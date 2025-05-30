Герои Отечества – кто они?

Конференция в библиотеке им. А.С. Пушкина стала платформой для обсуждения важнейших вопросов, связанных с укреплением духовно-нравственной идентичности русской культуры, традиций словесности, христианских ценностей и национального самосознания.

Конференцию открыла директор библиотеки им. А.С. Пушкина, заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин Гатчинского района Елена Бабий.

- Мы собираемся на эту традиционную конференцию уже 13-й год и каждый раз стараемся подчеркнуть значение русского языка, представить интересные факты развития славянской культуры, показать особенности языкового колорита, познакомить с традициями отношения к чтению, – напомнила Елена Леонидовна. - Сегодня мы будем размышлять на тему войны и мира. Почему Русь называют святой? 80 лет мира и новое испытание битвой? Сегодняшние защитники Отечества – кто они? Что рождает мужество и святость, силу духа, жертвенность и совесть?

Участники конференции сердечно приветствовали героев нашего времени, участников специальной военной операции – жителей Гатчинского округа. Гостями встречи стали командир разведывательной группы Сергей Лущилин (позывной «Лука»), бойцы отдельной диверсионной штормовой бригады «Ветераны» Ростислав Пономаренко (позывной «Ростик») и Геннадий Сухота (позывной «Артист»), сапер Георгий Васильев (позывной «Эскобар»).

С приветственным посланием от руководителей Гатчинского округа к участникам конференции обратилась заместитель главы администрации Ольга Мясникова.

- Тематика сегодняшней конференции дает нам возможность выразить свою благодарность и поддержку всем нашим защитникам, которые самоотверженно стояли и стоят на страже нашей Родины, – отметила Ольга Павловна. - Их преданность и смелость внушают всем нам гордость и вдохновение. Любовь и уважение к нашим истокам, родной речи и традициям, трепетное отношение к памятникам старины помогают нам объединиться, сохранить и передать будущим поколениям литературные, художественные, исторические и духовные сокровища нашей страны.

В пленарной части прозвучали доклады и выступления, заставляющие задуматься о прошлом, настоящем и будущем нашей страны.

Герои русской истории

Силе русского духа как основной черте народа-победителя был посвящен доклад заслуженного учителя России, кандидата педагогических наук, почетного гражданина Гатчинского района Игоря Смирнова. Откуда в наших людях, в русском человеке такие черты, которыми восхищался и восхищается весь мир? Откуда это мужество, чувство патриотизма, которые они показывали вплоть до самой смерти, настолько верны они были своей стране? Как русскому народу удалось воспитать таких людей?

- Мне думается, это не только наши праздники, наши обыденные привычки коллективистского типа, – говорит Игорь Смирнов.

- Это и наш русский язык, который связывает нас в монолитное общество. Это и те идеалы, которые воплощены в героях нашей страны. Этим героям – сотни и тысячи лет. Среди них – древние богатыри из русских былин. Самые известные из них – Святогор, Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович. Самая главная национальная ценность, заложенная в этих героях – они служат своей родной русской земле, своему Отечеству и готовы положить голову за него.

Как напомнил Игорь Борисович, с принятием христианства на Руси на сцену выходят православные святые. Одним из них стал Георгий Победоносец – историческое лицо, деяния которого описаны в житии и житийных иконах.

- Георгий Победоносец стал героем русской истории, – говорит Игорь Смирнов. - Его изображение пришло сначала на герб Московского княжества, а затем и на российский герб. Он был причислен к лику святых не за физическую силу, а за мужество, за готовность страдать за веру Христову. Подвигом для любого русского человека является поступок, который он совершает в честь своей Родины. В образе Георгия Победоносца воплотился идеал мужчины на Руси – сила, храбрость защитника народа, стойкость до самой смерти. Это такие черты, которые другим народам никак не понять.

В последующие времена прославились уже другие святые и другие герои: князь Александр Невский, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Федор Ушаков.

- Это пример героев, которые служили, несмотря ни на что, своей Родине. Это уже в нашей крови, в нашем ментальном коде, – уверен Игорь Смирнов.

Георгиевский крест Ивана Ганнибала

Примером служения России в полной мере является и Иван Ибрагимович Ганнибал – первый главнокомандующий Черноморским флотом, о котором рассказал спикер Российского общества «Знание», член Регионального отделения Российского военно-исторического общества Максим Коршев.

Иван Ибрагимович (1735–1801), старший сын «арапа Петра Великого» Абрама (Ибрагима) Петровича Ганнибала, – один из первых трех морских офицеров, удостоенный высшего военного ордена Святого Георгия Победоносца. Ганнибал получил его за взятие турецкой крепости Наварин в ходе знаменитого Чесменского сражения, произошедшего во время Русско-турецкой

войны 1768–1774 годов. Под руководством и при участии Ганнибала в 1778 году был заложен город Херсон, и Иван Ибрагимович был назначен главным командиром Херсонской крепости.

Как рассказал Максим Коршев, Георгиевский крест еще называли «чесменским» или морским. Он очень высоко ценился среди военных. Символику георгиевской ленты для креста, по преданию, придумал Алексей Григорьевич Орлов. Оранжевый цвет означает пламя, огонь, черный — дым и пепел. Именно в дыму и пламени пропал турецкий флот во время Чесменского сражения...

«Церковь, война и мир»

Член Общественной палаты, глава отдела по связям с общественностью Гатчинской епархии, настоятель храма Всех Святых в Гатчине иерей Александр Асонов представил доклад «Церковь, война и мир», посвященный духовным аспектам сложных времен.

- Среди сонма святых, почитаемых Православной церковью, немало тех, кто прославился горячей любовью к своему земному Отечеству и беззаветной преданностью ему, – напомнил Александр Асонов. - Русская Православная церковь неустанно призывала своих чад любить земное Отечество и в час смертельной опасности не щадить жизни ради его защиты. На протяжении веков церковь играла значимую роль в военных конфликтах и победах русского государства. Она не единожды благословляла народ на участие в освободительных войнах на протяжении всей отечественной истории. Влияние церкви проявлялось в духовной поддержке войска и помощи армии. Священники отправлялись в походы вместе с солдатами, проводя богослужения перед сражениями, поддерживая моральный дух и благословляя на поле боя...

Александр Асонов вручил благодарственные письма от митрополита Гатчинской и Лужской епархии Русской Православной церкви Митрофана приглашенным участникам специальной военной операции.

Елизаветинская Книга памяти

О том, как создавалась электронная Книга памяти Елизаветинского поселения Гатчинского округа, рассказала Светлана Оболенская в своем докладе «Книга памяти как отражение "Войны и Мира"». В 2021 году на пресс-конференции ТАСС было озвучено предложение президента России Владимира Путина о создании Книги памяти «Малая Родина», куда бы вошли имена тех воинов Великой Отечественной войны, кто не был занесен в предыдущие издания. Согласно этой идее, каждое поселение должно внести своих призывников в Книгу памяти. Срок исполнения – к маю 2025 года.

Работа над созданием Книги памяти Елизаветинского поселения началась в январе 2024 года под руководством Светланы Оболенской. Использовались разные источники и базы данных – в первую очередь архивы Министерства обороны, Всероссийский поисковый центр и многие другие. На данный момент в Елизаветинскую Книгу памяти внесено 394 человека.

Юлия Лысанюк