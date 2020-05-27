Льготы по аренде госимущества расширены

Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства Ленинградской области о предоставлении льгот в период пандемии по договорам аренды государственного имущества.

Согласно документу, отсрочка уплаты арендных платежей за март, апрель и май, а также рассрочка платежей до 31 декабря 2020 года может быть предоставлена не только субъектам малого и среднего предпринимательства Ленинградской области, но и предпринимателям из других регионов – арендаторам государственного имущества области и земельных участков. Также этой поддержкой теперь могут воспользоваться социально ориентированные некоммерческие организации, достаточно лишь уведомить арендодателя о предоставлении отсрочки и рассрочки платежей.

Документом также расширен и перечень арендаторов госимущества Ленинградской области, которые освобождаются от оплаты арендных платежей на три месяца – с марта по май. Это предприниматели, осуществляющие деятельность в отраслях, признанных наиболее пострадавшими в ситуации пандемии постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года. Причем, эта мера также распространяется на предпринимателей из других субъектов, арендующих госимущество в Ленинградской области. Для оформления этой поддержки необходимо обратиться к арендодателю для заключения дополнительного соглашения об освобождении от платежей за аренду.

Перечисленными льготами можно воспользоваться, если договоры аренды заключены до 13 марта 2020 года – даты введения на территории области режима повышенной готовности.

Напомним, 24 апреля постановлением правительства Ленинградской области введены льготы по аренде в виде отсрочки или освобождения платежей для предпринимателей, арендующих государственное имущество.