Стоматология возобновила работу

Плановые приёмы стоматологов согласно расписанию проходят в Коммунаровской, Вырицкой, детской поликлиниках, в поликлинике «Аэродром» и стоматологической поликлинике в Гатчине.

Также для обеспечения стоматологической помощи открыты врачебные амбулатории, в которых имеются стоматологические кабинеты.

Запись на приём производится по телефону подразделений. В стоматологической поликлинике в Гатчине также доступна предварительная запись через интернет.

Обращаем внимание, что участковые врачи и фельдшеры в амбулаториях по-прежнему плановые приемы не проводят, а работают на дому.