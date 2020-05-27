Льготы по аренде госимущества расширены

Соответствующие
изменения внесены в постановление Правительства Ленинградской области о
предоставлении льгот в период пандемии по договорам аренды государственного
имущества.
Согласно
документу, отсрочка уплаты арендных платежей за март, апрель и май, а также
рассрочка платежей до 31 декабря 2020 года может быть предоставлена не только
субъектам малого и среднего предпринимательства Ленинградской области, но и
предпринимателям из других регионов – арендаторам государственного имущества
области и земельных участков. Также этой поддержкой теперь могут
воспользоваться социально ориентированные некоммерческие организации,
достаточно лишь уведомить арендодателя о предоставлении отсрочки и рассрочки
платежей.
Документом
также расширен и перечень арендаторов госимущества Ленинградской области,
которые освобождаются от оплаты арендных платежей на три месяца – с марта по
май. Это предприниматели, осуществляющие деятельность в отраслях, признанных
наиболее пострадавшими в ситуации пандемии постановлением Правительства РФ от 3
апреля 2020 года. Причем, эта мера также распространяется на предпринимателей
из других субъектов, арендующих госимущество в Ленинградской области. Для
оформления этой поддержки необходимо обратиться к арендодателю для заключения
дополнительного соглашения об освобождении от платежей за аренду.
Перечисленными
льготами можно воспользоваться, если договоры аренды заключены до 13 марта 2020
года – даты введения на территории области режима повышенной готовности.
Напомним,
24 апреля постановлением правительства Ленинградской области введены льготы по
аренде в виде отсрочки или освобождения платежей для предпринимателей,
арендующих государственное имущество.