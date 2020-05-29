Как помочь «бездомышам»? Накормить, напоить и стерилизовать

Мы встретились с хозяйкой
частного ветеринарного кабинета на улице Рощинской в Гатчине, врачом общей
практики Марией Тукк, чтобы поговорить о ее вкладе в жизнь «бездомышей» и
человеческой жестокости, которая начинается не там, где принято считать.
Мария Александровна с
детства любила лошадей и много времени проводила с ними. Там она познакомилась
с ветеринарным врачом, которая ухаживала за лошадьми. Мария активно ей
помогала. И потом, на четвертом курсе химико-технического факультета, решила
круто изменить свою жизнь - бросила институт, к ужасу своих преподавателей и
родных. Окончив подготовительные курсы, она поступила в Санкт-Петербургскую
государственную академию ветеринарной медицины.
- В детстве у меня не
было мечты «лечить зверюшек». Если бы кто-то в мои 15 лет сказал, что я буду
кастрировать котов, то удивилась бы, но так вышло. Мечтала заниматься лечением
лошадей и других больших животных, но опять-таки судьба распорядилась иначе. Не
было наставника, который ввел бы меня в этот мир, - рассказывает Мария.
В 2005 году, окончив
ветеринарную академию, Мария несколько лет работала в частных ветеринарных
клиниках Санкт-Петербурга. По ее словам, вчерашним студентам доверяют только
простые манипуляции – помыть инструменты после операции, присмотреть за
животными, быть «на подхвате» и только через некоторое время допускают до
чего-то серьезного. Свою первую операцию она провела примерно через год после
того, как рассказала пошагово врачу, за которым была закреплена, как и что
будет делать.
Переехав с семьей в
Гатчину, она решила открыть свой ветеринарный кабинет общей практики. Здесь
можно кастрировать и стерилизовать животных, сдать анализы, сделать уколы,
капельницы, поставить прививки и чип, почистить или удалить зубы.
- Я честно говорю своим
клиентам, что не берусь за сложные операции или реанимацию из-за отсутствия
необходимого оборудования, к тому же я работаю одна, без ассистента. В сложных
случаях для экономии моего времени, денег владельца и времени, отпущенного
животному для срочного оказания помощи, всегда отправляю клиента в более
оснащенные клиники Гатчины, так как адекватно оцениваю свои силы и ресурсы
кабинета, - признается Мария.
Изначально она решила,
что кабинет будет работать только по предварительной записи, чтобы во время
ожидания вызова клиенты и их питомцы не нервничали. За четыре года работы
кабинета уже появились постоянные клиенты, среди которых – волонтеры, работающие
с «бездомышами». Так они называют беспризорных кошек и собак, живущих на
улицах. Волонтеры появились на пороге кабинета сразу же, как он открылся, чтобы
изучить прайс-лист и возможные скидки для беспризорных клиентов. Кстати, в
веткабинет только однажды подбросили кота в коробке.
- Наш порог не пользуется
популярностью у сердобольных людей, так как дверь зачастую закрыта, а я – часто
на выезде. За это время животное может попросту убежать. К счастью, того котика
мы смогли пристроить в хорошие руки, - рассказала Мария.
Обслуживать бездомных
пациентов Мария начала еще во время работы в ветеринарной клинике им. Айвэна
Филлмора в Санкт-Петербурге. Напомним, именно с этой клиникой администрация
Гатчинского район уже много лет сотрудничает на предмет отлова, вакцинации и
стерилизации бездомных животных. Эти же услуги клиника оказывает в Питере.
- Чуть позже случилось
мое знакомство с приютом «Теремок» в Гатчинском районе, которому я тоже
помогаю, так как в приюте всегда много животных, нуждающихся в помощи, -
сказала Мария.
Свой единственный
выходной день – четверг она часто тратит за выездные приемы к клиентам,
оставшимся в Санкт-Петербурге или работу в «Теремке», в случае необходимости.
Из опыта сотрудничества с гатчинским приютом Мария вынесла несколько
наблюдений. В течение одного календарного года можно отследить определенные
периоды наплыва, когда люди начинают активно подбрасывать бездомышей. Причем,
как правило, от одних и тех же животных. Это говорит о том, что одно и то же не
стерилизованное животное постоянно приносит новое потомство, которое нужно
кормить, содержать, лечить. Хотя одна операция стоимостью около тысячи рублей
может решить эту проблему.
Постепенно Мария Тукк
подружилась со многими зооволонтерами в Гатчине и активно поддерживает их
желание прекратить бесконтрольное размножение уличных животных.
- Есть у меня две
знакомые бабушки, которые решили навести порядок в своем дворе и за свой счет
стерилизуют уличных кошек. Если в каждом дворе Гатчины появятся такие
«предводители» котов, то постепенно мы сможем искоренить эту проблему, -
говорит Мария.
Но сделать это получится
только тогда, когда закончится противостояние жителей одного двора. Одни
кормят, другие позволяют размножаться, третьи просто гоняют несчастных
животных. А надо объединиться и навести порядок среди своих бездомных
«соседей». Как ни странно, хорошая кормовая база и открытый теплый подвал
только способствуют бесконтрольному размножению уличных животных в случае
отсутствия стерилизации. Не всякая уличная кошка или собака без постоянной
подкормки доживет до 20 лет, как домашняя.
- Если постоянно кормить
уличную кошку, то она будет приносить потомство не один-два раза в год, как
способна домашняя, а чаще. Такая кошка может начать гулять сразу после рождения
котят. Получается, что одна не стерилизованная кошка может нивелировать большую
работу, проведенную волонтерами. Хотя вся процедура займет не больше недели –
операция, передержка на пару дней для восстановления и возвращение в
естественную среду обитания. Не стоит бояться брать животное на передержку –
далеко не каждая уличная кошка захочет остаться жить в вашем доме или квартире,
слишком они привыкли к вольной жизни, - говорит Мария.
Другая крайность людей –
не трогайте животное, оно должно жить полноценной жизнью. Мужчины не разрешают
кастрировать котов, боясь, что у них отберут «самое дорогое», а женщины не
разрешают стерилизовать кошек, считая, что тем самым отбирают «радость
материнства».
- Жестокость начинается
не тогда, когда люди топят этих несчастных котят в ведре, а тогда, когда
способствуют их размножению. Они не понимают физиологию животных, не хотят
слышать об инфекциях, которые разносят бездомные кошки. Гатчинские волонтеры
могут рассказать вам тысячи историй о людях, с которыми невозможно
договориться, но которые будут стоять грудью за бездомных животных, не давая
отвезти их на стерилизацию. Хотя это единственно возможный гуманный способ
обращения с бездомышами, - говорит Мария Александровна.
В стерилизации дворовых
кошек и котов есть еще один положительный момент – кошки всегда охраняют свою
территорию и не пускают чужаков. Таким образом, стерилизовав всех кошек во
дворе, можно быть уверенным, что они уже не пустят новых животных, способных
бесконтрольно размножаться. Этот принцип работает как в городе, так и на
деревенских улочках.
Вместе с семьей Мария
проживает в частном доме. Отдельного рассказа заслуживает количество
беспризорных подопечных, которых она приютила в своем доме и на участке.
«Главное, - не сообщать мужу, сколько животных у нас обитает, - говорит она. -
Естественно, все животные стерилизованы и пролечены. Каждый новый чужак
проходит этот же путь».
Соседи по частному
сектору также обращаются к Марии за помощью, а вот с некоторыми найти контакта,
к сожалению, не удалось. Часто дачники, возвращаясь осенью в город, просто
бросают своих питомцев в садоводстве.
- Брошенные на зиму кошки
и собаки – это вечная проблема, которую нужно решать на законодательном уровне,
возможно, системой штрафов, так как простыми словами до людей не достучаться.
Зимой количество животных в садоводствах вырастает в разы. При этом, некоторые
люди действительно не понимают, почему они должны забирать котенка, которого
они приручили летом, не думая о том, что он не сможет выжить без кормовой базы
и тепла. Он не приучен добывать себе еду самостоятельно, - говорит Мария.
Одного такого кота она
подкармливает уже несколько лет. Этой зимой даже пыталась лечить, заметив
признаки пневмонии, но, к сожалению, он не давался в руки, только приходил
поесть. Мария неоднократно пыталась уговорить хозяев, во-первых, кастрировать
его, а, во-вторых, забирать его на зиму домой.
- Я видела, как зимой
кошки едят шишки от голода… Такие горе-дачники оправдываются тем, что якобы к
людям иногда хуже относятся, чего котов жалеть, - говорит она.
На вопрос, изменилось ли
ситуация с бездомными животными за четыре года работы в Гатчине, Мария говорит,
что количество маленьких котят, снующих во дворах, действительно, уменьшилось,
но проблема остается острой.
- Большое спасибо волонтерам, которые пытаются контролировать популяцию бездомышей. Со своей стороны, помогаю им, как могу – лекарствами по себестоимости, скидками за услуги. Порой работаю в убыток, но это мое решение, мой вклад в историю безнадзорных кошек, - говорит Мария.