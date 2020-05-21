Ни денег, ни прицепа, ни пароварки

Ни денег, ни прицепа, ни пароварки

Будьте бдительны! В гатчинскую полицию продолжают поступать заявления от граждан, обманутых виртуальными мошенниками. Однако ущерб от таких действий – вполне реальный.

Рубрики : Криминал     21 May 2020

14-го мая в Коммунарский отдел полиции поступило заявление от 19-летней жительницы деревни Марьино, студентки. Накануне ей позвонил липовый сотрудник банка и путем обмана завладел данными о счете ее банковской карты. В результате с карты списалось, без малого, 300 тысяч рублей. Преступник звонил девушке с разных номеров, в том числе с мобильного и двух городских московских.

В тот же день в полицию обратился 40-летний житель Большого Рейзино, который пытался купить в интернете на сайте «Дром» прицеп. Связался по телефону с продавцом и перевел предоплату – пять тысяч рублей. Договорились о встрече. Однако на встречу продавец не явился и телефон отключил. Деньги пропали.

15-го мая было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Жительницу Гатчины обманули, продав по интернету липовый товар. Женщина перевела продавцу на банковскую карту 3900 рублей за блендер-пароварку. Однако после получения товара обнаружила, что в посылке «типичное не то». Возвращать покупательнице деньги никто не стал. Потерпевшая обратилась в полицию.


Комментарий пресс-службы Северо-Западного банка ПАО Сбербанк с основными правилами безопасности при телефонном мошенничестве:

«Одним из наиболее распространенных методов мошенничества сегодня остается социальная инженерия. Злоумышленники разными психологическими методами, например, представляясь сотрудниками государственных учреждений, социальных служб, банков, входят в доверие собеседника и получают необходимую информацию для совершения преступления или мотивируют потенциальную жертву на добровольные действия, направленные на передачу денежных средств.

Сбербанк дает рекомендации, которые помогут обезопасить себя от телефонного мошенничества: 

• Запишите номера банка в адресную книгу своего телефона: 900, 8 800 555-55-50. Если звонок будет с другого номера, он отобразится как неизвестный.

• Сразу заканчивайте разговор в сомнительных ситуациях. Позвоните в банк на номер 900 и сообщите о случившемся.

• Не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Работник банка никогда не попросит у вас перевести денежные средства или секретные данные от карты и интернет-банка: ПИН-, CVV- или CCV-код, код из СМС или пароли от Сбербанк Онлайн.

• Проверьте, не было ли сомнительных операций за время разговора. Если успели что-то сообщить мошенникам, сразу позвоните в банк на номер 900 и сообщите о случившемся».


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