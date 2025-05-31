Вейп? Запаришься лечиться!

Например, по данным ВЦИОМ, с момента принятия в России антитабачного закона, запрещающего рекламу сигарет и курение в общественных местах, курящих россиян стало на 11% меньше. Однако подкралась новая напасть: электронные сигареты, вейпы.

Вейп – это электронный прибор для курения (от английского vapourizer – «испаритель»). Изначально выдвигалась благая идея, что «электронки» помогут курильщикам избавиться от пагубной привычки и, перейдя на некий никотиновый суррогат, постепенно бросить курить совсем.

На деле поменяли шило на мыло: на смену табачной зависимости пришла химическая, при которой используются электронные системы доставки никотина и иных соединений в легкие путем вдыхания паров. К электронным сигаретам потянулись детские ручонки, школьники исхитряются их приобретать, несмотря на запрет продажи несовершеннолетним. И вот уже разворачивается кампания по пропаганде отказа от электронных сигарет, когда модные девайсы наводнили все прилавки и наружная реклама вейпов украшает города и веси.

Пользователи верят, что «парить» – безвредно. Ну, или почти. Миф основан на том, что отсутствует процесс горения и, соответственно, не образуются смолы, угарный газ и другие канцерогены. Вместо дыма электронные сигареты генерируют пар, и это якобы уменьшает количество попадающих в организм токсинов. Однако медики думают иначе. Легкие человека в принципе не созданы для вдыхания чего-либо, кроме воздуха. Пульманологи, торакальные хирурги и наркологи бьют тревогу, потому что среди пациентов и тех, и других, и третьих всё чаще встречаются именно вейперы. Врачи уверены: тут нечисто.

«Бог знает, чего они туда плеснули…»

- В последние годы к нам всё больше стало обращаться мужчин с тревожностью, – говорит заведующая наркологическим кабинетом Гатчинской КМБ, психиатр-нарколог Елена Колиш.

– Эти мужчины ничего запретного не употребляют, никаких излишеств себе не позволяют – кроме электронных сигарет. Образовался целый пласт пациентов, у которых в ходу только вейпы – ни алкоголя, ни табака, ни тем более наркотиков. Но моральное и психическое состояние заставило этих людей обратиться к психиатру-наркологу. Это уже о чем-то говорит.

- Что в таком случае содержится в жидкостях, которые «парят» вейперы?

- А вот в этом-то и загвоздка. Если химический состав табака и последствия его курения давно известны, то альтернатива, которую позиционируют как «менее вредную», состоит из некоего набора химикатов, точного состава которого не знает никто. Эта продукция не лицензируется, устройства для «парения» продаются отдельно, наполнители – отдельно. Что добавил туда очередной производитель и в какой концентрации – неизвестно. Поэтому гарантии, что вы не отравитесь, нет никакой. Мало того, производители зачастую не указывают полный состав жидкости, добавляя туда потенциально опасные компоненты. Регламента же нет.

- Но что в общем и целом вдыхает «парильщик»? Пары чего?

- Основные компоненты аэрозоля, который образуется при нагревании жидкости в электронной сигарете, это пропиленгликоль и растительный глицерин. Также там используется солевой никотин и ароматизаторы, которые, кстати, при нагревании образовывают токсичные соединения – ацетальдегид и формальдегид. Ароматические добавки вообще имеют свойство превращаться в канцерогены, и наибольшую опасность представляют фруктовые вкусы. Чем страшны канцерогены, наверное, объяснять не надо: вещества, провоцирующие рак, повреждают клетки ДНК и могут привести к онкологии. Формальдегид поражает печень и центральную нервную систему, причем его концентрация в парах вейпов может быть даже выше, чем в дыме обычных сигарет.

- Вызывают ли вейпы привыкание, как сигареты?

- Вызывают, и очень сильное. Потому что концентрация никотина там, опять же, непредсказуемая и может оказаться очень высокой. А никотин по-прежнему вызывает зависимость, и, становясь вейпером, человек получает все прелести табачной зависимости. Поскольку это «удовольствие» достаточно новое, долговременных данных о том, как это отражается на здоровье в отдаленной перспективе, нет. При этом многие курильщики, пытаясь перейти на электронные сигареты, не могут бросить обычные и в итоге курят и «парят» попеременно. Другие же – наоборот, заменили табачную продукцию вейпами и благополучно «подсели», да так, что фактически перестали выпускать из рук свои девайсы, прикладываясь поминутно. Поэтому и оказались в наркологическом кабинете.

- Электронные сигареты вошли в моду у подростков. Среди ваших пациентов встречаются несовершеннолетние?

- К сожалению, да. Правда, это уже подросшие дети – 16-17 лет, только один раз к нам попала 13-летняя девочка. В определенной подростковой среде курить вейпы «престижно», детей привлекает эта «гламурная игрушка» и отсутствие резкого табачного запаха. Не секрет, что в некоторых школах ученики умудряются безнаказанно «парить» даже под партой на уроках.

На федеральном уровне электронные сигареты, в отличие от обычных, в присутственных мес-тах не запрещены. Хотя никто не мешает внести этот пункт в школьный устав и запретить вейпы на территории учебного заведения. А под понятием территории следует понимать и площадку вокруг школы, чтобы неповадно было выбегать курить на улице. Надо понимать, что последствия от употребления вейпов для неокрепшего организма могут быть губительными, если не фатальными. У подростка легкие еще развиваются, мозг растет.

- В СМИ попадается информация о случаях внезапной смерти подростков от электронной сигареты, причем не только в России. В чем тут дело?

- Причиной может быть никотиновая передозировка или влияние примесей, не указанных в составе жидкости. И хорошо знакомая всем фраза про то, что капля никотина убивает лошадь, вовсе не преувеличение. Смертельная для человека доза никотина – примерно один миллиграмм на килограмм массы тела. И, чтобы получить передозировку никотина от обычных сигарет, нужно выкурить за раз несколько пачек. Вряд ли кто-то на это сподобится. Вейперу же перейти рубикон гораздо проще, и в этом-то и состоит главная опасность, особенно для неискушенных подростков.

По закону, доза никотина в жидкостях для вейпов не должна превышать 20 миллиграммов на миллилитр, но «заботливые» производители создали специальные никотиновые бустеры, чтобы курильщики сами добавляли никотин в жидкость для повышения концентрации. Где гарантия, что человек правильно рассчитает дозировку?

Был случай в Подмосковье, когда 15-летний школьник умер после первой же затяжки, а в Петербурге случился пожар из-за взрыва электронной сигареты – семерых госпитализировали, в том числе детей, в критическом состоянии.

Лёгкие в тяжёлой стадии

- Каждый курильщик, наверное, понимает, что его привычка до добра не доведет. Какие характерные болезни легких гарантированы курителям табака и вейперам?

- По мнению пульмонологов, и тем, и другим грозят опасные заболевания. После 20–40 лет курения табака практически на 100% развивается ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких. О столь отдаленных последствиях применения IQOS и прочих систем нагревания пока неизвестно, однако некоторые факты уже есть. Большое количество ароматизаторов может спровоцировать аллергию и привести к другому опасному легочному заболеванию – пневмониту. Пневмонит – это патологический процесс, который характеризуется поражением висцеральной (легочной) плевры неинфекционного происхождения. При отсутствии адекватного и своевременного лечения возможен летальный исход.

Ну и онкологию тоже никто не отменял. Риск развития рака легких существует при любом виде курения. И пока неизвестно, что ведет к онкологии вернее – табакокурение или вейпинг.

Екатерина Дзюба

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