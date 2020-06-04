На семи областных трассах — дополнительный ремонт

В Выборгском районе частично сделают ремонт на участке дороги Комсомольское — Приозерск около поселка Возрождение. В Волосовском районе намечено обновление 12 километров на дороге Волосово — Гомонтово — Копорье через Татьянино и Терпилицы до поворота на Поддубье. В Ломоносовском районе техника выйдет на участок дороги Санкт-Петербург — Ручьи у поселка Лебяжье, а в Лужском на трассу Жельцы — Торковичи от поворота на Киевское шоссе до Малого Лужского каньона. В Тосненском районе деформации покрытия уберут на участке дороги Павлово — Мга — Луга от Надино до Шапок.

В Кировском районе дорожники делают участок дороги Санкт-Петербург — Кировск между Павлово-на-Неве и Кировском, а в Киришском районе — участок дороги Зуево — Новая Ладога от подъезда к Киришам вдоль берега реки Волхов.

В Ленинградской области работает дорожная «горячая линия», где 24 часа в сутки принимают заявки от жителей и автомобилистов по телефону: 8(812)251-42-84.