Ни денег, ни прицепа, ни пароварки

14-го мая в Коммунарский
отдел полиции поступило заявление от 19-летней жительницы деревни Марьино,
студентки. Накануне ей позвонил липовый сотрудник банка и путем обмана
завладел данными о счете ее банковской карты. В результате с карты списалось,
без малого, 300 тысяч рублей. Преступник звонил девушке с разных номеров, в том
числе с мобильного и двух городских московских.
В тот же день в полицию
обратился 40-летний житель Большого Рейзино, который пытался купить в интернете
на сайте «Дром» прицеп. Связался по телефону с продавцом и перевел предоплату –
пять тысяч рублей. Договорились о встрече. Однако на встречу продавец не явился
и телефон отключил. Деньги пропали.
15-го мая было возбуждено
уголовное дело по факту мошенничества. Жительницу Гатчины обманули, продав по
интернету липовый товар. Женщина перевела продавцу на банковскую карту 3900
рублей за блендер-пароварку. Однако после получения товара обнаружила, что в
посылке «типичное не то». Возвращать покупательнице деньги никто не стал.
Потерпевшая обратилась в полицию.
Комментарий пресс-службы
Северо-Западного банка ПАО Сбербанк с основными правилами безопасности при
телефонном мошенничестве: «Одним из наиболее
распространенных методов мошенничества сегодня остается социальная инженерия.
Злоумышленники разными психологическими методами, например, представляясь
сотрудниками государственных учреждений, социальных служб, банков, входят в
доверие собеседника и получают необходимую информацию для совершения
преступления или мотивируют потенциальную жертву на добровольные действия,
направленные на передачу денежных средств. Сбербанк дает
рекомендации, которые помогут обезопасить себя от телефонного мошенничества: • Запишите номера банка в
адресную книгу своего телефона: 900, 8 800 555-55-50. Если звонок будет с
другого номера, он отобразится как неизвестный. • Сразу заканчивайте
разговор в сомнительных ситуациях. Позвоните в банк на номер 900 и сообщите о
случившемся. • Не совершайте никаких
операций по инструкциям звонящего. Работник банка никогда не попросит у вас
перевести денежные средства или секретные данные от карты и интернет-банка: ПИН-,
CVV- или CCV-код, код из СМС или пароли от Сбербанк Онлайн. • Проверьте, не было ли
сомнительных операций за время разговора. Если успели что-то сообщить
мошенникам, сразу позвоните в банк на номер 900 и сообщите о случившемся».
Комментарий пресс-службы
Северо-Западного банка ПАО Сбербанк с основными правилами безопасности при
телефонном мошенничестве:
«Одним из наиболее
распространенных методов мошенничества сегодня остается социальная инженерия.
Злоумышленники разными психологическими методами, например, представляясь
сотрудниками государственных учреждений, социальных служб, банков, входят в
доверие собеседника и получают необходимую информацию для совершения
преступления или мотивируют потенциальную жертву на добровольные действия,
направленные на передачу денежных средств.
Сбербанк дает
рекомендации, которые помогут обезопасить себя от телефонного мошенничества:
• Запишите номера банка в
адресную книгу своего телефона: 900, 8 800 555-55-50. Если звонок будет с
другого номера, он отобразится как неизвестный.
• Сразу заканчивайте
разговор в сомнительных ситуациях. Позвоните в банк на номер 900 и сообщите о
случившемся.
• Не совершайте никаких
операций по инструкциям звонящего. Работник банка никогда не попросит у вас
перевести денежные средства или секретные данные от карты и интернет-банка: ПИН-,
CVV- или CCV-код, код из СМС или пароли от Сбербанк Онлайн.
• Проверьте, не было ли
сомнительных операций за время разговора. Если успели что-то сообщить
мошенникам, сразу позвоните в банк на номер 900 и сообщите о случившемся».