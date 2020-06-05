Акушеры-гинекологи возобновляют приём

Врачи
акушеры-гинекологи будут вести прием в женской консультации, а также в
Сиверской, Коммунаровской, Вырицкой, Таицкой поликлиниках.
Для
обеспечения мер по снижению распространения новой коронавирусной инфекции прием
будет ограничен.
В
Женской консультации прием будет проходить на первом этаже строго по записи по
телефону: 8(813-71) 93-119.
В
подразделениях будет соблюдаться строгий противоэпидемический режим. При
посещении поликлинических отделений пациентки обязаны соблюдать следующие
правила:
-
посещать подразделение без сопровождающих, исключение – сопровождение лиц с
ограниченными возможностями;
-
соблюдать личную респираторную гигиену, пользоваться средствами индивидуальной
защиты;
Администрация
Гатчинской КМБ просит пациенток приходить на прием к своему времени!