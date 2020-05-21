Ни денег, ни прицепа, ни пароварки

14-го мая в Коммунарский отдел полиции поступило заявление от 19-летней жительницы деревни Марьино, студентки. Накануне ей позвонил липовый сотрудник банка и путем обмана завладел данными о счете ее банковской карты. В результате с карты списалось, без малого, 300 тысяч рублей. Преступник звонил девушке с разных номеров, в том числе с мобильного и двух городских московских.

В тот же день в полицию обратился 40-летний житель Большого Рейзино, который пытался купить в интернете на сайте «Дром» прицеп. Связался по телефону с продавцом и перевел предоплату – пять тысяч рублей. Договорились о встрече. Однако на встречу продавец не явился и телефон отключил. Деньги пропали.

15-го мая было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Жительницу Гатчины обманули, продав по интернету липовый товар. Женщина перевела продавцу на банковскую карту 3900 рублей за блендер-пароварку. Однако после получения товара обнаружила, что в посылке «типичное не то». Возвращать покупательнице деньги никто не стал. Потерпевшая обратилась в полицию.



