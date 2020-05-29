Как помочь «бездомышам»? Накормить, напоить и стерилизовать

Мы встретились с хозяйкой частного ветеринарного кабинета на улице Рощинской в Гатчине, врачом общей практики Марией Тукк, чтобы поговорить о ее вкладе в жизнь «бездомышей» и человеческой жестокости, которая начинается не там, где принято считать.

Мария Александровна с детства любила лошадей и много времени проводила с ними. Там она познакомилась с ветеринарным врачом, которая ухаживала за лошадьми. Мария активно ей помогала. И потом, на четвертом курсе химико-технического факультета, решила круто изменить свою жизнь - бросила институт, к ужасу своих преподавателей и родных. Окончив подготовительные курсы, она поступила в Санкт-Петербургскую государственную академию ветеринарной медицины.

- В детстве у меня не было мечты «лечить зверюшек». Если бы кто-то в мои 15 лет сказал, что я буду кастрировать котов, то удивилась бы, но так вышло. Мечтала заниматься лечением лошадей и других больших животных, но опять-таки судьба распорядилась иначе. Не было наставника, который ввел бы меня в этот мир, - рассказывает Мария.

В 2005 году, окончив ветеринарную академию, Мария несколько лет работала в частных ветеринарных клиниках Санкт-Петербурга. По ее словам, вчерашним студентам доверяют только простые манипуляции – помыть инструменты после операции, присмотреть за животными, быть «на подхвате» и только через некоторое время допускают до чего-то серьезного. Свою первую операцию она провела примерно через год после того, как рассказала пошагово врачу, за которым была закреплена, как и что будет делать.

Переехав с семьей в Гатчину, она решила открыть свой ветеринарный кабинет общей практики. Здесь можно кастрировать и стерилизовать животных, сдать анализы, сделать уколы, капельницы, поставить прививки и чип, почистить или удалить зубы.

- Я честно говорю своим клиентам, что не берусь за сложные операции или реанимацию из-за отсутствия необходимого оборудования, к тому же я работаю одна, без ассистента. В сложных случаях для экономии моего времени, денег владельца и времени, отпущенного животному для срочного оказания помощи, всегда отправляю клиента в более оснащенные клиники Гатчины, так как адекватно оцениваю свои силы и ресурсы кабинета, - признается Мария.

Изначально она решила, что кабинет будет работать только по предварительной записи, чтобы во время ожидания вызова клиенты и их питомцы не нервничали. За четыре года работы кабинета уже появились постоянные клиенты, среди которых – волонтеры, работающие с «бездомышами». Так они называют беспризорных кошек и собак, живущих на улицах. Волонтеры появились на пороге кабинета сразу же, как он открылся, чтобы изучить прайс-лист и возможные скидки для беспризорных клиентов. Кстати, в веткабинет только однажды подбросили кота в коробке.

- Наш порог не пользуется популярностью у сердобольных людей, так как дверь зачастую закрыта, а я – часто на выезде. За это время животное может попросту убежать. К счастью, того котика мы смогли пристроить в хорошие руки, - рассказала Мария.

Обслуживать бездомных пациентов Мария начала еще во время работы в ветеринарной клинике им. Айвэна Филлмора в Санкт-Петербурге. Напомним, именно с этой клиникой администрация Гатчинского район уже много лет сотрудничает на предмет отлова, вакцинации и стерилизации бездомных животных. Эти же услуги клиника оказывает в Питере.

- Чуть позже случилось мое знакомство с приютом «Теремок» в Гатчинском районе, которому я тоже помогаю, так как в приюте всегда много животных, нуждающихся в помощи, - сказала Мария.

Свой единственный выходной день – четверг она часто тратит за выездные приемы к клиентам, оставшимся в Санкт-Петербурге или работу в «Теремке», в случае необходимости. Из опыта сотрудничества с гатчинским приютом Мария вынесла несколько наблюдений. В течение одного календарного года можно отследить определенные периоды наплыва, когда люди начинают активно подбрасывать бездомышей. Причем, как правило, от одних и тех же животных. Это говорит о том, что одно и то же не стерилизованное животное постоянно приносит новое потомство, которое нужно кормить, содержать, лечить. Хотя одна операция стоимостью около тысячи рублей может решить эту проблему.

Постепенно Мария Тукк подружилась со многими зооволонтерами в Гатчине и активно поддерживает их желание прекратить бесконтрольное размножение уличных животных.

- Есть у меня две знакомые бабушки, которые решили навести порядок в своем дворе и за свой счет стерилизуют уличных кошек. Если в каждом дворе Гатчины появятся такие «предводители» котов, то постепенно мы сможем искоренить эту проблему, - говорит Мария.

Но сделать это получится только тогда, когда закончится противостояние жителей одного двора. Одни кормят, другие позволяют размножаться, третьи просто гоняют несчастных животных. А надо объединиться и навести порядок среди своих бездомных «соседей». Как ни странно, хорошая кормовая база и открытый теплый подвал только способствуют бесконтрольному размножению уличных животных в случае отсутствия стерилизации. Не всякая уличная кошка или собака без постоянной подкормки доживет до 20 лет, как домашняя.

- Если постоянно кормить уличную кошку, то она будет приносить потомство не один-два раза в год, как способна домашняя, а чаще. Такая кошка может начать гулять сразу после рождения котят. Получается, что одна не стерилизованная кошка может нивелировать большую работу, проведенную волонтерами. Хотя вся процедура займет не больше недели – операция, передержка на пару дней для восстановления и возвращение в естественную среду обитания. Не стоит бояться брать животное на передержку – далеко не каждая уличная кошка захочет остаться жить в вашем доме или квартире, слишком они привыкли к вольной жизни, - говорит Мария.

Другая крайность людей – не трогайте животное, оно должно жить полноценной жизнью. Мужчины не разрешают кастрировать котов, боясь, что у них отберут «самое дорогое», а женщины не разрешают стерилизовать кошек, считая, что тем самым отбирают «радость материнства».

- Жестокость начинается не тогда, когда люди топят этих несчастных котят в ведре, а тогда, когда способствуют их размножению. Они не понимают физиологию животных, не хотят слышать об инфекциях, которые разносят бездомные кошки. Гатчинские волонтеры могут рассказать вам тысячи историй о людях, с которыми невозможно договориться, но которые будут стоять грудью за бездомных животных, не давая отвезти их на стерилизацию. Хотя это единственно возможный гуманный способ обращения с бездомышами, - говорит Мария Александровна.

В стерилизации дворовых кошек и котов есть еще один положительный момент – кошки всегда охраняют свою территорию и не пускают чужаков. Таким образом, стерилизовав всех кошек во дворе, можно быть уверенным, что они уже не пустят новых животных, способных бесконтрольно размножаться. Этот принцип работает как в городе, так и на деревенских улочках.

Вместе с семьей Мария проживает в частном доме. Отдельного рассказа заслуживает количество беспризорных подопечных, которых она приютила в своем доме и на участке. «Главное, - не сообщать мужу, сколько животных у нас обитает, - говорит она. - Естественно, все животные стерилизованы и пролечены. Каждый новый чужак проходит этот же путь».

Соседи по частному сектору также обращаются к Марии за помощью, а вот с некоторыми найти контакта, к сожалению, не удалось. Часто дачники, возвращаясь осенью в город, просто бросают своих питомцев в садоводстве.

- Брошенные на зиму кошки и собаки – это вечная проблема, которую нужно решать на законодательном уровне, возможно, системой штрафов, так как простыми словами до людей не достучаться. Зимой количество животных в садоводствах вырастает в разы. При этом, некоторые люди действительно не понимают, почему они должны забирать котенка, которого они приручили летом, не думая о том, что он не сможет выжить без кормовой базы и тепла. Он не приучен добывать себе еду самостоятельно, - говорит Мария.

Одного такого кота она подкармливает уже несколько лет. Этой зимой даже пыталась лечить, заметив признаки пневмонии, но, к сожалению, он не давался в руки, только приходил поесть. Мария неоднократно пыталась уговорить хозяев, во-первых, кастрировать его, а, во-вторых, забирать его на зиму домой.

- Я видела, как зимой кошки едят шишки от голода… Такие горе-дачники оправдываются тем, что якобы к людям иногда хуже относятся, чего котов жалеть, - говорит она.

На вопрос, изменилось ли ситуация с бездомными животными за четыре года работы в Гатчине, Мария говорит, что количество маленьких котят, снующих во дворах, действительно, уменьшилось, но проблема остается острой.

- Большое спасибо волонтерам, которые пытаются контролировать популяцию бездомышей. Со своей стороны, помогаю им, как могу – лекарствами по себестоимости, скидками за услуги. Порой работаю в убыток, но это мое решение, мой вклад в историю безнадзорных кошек, - говорит Мария.