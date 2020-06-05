Стоматология возобновила работу

Стоматология возобновила работу

Стоматологическая служба Гатчинской КМБ возобновила плановые приемы, которые проводятся с соблюдением противоэпидемических мер при посещении пациентами стоматологических кабинетов.

Рубрики : Здравоохранение     05 Jun 2020

Плановые приёмы стоматологов согласно расписанию проходят в Коммунаровской, Вырицкой, детской поликлиниках, в поликлинике «Аэродром» и стоматологической поликлинике в Гатчине.

Также для обеспечения стоматологической помощи открыты врачебные амбулатории, в которых имеются стоматологические кабинеты.

Запись на приём производится по телефону подразделений. В стоматологической поликлинике в Гатчине также доступна предварительная запись через интернет.

Обращаем внимание, что участковые врачи и фельдшеры в амбулаториях по-прежнему плановые приемы не проводят, а работают на дому. 

 

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