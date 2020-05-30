Дело гатчинских полицейских рассмотрит суд

Сотрудники полиции обвиняются в совершении преступления - получении взятки группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством взятки.

Установлено, что четверо сотрудников полиции в г. Гатчина, находясь при исполнении должностных обязанностей, произвели личный досмотр гражданина, по результатам которого сообщили о якобы обнаруженном у него наркотическом средстве. После этого, используя свое служебное положение, под угрозой привлечения к уголовной ответственности потребовали у гражданина передать им взятку в размере 100 тыс. рублей за непривлечение к уголовной ответственности и сокрытие факта якобы совершенного им преступления.

В настоящее время уголовное дело направлено в Гатчинский городской суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до двенадцати лет.