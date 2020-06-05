Стоматология возобновила работу

Плановые
приёмы стоматологов согласно расписанию проходят в Коммунаровской, Вырицкой,
детской поликлиниках, в поликлинике «Аэродром» и стоматологической поликлинике
в Гатчине.
Также
для обеспечения стоматологической помощи открыты врачебные амбулатории, в
которых имеются стоматологические кабинеты.
Запись
на приём производится по телефону подразделений. В стоматологической
поликлинике в Гатчине также доступна предварительная запись через интернет.
Обращаем внимание, что участковые врачи и фельдшеры в амбулаториях по-прежнему плановые приемы не проводят, а работают на дому.