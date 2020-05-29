«Сотрудник безопасности» на проводе – самая большая опасность

Примеров – более чем достаточно. Каждый день – и не по одному разу – в гатчинской полиции регистрируются заявления обманутых граждан, с банковских карт которых похитили разные суммы денег. Главное, что объединяет этих потерпевших, – феноменальная доверчивость. Люди ведутся на любые уловки, верят каждому телефонному звонку – и сообщают мошенникам секретные данные. Многие добровольно переводят преступникам крупные суммы, даже не попытавшись проверить информацию в своем банке.

Раскрываются эти преступления крайне редко ввиду чисто технических особенностей. Чтобы не возникло соблазна послушаться мошенников и выдать все «явки и пароли», воспользуйтесь простым советом правоохранителей: не отвечайте на звонки с незнакомых номеров. Особенно, от московских абонентов с кодом «495» или «499». Если вы все же ответили, и приятный мужской или женский голос представился вам сотрудником безопасности банка – отключитесь, НЕ продолжайте разговор. Чтобы не мучиться сомнениями, перезвоните в свой банк – на каждой банковской карточке указан многоканальный номер. Попросите соединить с оператором – и выясните состояние своего счета.

Если вы что-то покупаете через интернет, никогда не переводите предоплату. Дождитесь товара, пользуйтесь услугами «безопасная сделка», «безопасный платеж», которые предоставляют сайты купли-продажи.

Все просьбы одолжить денег, полученные якобы от знакомых, обязательно проверяйте. И перепроверяйте. Запомните: интернет-мошенничество только набирает обороты и становится все более изощренным.

20-го мая в УМВД России по Гатчинскому района обратилась 45-летняя жительница Нового Света: неизвестный преступник похитил с ее банковской карты сто тысяч рублей. Он позвонил, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее карты происходит списание денежных средств. Мужчина попросил данные карты, и женщина предоставила ему все сведения, после чего списание действительно произошло.

Аналогичным образом обокрали 58-летнюю жительницу Вырицы – «сотрудник службы безопасности, которому она продиктовала данные карты, похитил у нее 62 тысячи рублей.

19-го мая в полицию поступило сразу несколько заявлений от граждан, ставших жертвами мошенников разных сортов. Так, 54-летней жительнице поселка Высокоключевой позвонивший по телефону «сотрудник банка» назвал даже свое имя и фамилию, попросив сообщить код из смс. Так было списано 8000 рублей. У 55-летней жительницы Гатчины по телефону очередной «сотрудник банка» выманил код из смс и похитил 165 тысяч рублей с банковской карты.

19-го мая было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество»: жительница Войсковиц нашла на сайте «Купи-Продай» объявление о продаже щенков лабрадора. Следуя указаниям продавца, она перевела деньги за щенка – 12 тысяч рублей. После этого продавец перестал выходить на связь. Ни лабрадора, ни денег.

В тот же день в гатчинскую полицию обратился таксист. Через приложение «Яндекс такси» он получил заказ и взял пассажирок. В ходе поездки одна из девушек попросила у него телефон – посмотреть маршрут. После выполнения заказа водитель обнаружил, что с его карты было списано 1500 рублей.

22-го мая в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 62-летнего жителя Большой Ивановки. Накануне он потерял документы в Тайцах и разместил об этом объявление в соцсети «ВКонтакте». В тот же день ему позвонил мужчина, представившийся Алексеем, и сообщил, что готов вернуть документы за вознаграждение – шесть тысяч рублей. После того, как потерпевший перевел ему деньги через терминал на телефонный номер, Алексей пообещал, что документы принесет его супруга. Однако документы никто не принес, деньги, естественно пропали. Алексей перестал выходить на связь.

По всем фактам мошенничеств были возбуждены уголовные дела.

68-летняя жительница Елизаветино поменяла номер мобильного телефона, к которому ранее была привязана банковская карта, и с карты стали списываться деньги в счет оплаты мобильной связи – на ее старый номер. 18-го мая женщина обратилась в гатчинскую полицию. Деньги с карты банка в счет оплаты мобильной связи ее бывшего абонентского номера списались несколько раз: сначала 150 рублей, потом – тысяча, а потом три и пять тысяч рублей. По факту кражи, совершенной в отношении электронных денежных средств, возбудили уголовное дело. По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали вора – в Луге. Им оказался уроженец Азербайджана 24-летний Парвиз Н., проживающий в Луге на улице Миккеля. Гражданин Н. задержан и помещен в камеру.