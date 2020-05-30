Дело гатчинских полицейских рассмотрит суд

Сотрудники
полиции обвиняются в совершении преступления - получении взятки группой лиц по
предварительному сговору, сопряженное с вымогательством взятки.
Установлено,
что четверо сотрудников полиции в г. Гатчина, находясь при исполнении
должностных обязанностей, произвели личный досмотр гражданина, по результатам
которого сообщили о якобы обнаруженном у него наркотическом средстве. После
этого, используя свое служебное положение, под угрозой привлечения к уголовной
ответственности потребовали у гражданина передать им взятку в размере 100 тыс.
рублей за непривлечение к уголовной ответственности и сокрытие факта якобы совершенного
им преступления.
В
настоящее время уголовное дело направлено в Гатчинский городской суд для
рассмотрения по существу.
За
совершение указанного преступления предусмотрено наказание вплоть до лишения
свободы на срок до двенадцати лет.