тысяч голов рогатого скота. Большая часть пошла на мясо, около 900 голов племенных животных было переправлено в глубь страны. В докладе председателя исполкома Ораниенбаумского райсовета об итогах работы за II полугодие 1941 года особо отмечалось, что ни одно животное не попало в руки врагу.

На нужды армии передали не только крупный рогатый скот, но и лошадей, телеги, а ведь все это необходимо в сельском хозяйстве, и уже следующей весной обрабатывать землю пришлось вручную.

Для колхозов, а также и лично для колхозников существовали жесткие нормативы по сдаче государству зерна, овощей, молока, яиц. В 1941 году многие колхозы не смогли выполнить план в полном размере, ведь большая часть района была оккупирована. На территории Ораниенбаумского плацдарма осталось только 18 колхозов. Вопрос с нехваткой продовольствия в первую зиму стоял очень остро. За это время от голода в районе и городе погибло около пяти тысяч человек.

В связи с тяжелым продовольственным положением в Ленинграде, нормы выдачи хлеба в Ораниенбауме несколько раз снижались. Так, с 1 ноября 1941 года вводились следующие нормы выдачи хлеба для населения: для рабочих – 250 г, для служащих – 200 г, для иждивенцев и детей – 125 г. Тем не менее, норму не всегда могли выдать, порой по несколько дней в городе и районе не было хлеба.

После голодной зимы 1942 года люди были ослаблены, страдали от цинги, ощущалась острая нехватка витаминов, и решением исполкома Ораниенбаумского райсовета в мае 1942 году в поселке Лебяжьем была открыта лаборатория по изготовлению витаминов. Делали заготовки хвои и клюквы, из которых получали столь необходимый витамин С.

В городе были трудности не только с продовольствием. Тяжелым испытанием стало отсутствие электричества, остановка подачи воды, и, конечно, систематический обстрел территории.

С первых дней войны в Ораниенбауме развернулась всеобщая обязательная подготовка к противовоздушной обороне, к обучению привлекалось население в возрасте от 16 до 50 лет. Бойцы местной противовоздушной обороны защищали свой город. Они спасали людей, тушили пожары, разбирали завалы. Люди держались мужественно: «…мы…испытываем и видим «методы» борьбы германского фашизма с мирным населением, но эти методы еще больше усиливают нашу ненависть к врагу…»

Наряду со взрослыми тяготы войны стойко переносили и дети. Надо отметить, что первоначально детей в районе оставалось довольно много, кроме местных, были еще и эвакуированные с оккупированной территории. В первой половине ноября 1941 года было принято волевое решение подготовить и открыть начальные и средние школы в районе.

Архивные документы рассказывают, что во второй половине ноября 1941 года в школы пошло более 1400 детей. Для них смогли организовать завтраки, найти учебники. Сохранился план РОНО на май 1942 года. Первые пункты плана нам довольно привычны: проверить успешное прохождение школьной программы (причем в противном случае, учебный год следовало продлить), устроить проверочные работы по арифметике и русскому языку, организовать в школах праздники по случаю окончания учебного года, но следующие пункты говорят уже о тяжелом положении военного времени. Необходимо было проверить наличие противогазов для всех учащихся. Неподалеку от школ должны быть укрытия на случай обстрелов. Напротив каждого из данных пунктов проставлены галочки красным карандашом, им явно придавали особое значение. В дальнейшем численность школьников сильно уменьшилась: летом 1942 года практически все мирное население Ораниенбаумского плацдарма (около 14 тысяч человек) было эвакуировано в глубь страны. Тем не менее, часть детей все же осталась, и в 1942/43 году ясли и школы продолжали работать. При Броннинской школе в дер. Пеники был создан интернат на 50 детей.

Постепенно жизнь в районе налаживалась: организовали поставку продовольствия, летом и осенью 1942 года колхозники получили неплохой урожай зерна и овощей. Так, в 1942 году план по обязательным поставкам овощей и молока был ими выполнен досрочно. Не смогли выполнить в полном объеме нормативы по поставкам мяса и яиц, поскольку скота не осталось, не было в колхозах и достаточного количества птицы.

Люди в городе и на селе все годы войны трудились в чрезвычайных условиях. На протяжении трех лет на этой земле велись военные действия, за это время немцы выпустили 26 тысяч снарядов, сбросили более 200 авиабомб.

Ораниенбаум и весь район сильно пострадали за годы

войны. По подсчетам, материальный ущерб, нанесенный фашистами экономике Ораниенбаумского района, составил 792 млн 930 тысяч рублей.

Возрождать край стали сразу же после снятия блокады и освобождения оккупированной территории в 1944 году, но многое было утрачено безвозвратно, это относится и к культурным ценностям. За годы войны был уничтожен или серьезно пострадал ряд памятников архитектуры. Вспомним судьбу великолепного Ропшинского дворца, некогда принадлежавшего Романовым. Он оказался на оккупированной территории. Сначала немцы разместили в здании солдатские казармы, какие-то помещения использовали под гаражи и конюшни, парк изрыли траншеями и заминировали. При отступлении части вермахта дворец разграбили и подожгли. Дворец в Гостилицах, построенный по проекту известного архитектора А. Штакеншнейдера, был уничтожен огнем советской артиллерии, бившей прямой наводкой по противнику.

Огромны людские потери на этой земле и среди военных, и среди местного населения. В настоящее время на территории города и района находится 19 братских захоронений. Точное число погибших за годы войны неизвестно.

Заслуги города и района в годы войны не забываются, и в 2011 году Ломоносову присвоили почетное звание «Город воинской славы».

Подготовила Татьяна Можаева