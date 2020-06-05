Акушеры-гинекологи возобновляют приём

Врачи акушеры-гинекологи будут вести прием в женской консультации, а также в Сиверской, Коммунаровской, Вырицкой, Таицкой поликлиниках.

Для обеспечения мер по снижению распространения новой коронавирусной инфекции прием будет ограничен.

В Женской консультации прием будет проходить на первом этаже строго по записи по телефону: 8(813-71) 93-119.

В подразделениях будет соблюдаться строгий противоэпидемический режим. При посещении поликлинических отделений пациентки обязаны соблюдать следующие правила:

- посещать подразделение без сопровождающих, исключение – сопровождение лиц с ограниченными возможностями;

- соблюдать личную респираторную гигиену, пользоваться средствами индивидуальной защиты;

Администрация Гатчинской КМБ просит пациенток приходить на прием к своему времени!