Возобновляется вакцинация детей

Прививочный
кабинет будет работать СТРОГО по предварительной записи, на конкретное время.
Записаться
на прививку можно по телефону: 8(813-71) 3-67-91.
С 25 мая детская поликлиника Гатчинской КМБ возобновляет вакцинацию.
Прививочный
кабинет будет работать СТРОГО по предварительной записи, на конкретное время.
Записаться
на прививку можно по телефону: 8(813-71) 3-67-91.
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