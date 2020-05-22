Возобновляется вакцинация детей

Возобновляется вакцинация детей

С 25 мая детская поликлиника Гатчинской КМБ возобновляет вакцинацию.

Рубрики : Здравоохранение     22 May 2020

Прививочный кабинет будет работать СТРОГО по предварительной записи, на конкретное время.

Записаться на прививку можно по телефону: 8(813-71) 3-67-91.

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